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Происшествия Подробности «Ужасная трагедия»: в Ярославле погиб мальчик, спасший тонущего в Которосли друга

«Ужасная трагедия»: в Ярославле погиб мальчик, спасший тонущего в Которосли друга

Реанимировать ребенка не удалось

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В Ярославле погиб мальчик, спасший тонувшего друга | Источник: МЧС России по Ярославской области, В Ярославле погиб мальчик, спасший тонувшего друга | Источник: МЧС России по Ярославской области,

В Ярославле погиб мальчик, спасший тонувшего друга

Источник:

МЧС России по Ярославской области,

Один из подростков, которого спасли 26 августа на Которосли в Ярославле, погиб. Об этом сообщили в местной митрополии — мальчик часто посещал церковь.

Сообщается, что ребенок скончался 27 августа. С момента происшествия подросток находился в отделении реанимации.

«Он был дружелюбный, отзывчивый, весьма ответственно относящийся к поручениям, чистый сердцем и глубоко верующий человек. Разделяю боль всех близких, всех, кто знал почившего», — выразил соболезнования митрополит Вадим.

В комментариях ярославцы начали скорбеть по мальчику.

«Он был моим другом, переписывались мы с ним, всё время хотели увидеться, но так и не получилось», — написал знакомый подростка.

«Была свидетелем этого случая, звала спасателей и вызывала скорую. Ужасная трагедия. До последнего надеялась, что выживет. Друга спас, дал шанс на жизнь, спасатели достали, сам под воду ушел. Родителям сил и терпения», — рассказала очевидица происшествия.

В СК по Ярославской области на запрос 76.RU рассказали, что проводят проверку случившегося.

Напомним, вечером 26 августа подростки 14 и 15 лет купались в реке на Центральном пляже на улице Подзеленье в Ярославле. Вдруг ребята начали тонуть. На помощь им кинулись спасатели. По информации Ярославского общества спасения на водах, оказалось, что один ребенок не умел плавать. В итоге одного подростка вытащили из воды с помощью спасательного круга, второй уже ушел под воду, за ним пришлось нырять. Вскоре его нашли и вынесли на берег. Пока ехала скорая, спасатели без остановки проводили ребенку сердечно-легочную реанимацию.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким погибшего.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Тонущий Ребенок Которосль Купание Ярославская митрополия
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Комментарии
76
Гость
38 минут
Обучать правилам дорожного движения и умению держаться на воде, могла бы и система государственного образования. Не обеднела бы страна...
Гость
1 час
Значит, в Церковь зря захаживал?
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Гость
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