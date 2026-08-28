Из-за атак ВСУ в Азовском и Черном море ввели режим ЧС, а ряд портов закрыли. Подробности

В регионе возникли проблемы с логистикой (фото из архива) Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Вечером 28 августа в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующее распоряжение губернатора размещено на официальном портале правовой информации, а о введении режима сообщили на странице регионального правительства.

Согласно тексту документа, чрезвычайной признана обстановка, сложившаяся в регионе с 10 июля текущего года. Главная проблема — серьезные нарушения в работе портов и морского судоходства в Азово‑Черноморском бассейне. Они возникли из‑за атак на объекты логистической инфраструктуры.

Из‑за этого у фермеров и сельхозпроизводителей скопилось много продукции, ее некуда отправить. Это грозит большими убытками и может создать трудности для людей, говорится в документе.