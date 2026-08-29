Охотников расстреляли на озере: погибшего пришлось оставить в лесу под Новосибирском

Охотники сами стали мишенью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вечером на озере в Новосибирской области неизвестный открыл огонь по группе охотников. Один человек погиб на месте, еще двое получили ранения, сообщили в Центре по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области.

Трагедия случилась в Мошковском районе, где группа людей находилась на охоте. В какой-то момент неизвестный начал стрелять по ним. По словам спасателей, один из мужчин смог связаться с родственницей и сообщить ей о случившемся.

«Мужчина позвонил родственнице и сказал, что их только что расстреляли: он спрятался в машине, а двое его родственников лежат рядом. Он боялся выйти, не знал, живые они или нет», — говорится в сообщении Центра ГО и ЧС региона в MAX.

Спасателей вызвали уже после звонка. Дорога оказалась труднопроходимой лесной, после дождя она превратилась в сплошные овраги. Обычная техника там не проехала бы, поэтому пришлось выдвигаться на двух машинах повышенной проходимости.

Когда они добрались до места, один человек был уже мертв, второй лежал с тяжелым ранением, третий отделался легкими повреждениями и мог передвигаться сам. Тяжелораненого спасатели вывезли на машине и передали бригаде скорой. Тело погибшего оставили на месте для следственных действий.

Всю ночь спасатели провели на выезде. Вернулись на базу они только к утру, когда приехало подкрепление полиции.