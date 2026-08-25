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Развлечения Мнение По следам Николая II на брендированном экспрессе: как посмотреть духовную столицу Сибири за два дня и 7 тысяч рублей

По следам Николая II на брендированном экспрессе: как посмотреть духовную столицу Сибири за два дня и 7 тысяч рублей

Рассказываем, что посмотреть в Тобольске, почему в него хочется вернуться и где выгоднее покупать сувениры

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Если вы не знаете, куда отправиться в ближайшие выходные, присмотритесь к Тобольску | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUЕсли вы не знаете, куда отправиться в ближайшие выходные, присмотритесь к Тобольску | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

Если вы не знаете, куда отправиться в ближайшие выходные, присмотритесь к Тобольску

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

Сезон летних отпусков близится к завершению, но впереди еще много теплых выходных, которые идеально подойдут для небольших путешествий. Одно из них — поездка в духовную столицу Сибири, Тобольск. Читайте колонку нашей коллеги из 72.RU Анастасии Жердиной. В начале августа она провела здесь несколько дней и поняла, что этот город вовсе не на один визит. Ради чего сюда хочется вернуться? Далее — от первого лица.

Тобольск прекрасен в любую погоду | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUТобольск прекрасен в любую погоду | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

Тобольск прекрасен в любую погоду

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

Начну с того, что я несколько лет безуспешно пыталась выбраться в Тобольск. В духовной столице Сибири я была дважды, но оба раза по работе и маршрут моих командировок всегда обходил стороной главную достопримечательность города — Тобольский кремль. Во время тех рабочих поездок я с восторгом смотрела на него со стороны и каждый раз ловила себя на мысли, что обязательно хочу сюда вернуться и всё-таки добраться до живописных кремлевских стен.

Подгорная часть Тобольска | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUПодгорная часть Тобольска | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

Подгорная часть Тобольска

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

Две первые попытки отправиться в Тобольск провалились из-за подруг. Я бронировала жилье, покупала билеты, но в последний момент у моих попутчиц случался какой-то форс-мажор, и я откладывала долгожданную поездку. Попытка номер три была предпринята спонтанно и, к счастью, увенчалась успехом.

Подгорная часть&nbsp;— один из самых привлекательных районов города | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUПодгорная часть&nbsp;— один из самых привлекательных районов города | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

Подгорная часть — один из самых привлекательных районов города

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

Жилье

Найти и забронировать жилье сейчас не составляет большого труда. Мы с подругой любим гулять пешком, наматывая десятки тысяч шагов, поэтому локация для нас была не важна. Просмотрев несколько вариантов с хорошими отзывами и приемлемой ценой, мы забронировали студию в новостройке, расположенную в спальном районе в шаговой доступности от ТРЦ «Жемчужина Сибири». Аренда такого жилья на двое суток обошлась в 5800 рублей.

В Тобольске многоэтажки зажимают в тиски остатки частного сектора | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUВ Тобольске многоэтажки зажимают в тиски остатки частного сектора | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

В Тобольске многоэтажки зажимают в тиски остатки частного сектора

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

Дорога

Решая, на чем нам лучше ехать, мы рассматривали два варианта — автомобиль и электричка. В итоге купили билеты на «Императорский маршрут». А поскольку собирались спонтанно, то выбор мест был уже небольшим и нам пришлось довольствоваться билетами второго класса по 654 рубля. Забегая вперед замечу, что это обстоятельство не омрачило путь. В нашем скромном вагоне были удобные кресла, столики, биотуалеты, хорошая вентиляция, а за отдельную плату предлагали свежесваренный кофе.

«Императорский маршрут» Тюмень — Тобольск — это специальный брендированный пригородный поезд, курсирующий по историческому туристическому пути, связанному с семьей императора Николая II. Время в пути составляет около 4 часов, а вагон оформлен в исторической тематике с архивными фотографиями.

Вагон второго класса | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUВагон второго класса | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

Вагон второго класса

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

Единственный минус, который нужно учитывать всем, кто отправляется по железной дороге, — это расположение вокзала. Он находится в нескольких десятках километров от черты города. Мы приехали утром и без труда добрались до Тобольска на городском автобусе, а в ночное время придется вызывать такси и неприятно удивляться его стоимости.

Железнодорожный вокзал Тобольска находится в 15 километрах от города | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUЖелезнодорожный вокзал Тобольска находится в 15 километрах от города | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

Железнодорожный вокзал Тобольска находится в 15 километрах от города

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

После Тюмени Тобольск показался нам настоящим глотком свежего воздуха. И дело даже не в отсутствии зловоний, которые принес в областной центр летний паводок, а в самой атмосфере небольшого города. В нем широкие улицы, не загруженные транспортом дороги и, как нам показалось, совсем мало людей. Население города, по последним официальным данным, насчитывает около 100 тысяч.

Дома в спальных микрорайонах не стоят вплотную к дорогам, и это создает ощущение простора | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUДома в спальных микрорайонах не стоят вплотную к дорогам, и это создает ощущение простора | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

Дома в спальных микрорайонах не стоят вплотную к дорогам, и это создает ощущение простора

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

Мы гуляли по Тобольску в рабочие будни и наслаждались отсутствием толп. В первый день путешествия решили пройтись по верхам. Погуляли вокруг величественного Кремля и полюбовались Иртышом.

Тобольск стоит на высоких берегах Иртыша | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUТобольск стоит на высоких берегах Иртыша | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

Тобольск стоит на высоких берегах Иртыша

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

Зачем ехать в Тобольск

Если вы еще не были в Тобольске и не знаете, зачем вам сюда ехать, то я назову как минимум два повода для его посещения. Изначально для меня главными точками притяжения были Кремль и протекающий вдоль него Иртыш. Поверьте, они оба стоят того, чтобы увидеть их вживую.

