«Сейчас всё по нулям»: где проверять наличие бензина на АЗС и масштабы очередей — тестируем сервисы

Корреспонденты MSK1.RU на себе проверили, насколько точны популярные сервисы по поиску бензина на АЗС Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Реалии августа 2026 года таковы, что добыть бензин зачастую получается далеко не с первой попытки. Как правило, автолюбителям приходиться объезжать по несколько заправок: то топливо закончится прямо перед носом, то заправку закроют на спецобслуживание. Не говоря уже о длинных очередях, в которых легко застрять на несколько часов.

На волне дефицита в Сети стали появляться сервисы для поиска заправок с топливом. Они призваны сэкономить время и деньги автолюбителей. Но так ли хороши приложения по поиску бензина и насколько правдива информация в них, проверил MSK1.RU.

О принципах работы сервисов

Для эксперимента выбрали три популярных приложения — 2ГИС, «Яндекс Карты» и «Где бензин». Их принципы работы несколько отличаются, как и интерфейс. Например, сервис «Где бензин» преимущественно опирается на сообщения пользователей: какие марки есть, замечена ли очередь и какая цена на топливо. Это позволяет составить свою картину о наличии бензина на АЗС городов. У «Где бензин» есть фильтрация по виду топлива — можно выбрать только интересующий, например АИ-92, АИ-95 или дизель, после чего на карте останутся только подходящие заправки.

«Водитель, который приехал на АЗС, отмечает то, что видит своими глазами: есть топливо, нет топлива, очередь, ограничение по количеству литров. Отдельно можно указать цену. Из этих отметок и складывается статус заправки. Ключевое — одна отметка статус не меняет. Он появляется, когда несколько человек независимо друг от друга говорят одно и то же за короткий промежуток времени. Отметка, сделанная прямо у колонки, весит больше», — рассказали MSK1.RU в сервисе «Где бензин».

«Где бензин» — это агрегатор отметок самих водителей. Сервис не проверяет их и ничего не утверждает от своего имени, о чем прямо написано в интерфейсе. Евгений Чуднов автор проекта «Где бензин»

Что касается 2GIS, то здесь карта использует сразу несколько независимых источников информации.

«Сервис показывает, на каких АЗС недавно покупали бензин, — здесь используются обезличенные данные о транзакциях. Еще один источник данных карты бензина — это информация от пользователей, которые сообщают о наличии различных видов топлива прямо в приложении 2ГИС — с помощью встроенной формы для отправки данных о наличии видов топлива, величины очереди и других моментах», — рассказали MSK1.RU в компании.

Что касается «Яндекса», то в отличие от народных карт сервис получает информацию напрямую от партнерских АЗС. Также в приложении можно посмотреть, на какой колонке можно заправить ту или иную марку бензина. А в некоторых случаях — количество остатков топлива.

Система сбора информации у каждого сервиса своя Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«В последний раз поставка была неделю назад»

Маршрут мы построили так, чтобы объехать заправки популярных городских сетей и сверить показания сервисов с реальностью.

Первая остановка — АЗС «Нефтьмагистраль». На «Яндекс Картах» было указано, что очередь на заправке средняя, а в наличии только дизель — и то под вопросом. Последний отзыв водителя при этом был оставлен за 37 минут до прибытия MSK1.RU — эту же информацию подтвердили еще три человека.

При этом в «Яндекс Заправках» — еще одном приложении компании — наличие дизеля было подтверждено и даже указывалось его содержание в колонке.

Данные на «Яндекс Картах» были недостаточными, чтобы точно утверждать, что дизель будет Источник: «Яндекс Карты» При этом в сервисе «Яндекс Заправки» эта информация была, и даже содержание в колонках было указано Источник: «Яндекс Заправки»

В сервисе «Где бензин» было указано, что АИ-95 и АИ-92 заправке отсутствуют, а очередь якобы составляет семь машин. А в 2ГИС на всех видах топлива горел статус: «Возможно, есть», а также указан лимит — 30 литров.

Уже на подъезде стало очевидно, что бензина на «Нефтьмагистрали» нет и в помине. На табло ярко горели «баранки» напротив АИ-92 и АИ-95. Не воодушевляли и цены на дизель — 94,99 рубля за литр. Зато очередей нет, лишь одиноко заправляющаяся маршрутка.

«В последний раз поставка АИ-92, АИ-95 была неделю назад, пока только дизель», — рассказала сотрудница АЗС.

