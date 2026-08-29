Как создать подушку безопасности при маленькой зарплате: инструкция от экономиста

Иметь финансовую подушку безопасности можно при любой зарплате Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Внезапные траты вроде замены сломанного холодильника невозможно спрогнозировать, но это требует денег здесь и сейчас. Отсутствие финансовой подушки безопасности заставляет выбирать кредиты, микрозаймы или занимать у друзей и знакомых. Но эти действия ломают финансовую стабильность на многие месяцы вперед. Экономист Ольга Еловикова рассказала, как сформировать подушку безопасности при скромном доходе без ущерба для текущей жизни.

Зачем нужна подушка и какой она должна быть

Финансовая подушка безопасности — это деньги, отложенные на всякий случай. Ее нельзя тратить на вкусняшки или развлечения — только на экстренные ситуации, которые ведут к внеплановым тратам. Например, это может быть больничный, увольнение или срочная починка, например, холодильника или стиральной машинки. Ольга отмечает, что финансовая подушка в первую очередь поддерживает стабильный образ жизни в экстренных ситуациях.

— Человек с невысоким доходом более остро нуждается в создании финподушки, так как с невысоким доходом сложно поддерживать привычный образ жизни при внезапных тратах. Кредиты, даже если одобрят, в большинстве случаев не выход, на мой взгляд (только если что-то действительно серьезное), так как погашение процентов — это дополнительные расходы, — объясняет эксперт.

Экономист отмечает, что распространенный минимальный стандарт подушки — три зарплаты. Но для каждого сумма индивидуальна, так как даже при наличии одинакового дохода у разных людей могут отличаться условия жизни. Расчет должен основываться на расходах. Всегда нужно оставлять запас на минимальные плановые траты: коммуналку, еду, транспорт и другие обязательные платежи.

— Объем запаса зависит от сроков поиска работы в конкретном регионе по конкретной профессии. Учитываем поломку всех необходимых бытовых приборов и оборудования, без чего некомфортно жить. Берем сумму для замены прибора, если он не новый, или минимум на случай ремонта, если техника была обновлена недавно. Потому что порой человек, далекий от экономики, редко задумывается над сроком жизни техники, и для него это происходит неожиданно. Далее включаем походы к платным врачам: иногда нужна срочность или другое мнение. Минимум 2 похода на каждого врача — учитываем свои проблемы со здоровьем. И не забываем про питомцев, — говорит экономист.

Ольга отмечает, что получившаяся сумма может быть больше трех месячных зарплат Но пугаться этого не стоит: это полная цена комфорта, и не факт, что все эти деньги понадобятся сразу. Наличие именно такой подушки безопасности сделает жизнь спокойнее.

Прежде чем начать откладывать, нужно проанализировать свои расходы Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

С чего начать и как копить

Человеку, который никогда не копил, стоит начать с анализа своих расходов и того, как их покрывают доходы. Так можно найти «свободные» деньги, которые пойдут на формирование подушки. Важно собрать затраты минимум за три месяца, классифицировать их и найти те, которые можно заменить или сократить без потери качества жизни. После этого — рассчитать разницу между доходами и расходами.

— Чем больше период, тем четче можно увидеть повторяющиеся расходы. Классифицировать я бы посоветовала по потребностям: за основу можно взять пирамиду Маслоу, распределить свои траты на 5 категорий и определить четко обязательные траты, без которых жить становится крайне сложно и небезопасно, и необязательные траты, — советует Ольга Еловикова.

Экономист отмечает, что сумма, которую нужно откладывать для подушки, зависит от того, насколько человек смог распланировать и оптимизировать свои расходы. Чаще всего откладывать советуют 5–10% от доходов, но Ольга отмечает, что иногда сложно психологически перестроить свои привычки в тратах, поэтому изначально отложенные суммы могут быть меньше.

— Мы не предприятие, которое ограничено нормами и законами по созданию резервов, и здесь всё зависит от человека. Мое личное мнение — стоит поднапрячься и побыстрее скопить объем подушки, — говорит Ольга.

Эксперт отмечает, что для оптимизации расходов стоит пройтись по пирамиде потребностей, начиная с базового уровня. Физиологию, которая относится к базовому выживанию, не трогаем. Сюда входят продукты, базовые лекарства, аренда жилья или коммуналка, минимальная сумма проезда до работы.