Тобольский кремль строился в 1683–1799 годах | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUТобольский кремль строился в 1683–1799 годах | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

Тобольский кремль строился в 1683–1799 годах

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

В шаговой доступности от главной достопримечательности Тобольска находятся несколько небольших, но очень приятных общественных пространств. Настоятельно советую заглянуть в обновленный парк «Аптекарский сад» и прогуляться по саду Ермака. В последнем есть смотровая площадка, с которой открываются потрясающие виды на подгорную часть Тобольска, Кремль и реку.

Парк «Аптекарский сад» — первая культурная лесопосадка и исторический парк в центре города, созданный в XIX веке вручную по правилам старинного садово-паркового искусства. Расположен в историческом центре за зданием бывшего Гарнизонного госпиталя. Раньше здесь выращивали полезные и лекарственные растения.

Сад Ермака — расположен в самом центре города на возвышенности — мысе Чукман — прямо напротив Тобольского кремля. Центральный элемент парка — монументальный 16-метровый обелиск «Покорителю Сибири Ермаку». Его установили по указу императора Николая I еще в 1839 году, до основания самого сада. Считается, что именно у подножия этого мыса произошло решающее сражение казаков с войском хана Кучума.

Смотровая площадка в саду Ермака | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUСмотровая площадка в саду Ермака | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

Смотровая площадка в саду Ермака

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

В завершение прогулки по верхней части города мы посетили еще одну смотровую площадку, расположенную на берегу реки. Идти к ней пришлось вдоль Завального кладбища, по которому водят экскурсии едва ли не чаще, чем по Кремлю. На подъезде мы видели туристические автобусы, но моя подруга решила, что в вечернее время старинный некрополь лучше обойти стороной, и я не стала с ней спорить.

Смотровая площадка возле Завального кладбища | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUСмотровая площадка возле Завального кладбища | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

Смотровая площадка возле Завального кладбища

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

Во второй день мини-путешествия мы отправились изучать подгорную часть Тобольска и первым делом заглянули в музей семьи императора Николая II. Он заслуживает внимания, и на его посещение нужно закладывать не один час. Готовясь к этой поездке, я почитала отзывы и решила последовать совету взять аудиогид. За два билета и два устройства мы отдали 1200 рублей. Оглядываясь назад, понимаю, что за такие впечатления — это просто копейки.

Музей семьи императора Николая II | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUМузей семьи императора Николая II | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

Музей семьи императора Николая II

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

После посещения музея рекомендую не торопиться покидать подгорную часть. Тобольск, раскинувшийся у подножий Кремля, тих, уютен и по-своему прекрасен. Здесь еще меньше людей и очень много живописных мест для прогулок. Мы гуляли по улицам и площадям несколько часов. Мне кажется, что именно здесь можно увидеть Тобольск, в который вам захочется вернуться.

В подгорной части много памятников архитектуры, которые еще предстоит восстановить | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUВ подгорной части много памятников архитектуры, которые еще предстоит восстановить | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

В подгорной части много памятников архитектуры, которые еще предстоит восстановить

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

Про еду, сувениры и траты

Рядом с нашим домом находился ТРЦ «Жемчужина Сибири», а в нем мы нашли знакомое сетевое заведение со вкусными бизнес-ланчами. Средний чек за обед на двоих не превышал здесь 1000 рублей, а ужин в этом же кафе обходился примерно в два раза дороже.

С покупкой сувениров я поторопилась и советую не повторять моих ошибок. Магниты и небольшие подарки для родных купила на территории Кремля, не послушав подругу, которая настоятельно советовала мне выйти за его ворота. В итоге она оказалась права. Всё, что я купила в кремлевских стенах, продавалось и в ларьках, расположенных снаружи, но дешевле примерно на 30%.

В самом Кремле много магазинов с сувенирами. Но за его территорией тот же ассортимент продается значительно дешевле | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUВ самом Кремле много магазинов с сувенирами. Но за его территорией тот же ассортимент продается значительно дешевле | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

В самом Кремле много магазинов с сувенирами. Но за его территорией тот же ассортимент продается значительно дешевле

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

Оглядываясь назад, мы с подругой решили, что для путешествия в духовную столицу Сибири вполне достаточно двух дней. За это время мы успели получить массу впечатлений, нагуляться и отдохнуть. А уже на вокзале, ожидая электричку, поймали себя на мысли, что маленький Тобольск заслуживает того, чтобы в него вернуться.

Главный маршрут всех туристов&nbsp;— прогулка вокруг Кремля | Источник: Анастасия Жердина / 72.RUГлавный маршрут всех туристов&nbsp;— прогулка вокруг Кремля | Источник: Анастасия Жердина / 72.RU

Главный маршрут всех туристов — прогулка вокруг Кремля

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

Если говорить о бюджете, то это мини-путешествие обошлось примерно в 7000 рублей каждой. За два дня такую сумму можно потратить и дома, пару раз заглянув в продуктовый магазин. Есть и более экономичный вариант — однодневная экскурсия в Тобольск стоит около 5000 рублей. Подобный формат пользуется спросом среди пенсионеров, которым в силу возраста тяжело подолгу ходить пешком. Но мне кажется, что в таком случае впечатления омрачаются усталостью, поскольку путь туда и обратно приходится преодолевать в один день.

Источник:

Анастасия Жердина / 72.RU

А вы бывали в Тобольске?

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Тобольск Путешествие Тур выходного дня Траты Проезд Электричка
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