«Сейчас всё по нулям»

Продолжая путешествие, корреспонденты MSK1.RU направились к «Татнефти». Прогнозы были неутешительные: «Яндекс» показывал, что бензина нет, то же самое утверждали 2ГИС и «Где бензин». Причем последнее приложение уже на этом этапе сдавало позиции: бесплатные проверки кончились, а новые можно было получить только после просмотра весьма навязчивой рекламы. Избавиться от нее можно, оформив подписку — ее стоимость составляет 699 рублей в неделю, месячный тариф обойдется в 1790 рублей. Получается занятная ситуация: либо ты платишь деньги, либо мучаешься и отвлекаешься от дороги, пытаясь дождаться окончания рекламы, чтобы ознакомиться с ситуацией на заправке.

Данные у сервисов сошлись Источник: 2ГИС О ценах тоже никто из участников эксперимента не наврал Источник: «Яндекс Карты»

Бесплатные проверки в приложении «Где бензин» кончились, а новые можно было получить только после просмотра весьма навязчивой рекламы. Избавиться от нее можно, оформив платную подписку Источник: «Где бензин»

Подъехав к «Татнефти», корреспонденты MSK1.RU угодили в пробку. Предсказать ее смог только «Где бензин» — правда, данные о количестве машин оказались слегка преувеличенными. Остальные участники эксперимента с треском провалились. Зато цены оказались верны: стоимость АИ-92 можно приобрести по 65,29 рубля за литр, а АИ-95 — по 72,39 рубля.

«Только что бензовоз подъехал, топлива не будет еще два часа. Сейчас всё по нулям», — рассказали MSK1.RU на заправке.

После объявления этой новости пыл у некоторых автомобилистов поубавился, люди поспешили ретироваться. Очередь от этого меньше не стала: одни уехали, а другие приехали. Вечный круговорот в поисках бензина.

Заправка «Татнефти» оказалась внезапно закрыта из-за приближающегося бензовоза и грядущей разгрузки Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«АИ-95 у нас с 31 июля нет»

Энтузиазма корреспонденты MSK1.RU не теряли, впереди — «Лукойл». На 2ГИС напротив АИ-100, АИ-98, АИ-95 и АИ-92 многообещающе горело: «Возможно, есть», дизель, по заверениям сервиса, тоже имелся. «Яндекс» оказался скромнее и обещал только АИ-92 и дизель. «Где бензин» ограничился подтверждением дизеля: как-никак об этом сообщили целых 27 человек за последние 8 часов!

«Яндекс» и «Где бензин» утверждали, что очереди нет, а вот 2ГИС наврал с три короба: якобы 50 машин стоят в ожидании своего места на заправке. На деле «Лукойл» оказался полупустым.

«Неизвестно, когда появится бензин, нас не оповещают. В последний раз бензовоз с АИ-92 приезжал вчера, его стоимость — 65,82 рубля. Уже всё раскупили. АИ-95 у нас с 31 июля нет, цена на него не менялась», — ответила MSK1.RU кассир «Лукойла».

Стоит ли говорить, что АИ-98 и АИ-100 и в помине не было? Зато дизель был, и стоил он не так дорого, как на «Нефтьмагистрали», — 80,42 рубля за литр.

Заправка «Лукойл» ассортиментом не порадовала, зато очередей нет Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

И цена на дизель не такая высокая, как на «Нефтьмагистрали» Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

«Любой каприз за ваши деньги»

Следующей по курсу была «Роснефть». Все три приложения уверяли: топливо есть. «Где бензин» и 2ГИС даже указывали, что, помимо дизеля, АИ-92, АИ-95, есть еще и редкий АИ-100. Предупредили и о большой очереди в 20–50 машин.

К тому моменту, как корреспонденты MSK1.RU оказались на заправке, данные остались корректны лишь наполовину. Вереница машин действительно растянулась далеко и безнадежно. Водители старались заправляться как можно быстрее, но к 14 часам карета превратилась в тыкву, а если быть точнее, заправка закрылась на спецобслуживание топливных карт. На табло одиноко горел ценник на дизельное топливо — продавали его за 81,50 рубля.

«Прошлая поставка была утром в 11 часов, а к 17 часам ожидается новая. После этого времени — всё что угодно, любой каприз за ваши деньги», — отшутился сотрудник заправки.

Согласно прайсу, приобрести АИ-92 на этой заправке можно по 65,60 рубля, улучшенный — по 67,40. Что касается АИ-95, то его стоимость составит 73,19 рубля, а редкий «сотый» обойдется в 99,10.

Вереница машин действительно была — сервисы не подкачали Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

А вот с наличием топлива произошла накладка Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Завершающей точкой путешествия корреспондентов MSK1.RU за бензином стал еще один «Лукойл». Веры сервисам уже к тому моменту не было, но последний шанс дать хотелось. «Яндекс» уверял, что на заправке большая очередь, а в наличии только АИ-92 и дизель. То же самое утверждал «Где бензин». А вот у 2ГИС данные оказались более скромными: напротив АИ-92 и АИ-95 висел статус: «Возможно, есть».

