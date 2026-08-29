«Заранее договорились, что будут убивать»: что известно о школьницах, которые зарезали мальчика на заброшке в Подмосковье

Тело ребенка нашли в заброшенном здании Источник: соцсети родителей мальчика, Алена Панова / Vk.com

В подмосковной деревне зарезали 12-летнего мальчика — в убийстве заподозрили двух школьниц возрастом 15 и 16 лет. Подросток пропал 26 августа, а потом его тело со множеством ран нашли в подвале заброшенного ПТУ. MSK1.RU рассказывает жуткие подробности о спланированном преступлении и всё, что известно о подозреваемых, а также публикует воспоминания мамы о последних часах жизни ее ребенка и фото с прощания.

Зачем убили мальчика

Источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах рассказал, что школьницы «хотели посмотреть, как умирают люди». После убийства они спокойно отправились по домам.

«Старшеклассницы знали младшего мальчика как соседа — близко они никогда не общались, но в таком небольшом населенном пункте все друг друга так или иначе знают. Поэтому, когда они его позвали с собой, никаких подозрений у мальчика не возникло. Настоящей целью девочек было убийство. Они заранее договорились, что будут убивать», — заявил собеседник.

Мать Игоря (все имена в тексте изменены) говорила MSK1.RU, что девочки планировали не только его убийство.

Он их знал, они из нашего поселка. Они его заманили, девочки старше на пять лет, предложили прогуляться, Игорь согласился. Они планировали убийства, и у них еще было запланировано убийство. Ирина мать убитого мальчика

Ирина также сообщила о версии, по которой школьницы вдохновились сериалом «Игра в кальмара». У одной из них нашли плакаты с героями этой картины.

Мама рассказала, что сын был добрым и спокойным мальчиком. Он сам накопил на компьютер — для этого подрабатывал, собирая медь. В день исчезновения мама дала ему свою карточку, чтобы тот купил кроссовки. Сын это сделал, вернулся домой и ушел гулять.

«Позвонила я ему где-то в семь — в полвосьмого. Попросила дойти до бабушки. Она арбуз хотела передать. Он в итоге не пошел, — объяснила она в интервью РЕН ТВ. — Когда я его попросила до бабушки дойти, он у меня спросил: „Мам, во сколько мне домой?“ Я говорю: „Полдесятого“. И он таким грустным голосом ответил. Вот почему-то грустный голос. Не знаю, показалось, нет… Нет, мне не показалось».

Уже во время поисков пропавшего ребенка выяснилось, что он тем вечером успел зайти в супермаркет. Там мальчик купил себе кофе и булочку и ушел в сторону гаража. Похоже, что его намеренно заманили туда на встречу.

Мама снова позвонила ему примерно в 20 часов. Телефон был доступен, но никто не брал трубку. К 23 часам телефон сел.

«Уже тогда было на сердце неспокойно, потому что я сразу поняла, что [это] не просто так. Он всегда мне звонил, если он хочет дальше продолжить гулять. Он мне всегда звонил: „Мам, а можно еще?“ Я говорила либо „да“, либо „нет“. Он бы на заброшку один не пошел. Он даже боялся ехать куда-то, не спросив меня», — уверена мать.

После того как ребенок перестал выходить на связь, начались его поиски. Тело мальчика обнаружила одна из волонтеров.

Что известно о подозреваемых

Местная жительница рассказала MSK1.RU, что обе девочки были тихими, неконфликтными, но в школе с ними мало общались. Ульяна жила в деревне с детства, Екатерина приехала пару лет назад.

«Спустя время у них образовался хороший и тесный контакт, они часто общались и гуляли. Девушки реально казались хорошими подругами, и сейчас, узнав об этой трагедии, мне очень сильно хочется плакать», — описала школьниц собеседница.

По ее словам, у подруг нашли список из 50 человек, среди которых был убитый Игорь, значит, пострадать мог кто-то еще.

Это очень страшно. местная жительница

Как добавила собеседница MSK1.RU, Ульяна и Екатерина не принадлежали к субкультурам — никакого «сатанизма и тому подобного». При этом она подтвердила, что школьницы «были зациклены на „Игре в кальмара“». Telegram-канал Mash обнаружил в Tik-Tok-аккаунте одной из подруг видео с нарезкой убийств из сериала.

Что еще говорят про возможных убийц

По данным СМИ, девочки всё спланировали: подготовили нож и перчатки, оставили дома телефоны. Mash писал, что Ульяна и Екатерина только что поступили в колледж.

Сестра Екатерины в разговоре с РЕН ТВ отказалась верить в ее вину: девочка вела себя обычно, приютила одноглазого котенка. Их мать рассказала, что вторые сутки находится в шоке. По ее словам, семья два года назад переехала из Ростовской области, в школе ничего плохого о дочери не говорили, с Ульяной она училась в одном классе.

«Любимому сыночку от мамы и папы»: прощание с убитым

Небольшой поселок, где жил мальчик, сегодня полон скорби. У храма собралась не только семья Игоря, но и друзья. Школьники с трудом сдерживают эмоции и поддерживают друг друга: «Ну тише, ребята, успокаиваемся».

Сегодня в Подмосковье хоронят жестоко убитого школьника Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

На входе всем пришедшим раздают свечки. Там же стоит венок от одноклассников. Уже внутри — траурные цветы от бабушки и дедушки. А рядом с гробом — простой деревянный крест, фото мальчика, по которому его сутки искали волонтеры, и цветы от родителей: «Любимому сыночку от мамы и папы».

Мать, слушая проповедь священника, рыдает, не отрываясь смотря на гроб. Ее обнимает муж.