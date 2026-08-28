Из-за атак ВСУ в Азовском и Черном море ввели режим ЧС, а ряд портов закрыли. Подробности

Вечером 28 августа в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующее распоряжение губернатора размещено на официальном портале правовой информации, а о введении режима сообщили на странице регионального правительства.
Согласно тексту документа, чрезвычайной признана обстановка, сложившаяся в регионе с 10 июля текущего года. Главная проблема — серьезные нарушения в работе портов и морского судоходства в Азово‑Черноморском бассейне. Они возникли из‑за атак на объекты логистической инфраструктуры.
Из‑за этого у фермеров и сельхозпроизводителей скопилось много продукции, ее некуда отправить. Это грозит большими убытками и может создать трудности для людей, говорится в документе.
Еще 11 июля губернатор Юрий Слюсарь сообщил о происшествии в Таганрогском заливе. Там дроны атаковали четыре судна разного назначения. Среди них был танкер, перевозивший метанол. По данным главы региона, угрозы разлива или утечки опасного вещества не возникло. Все суда получили лишь незначительные повреждения. Этот инцидент стал одним из эпизодов нарастающих проблем в логистике региона.