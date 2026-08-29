Запрещали подходить к звездам: студент из Ярославля рассказал о закулисье популярного шоу

Студент из Ярославля рассказал об изнанке популярного шоу Источник: шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» (12+), выпуск № 4 (07.08.2026), телеканал «Россия 1»

Иностранный студент из Ярославля поучаствовал в популярном шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» (12+) на канале «Россия 1». С редакцией 76.RU Дэнис поделился своими впечатлениями от съемок в популярной телепрограмме.

27-летний камерунец живет в столице Золотого кольца уже почти четыре года. Учится в местном политехе.

Шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) выходит на телеканале «Россия 1» с 2019 года. Бессменным ведущим проекта является Николай Басков. Помимо него, в состав жюри входят певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели музыкальных вузов, музыкальные блогеры и другие специалисты из мира музыки. Экспертами руководит Сергей Лазарев. Суть шоу: пение участника должно впечатлить всех членов жюри, всего их 10. Если выступающий получает одобрение от всех, то он проходит в следующий этап. Тот, кто получает меньше, выбывает. Однако, если не нажали на кнопку двое членов жюри, то им дается второй шанс спеть акапельно — только голос, без музыки.

Как всё было

Всего в выпуске шоу, вышедшем 7 августа 2026 года, выступили 27 человек, Дэнис шел 20-м. Для номера он выбрал песню Леонида Агутина «Остров» (0+). Жюри удивил выбор такой композиции.

Одна из жюри, родившаяся в Костромской области, поддержала Дэниса и назвала своим земляком.

«Что-то вы не похожи, Ирочка», — пошутил ей в ответ Николай Басков.

Во время выступления камерунца судьи хлопали и подпевали. Некоторых восхитило то, как чисто иностранец поет на русском языке. Кто-то отметил и его красивый тембр.

В итоге двое членов жюри нажали на кнопку, которая означает, что выступление им понравилось. Однако звездные судьи не очень-то оценили навыки Дэниса. Сергей Лазарев отметил, что от оригинального варианта песни мало что осталось, а Николай Басков лишь проронил: «У нас были ребята покрепче».

На следующий этап шоу Дэнис не прошел, парня поблагодарили за участие и пожелали удачи.

Дэнис спел песню Леонида Агутина «Остров» (0+) Источник: шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» (12+), выпуск № 4 (07.08.2026), телеканал «Россия 1»

«Был не уверен в себе»

В беседе с 76.RU Дэнис рассказал, что это было его первое участие в шоу такого масштаба, раньше он заявок не подавал.

— Если честно, я был не уверен в себе. Не потому, что я думаю, что плохо пою. Просто ты стоишь на сцене перед людьми, которые давно занимаются музыкой, они уже поняли себя, свой дар, — поделился с корреспондентом 76.RU Дэнис.

Поучаствовать в шоу камерунцу предложили его педагоги. Парень занимается в студии эстрадного вокала.

Если бы участие зависело от меня, я бы туда не пошел. Но мои педагоги были очень уверены во мне, они меня замотивировали. Дэнис Констант участник шоу «Ну-ка, все вместе!»

«У всех была реакция»

Съемки проходили в Самаре в начале мая. Среди множества городов Дэнис с музыкальным руководителем выбрали именно этот. Камерунец прошел с первого раза.

Как рассказывает иностранец, людей на кастинге было очень много, но он особо ни с кем не подружился.

— Мы пообщались. У всех была реакция: «Вау! Откуда ты? Ты так хорошо говоришь на русском». Все помогали, было хорошо и приятно. Все радовались, — рассказал Дэнис.

Перед съемками сначала час шла регистрация, все участники подписывали контракт. Далее, по словам камерунца, начался первый отбор.

— На отборе вы сидите перед жюри, но не перед теми, кто будет в зале, а просто перед другими педагогами. Они оценивают, смотрят, есть ли у вас то, что надо. И говорят, проходите или нет. Меня взяли, — объяснил певец.

«Сидел очень много часов»

Как уверяет Дэнис, перед съемками он не переживал и не боялся. Однако пришлось очень долго ждать, так как в очереди из 27 участников он был 20-м.

Я настолько долго ждал свою очередь, сидел просто так очень много часов. Когда выступление началось, я уже устал, голос уже устал, и всё пошло не так, как должно было быть. Дэнис Констант участник шоу «Ну-ка, все вместе!»

— Многие вещи из выступления вырезали, показали только кусочек. Больше показали эмоций жюри, чем само выступление, — отметил камерунец.

Запрещали подходить к звездам

По словам камерунца, со звездами Николаем Басковым и Сергеем Лазаревым возможности поговорить не было.

— В зале они сидели далеко. А когда они были за кулисами, нам было запрещено к ним подходить, — рассказал Дэнис.

На комментарии артистов по поводу своего пения иностранец не обиделся.

— Конечно, я расстроился, но не очень. Они мне сказали, что надо было петь на английском, я подумал, что это правда, но потом сказал себе: «В следующем году пойду и буду сильнее».

Буду пробовать еще. Если дадут шанс, то, блин, конечно! Дэнис Констант участник шоу «Ну-ка, все вместе!»