Уже на подъезде к заправке стало понятно, что стоять в очереди — не вариант. К крошечной заправке устремилось более десятка автомобилей, и пробка только росла. На табло помимо дизеля по 80,42 рубля горел и АИ-92 — его можно было залить по 65,82 рубля.

«Когда появится АИ-95, неизвестно, его уже неделю как нет. Вчера был и сегодня есть АИ-92, но и он уже заканчивается», — рассказала MSK1.RU кассир.

Спустя пару часов прогноз сбылся и улица опустела. И так, вероятно, будет до следующей поставки, сроки которой, по словам сотрудников, туманны: бензовозы их о своем появлении заранее не предупреждают.

На заправке «Лукойл» действительно были АИ-92 и дизель Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

Была и длинная очередь Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

Почему сервисы ошибались

По словам создателя сервиса «Где бензин» Евгения Чудова, главная проблема заключается в том, что данные с заправок быстро устаревают. Этого в условиях кризиса, к сожалению, не избежать. Поэтому в приложении не указывается точно, есть ли бензин. Вместо этого «Где бензин» раскрывает, сколько людей за последние часы отметили наличие определенного вида топлива и сходятся ли отметки между собой.

«Рядом с каждым статусом стоит шкала уверенности. „Примерно 7 из 10 подтверждается“ означает ровно то, что написано: из десяти похожих ситуаций в семи прогноз оправдывается. Это не фигура речи. Сервис сохраняет свои предсказания, потом сверяет их с тем, что произошло на самом деле, и по этой сверке подстраивает шкалу. Там же указано, когда человек последний раз подтверждал именно этот статус», — объясняет он.

Для каждой АЗС разрабатывается свой рейтинг уверенности Источник: «Где бензин»

По словам Евгения, жалобы на работу сервиса приходят, но почти всегда это не ошибка в данных, а разное понимание того, что показывает сервис.

«У нас не официальная сводка с заправок, а отметки водителей. Читать их нужно как ситуацию целиком, а не как одну последнюю запись. Поэтому мы советуем смотреть на три вещи сразу: сходятся ли между собой свежие данные, когда статус заправки подтверждали и кто ставил отметку», — объясняет MSK1.RU создатель сервиса «Где бензин».

Рядом с комментариями от пользователей есть пометки «Надежный» (водитель с подтвержденной историей точных отметок), «Авторизованный» (подтвержденный аккаунт) и «На месте» (отметка сделана прямо у заправки).

«Одна свежая отметка „на месте“ от надежного водителя стоит больше, чем пять старых, сделанных издалека. Второй источник ошибок — попытки накрутки. Они бывают у любого сервиса, где пишут пользователи. Есть автоматическая защита, которая отсеивает подозрительные отметки», — говорит MSK1.RU Чудов.

В приложении также есть метки для сообщений водителей, например «На месте» и «Авторизованный» Источник: «Где бензин»

Несмотря на возможные огрехи, в день сервисом пользуется более миллиона человек. Функционирует «Где бензин» по всей России. Поскольку проект новый, людей, работающих над его улучшением, не так много. По словам Чудова, главное направление — получение свежих данных.

«Карта полезна ровно настолько, насколько свежие на ней отметки, а отметки появляются, только если их легко поставить. Отсюда всё остальное: мобильные приложения, режим для трассы, где заправки показываются по маршруту, раздел с ценами, городские чаты, где водители подсказывают друг другу. Мы регулярно сверяем, что сервис обещал, с тем, что случилось на самом деле, и подтягиваем шкалу уверенности», — объясняет он.

Смысл простой: если мы говорим человеку «7 из 10», это должно быть правдой, иначе шкала бесполезна. Евгений Чудов создатель сервиса «Где бензин»

В пресс-службе «Яндекса» MSK1.RU ответили, что карта работает по схожему принципу, что и «Пробки», то есть использует информацию с «Яндекс Карт», заказов топлива в «Яндекс Заправках» и Go, результаты опросов водителей, которые заправились или просто проезжали мимо станции.

«Интерактивная карта с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС доступна в сервисах „Яндекса“: „Картах“, „Навигаторе“, Go и „Заправках“. На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди. Водитель может проверить информацию и в карточке самой АЗС, а также сразу построить до нее маршрут», — сообщили MSK1.RU в пресс-службе «Яндекса».

В 2ГИС MSK1.RU рассказали, что компания работает над улучшением карт — от алгоритмов до источников данных. Например, они уже научили ИИ отвечать на вопросы о наличии топлива и очередей в карточках АЗС в геосервисе.