Можно сократить расходы на социальные потребности и стабильность. Например, гасить минимальные платежи по кредитам, выбирать базовый тариф интернета, встречаться дома вместо кафе. Статусные траты желательно срезать: кофе готовить дома, а не покупать в кофейне, выбирать качественные вещи noname вместо брендов. На потом переносится и самореализация: вместо покупки книг пользоваться библиотекой, а вместо платных курсов искать бесплатные.

— Человек законодательно не обязан создавать какие-либо резервы и задумывается об этом от случая к случаю. Методик накопления много, и при желании можно придумать свою. Главное при использовании методик — дисциплина, — подчеркивает Ольга.

Тратить подушку безопасности можно только на непредвиденные расходы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Экономист отмечает, что искать дополнительный заработок не обязательно, если после анализа доходов и оптимизации расходов появились возможности для накоплений и в целом откладывать деньги получается. Но в ситуации, когда свободных средств не остается или копить никак не получается, задуматься о поиске дополнительного заработка всё же стоит.

Ольга говорит, что часто люди с невысокими доходами покупают излишние товары из-за убеждения, что это необходимо. Иногда такие траты закрадываются в жизненно важные категории, например еда. Человек всегда покупает молоко и хлеб, но по факту практически никогда полностью их не употребляет, а берет потому, что есть установка из детства «дома должно быть». В этом случае лучше покупать реже и в малом количестве или выбирать аналоги длительного хранения.

— В копилку откладывать лучше сразу, как появились деньги, а не к концу месяца или после оплаты коммуналки: так не появится соблазн тратить эти деньги, — советует Ольга Еловикова.

Одно из важных требований к подушке безопасности — высокая ликвидность, то есть быстрый доступ к деньгам.

— По ликвидности распределение будет такое: наличные — карта с остатком или накопительный счет — вклад, — отмечает эксперт.

Накопительный счет дает гибкость и проценты, но ставка плавающая. Вклад гарантирует фиксированную ставку, но при досрочном закрытии проценты теряются. Карта с процентом на остаток удобна, но ставка ниже, и есть дополнительные условия. Ольга Еловикова советует оценить свои конкретные риски. Например, если вся техника новая, можно использовать вклад с хорошей ставкой на длительный срок, а если новые соседи сверху похожи на маргиналов, лучше держать наличку на случай необходимости дезинсекции.

Как не потратить отложенное раньше времени

Экономист подчеркивает: важнее всего в создании подушки безопасности дисциплина. Но в современном мире бывает тяжело удержаться от необдуманной покупки. Ольга Еловикова советует научиться задавать себе вопросы «почему».

Например, человек хочет купить кофту, которая не является необходимостью. Нужно спросить себя: «Почему я покупаю кофту? — Хочу. Почему я хочу ее купить? — Мне нравится процесс покупки. Почему мне нравится процесс покупки? — В этот момент я ни о чем не думаю. Почему так важно ни о чем не думать? — Шопинг отвлекает от накопившихся проблем и тяжелых мыслей. Почему мне так важно отвлечься? — Я пытаюсь маскировать усталость и стресс».

— Импульсивная покупка — это легкий способ решения проблемы и получения позитивных эмоций, однако методичная работа над собой способна изменить к лучшему и не только в финансовом плане, — резюмирует эксперт.

Пересматривать размер подушки безопасности следует ежегодно Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Как восстановить резерв после вынужденных трат

Если черный день наступил и пришлось потратить подушку, эксперт советует сначала сказать себе спасибо.

— Во-первых, стоит поблагодарить себя за проделанный труд: ваша подушка помогла вам сохранить приемлемый уровень жизни, если бы не она, уровень вашего дискомфорта был бы намного сильнее, — говорит эксперт.

Необходимо дать возможность себе прожить это разочарование, осознать, что подушка использована по назначению. Далее стоит вернуться к рутине — пересмотреть состав и объем подушки. Лучше разбить цель на несколько мелких: вместо накопить 40 тысяч за год — отложить 3333 рубля в месяц или 111 в день. Последнее выглядит достижимо и просто. Дополнительно для поднятия мотивации можно завести блокнот, где сообщать себе, что за день получилось отложить такую-то сумму, и не забывать хвалить себя.

Не стоит пренебрегать налоговыми вычетами. Из тех, с которыми сталкивается среднестатистический человек: на детей, лечение и лекарства, обучение, имущественные вычеты.