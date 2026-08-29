«Если бы кто-то из группы не спустился вовремя, нас бы уже не было»: туристка — о катастрофе в Непале

Россиянка рассказала, как ей удалось спастись во время мощного наводнения в Непале Источник: Городские медиа

«Люди, которые нас сопровождали, сотрудники отеля, водители, те, кто оформлял нам документы, — они все погибли, никого не осталось», — рассказывает MSK1.RU Альбина Диваева.

Россиянка чудом спаслась во время мощнейшего наводнения в Непале. От верной смерти ее разделяли пару часов — туристка была в составе группы, которая последней пересекла границу накануне катастрофы.

«Если бы кто-то из нашей группы не спустился вовремя, мы бы не прошли эту границу, и нам бы пришлось остаться ночевать там, то нас бы уже не было. Я вчера и сегодня плачу, потому что осознаю масштаб трагедии. Это просто ужасно, не укладывается в голове — мы только недавно проезжали деревни, а сегодня их не существуют. И людей, которые там жили, тоже», — поделилась с MSK1.RU Альбина.

26 августа в 09:14 поток воды, грязи, камней и льда хлынул вниз по рекам Бхоте-Коши и Тришули. Стихия смывала всё на своем пути: населенные пункты, дороги, мосты и объекты энергетической инфраструктуры. Только на участке между городом Бетравати и погранпереходом Расувагадхи разрушены 42 километра дорог. Как пишет местное издание Ratopati со ссылкой на МВД Непала, число погибших в результате наводнения в Непале достигло 469 человек, еще 977 числятся пропавшими без вести, 517 из них — туристы.