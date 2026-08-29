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Происшествия Охотников расстреляли на озере: погибшего пришлось оставить в лесу под Новосибирском

Охотников расстреляли на озере: погибшего пришлось оставить в лесу под Новосибирском

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия

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Охотники сами стали мишенью | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUОхотники сами стали мишенью | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Охотники сами стали мишенью

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Вечером на озере в Новосибирской области неизвестный открыл огонь по группе охотников. Один человек погиб на месте, еще двое получили ранения, сообщили в Центре по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области.

Трагедия случилась в Мошковском районе, где группа людей находилась на охоте. В какой-то момент неизвестный начал стрелять по ним. По словам спасателей, один из мужчин смог связаться с родственницей и сообщить ей о случившемся.

«Мужчина позвонил родственнице и сказал, что их только что расстреляли: он спрятался в машине, а двое его родственников лежат рядом. Он боялся выйти, не знал, живые они или нет», — говорится в сообщении Центра ГО и ЧС региона в MAX.

Спасателей вызвали уже после звонка. Дорога оказалась труднопроходимой лесной, после дождя она превратилась в сплошные овраги. Обычная техника там не проехала бы, поэтому пришлось выдвигаться на двух машинах повышенной проходимости.

Когда они добрались до места, один человек был уже мертв, второй лежал с тяжелым ранением, третий отделался легкими повреждениями и мог передвигаться сам. Тяжелораненого спасатели вывезли на машине и передали бригаде скорой. Тело погибшего оставили на месте для следственных действий.

Всю ночь спасатели провели на выезде. Вернулись на базу они только к утру, когда приехало подкрепление полиции.

Кто именно напал на охотников, пока не сообщается. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Охота Новосибирская область Спасатель Лес
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Комментарии
7
Гость
1 час
Охота пуще неволи.
Гость
1 час
Мало ли чуваков в глухой тайге живут, никому не мешают. А тут какие -то доходяги с ружьями шляются. Тишину леса нарушают. А тишина - заманчивая штука.
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Гость
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