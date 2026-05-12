«Не боюсь потерять известность»: в каких сериалах снялась Джансу Дере и чем она занимается сейчас

Джансу Дере покорила мир дважды: сначала как модель, затем как актриса Источник: кадр из сериала «Неверный», реж. Неслихан Йешильюрт, студия Medyapım, 2020–2022 годы

Она могла бы стать «Мисс Вселенная» или провести жизнь на раскопках, изучая древние артефакты. Вместо этого Джансу Дере выбрала объективы кинокамер и не прогадала. Она не просто играет роли, а создает экранные феномены и поражает поклонников талантом и красотой. Да, в свои 45 лет выглядит так, будто знает секрет вечной молодости.

Рассказываем, почему Джансу Дере заставляет прилипать к экранам миллионы зрителей и какие сериалы с ее участием стоит посмотреть прямо сейчас.

«Состояние „отсутствия корней "»

Джансу Дере родилась в 1980 году в столице Турции Анкаре, но почти сразу после ее появления на свет семья переехала в Измир — свободолюбивый город на западе страны. Своей яркой внешностью и статью она обязана балканским корням: ее предки были иммигрантами из Греции, Болгарии и Албании. Актриса всегда подчеркивает, что очень привязана к родителям и привыкла инвестировать в отношения и впечатления вместо материального.

«У моих дедушек и бабушек нет ни родовых поместий, ни родной деревни. Все родились в разных странах и разных городах. Домом для каждого становилось то место, где он строил свою жизнь, — рассказывала Джансу изданию CNN Türk. — По материнской линии нет ни одного человека, кто родился бы в одном городе со своей матерью. Мама родилась в Измире, бабушка — в Стамбуле, ее мать — в Салониках, а прабабушка приехала еще откуда-то. Отец и вовсе родился в Болгарии. Это состояние „отсутствия корней“ поддерживает и подпитывает во мне очень спокойное отношение к собственности».

Актриса подчеркивает, что внешняя красота — не самое главное Источник: cansudere / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Измире Джансу провела детство и окончила среднюю школу, а за высшим образованием отправилась в Стамбул. Там она поступила в Стамбульский университет на археологический факультет. Учебу в вузе Джансу Дере совмещала с карьерой модели, а работа на подиуме не помешала ей получить диплом.

«Я познакомилась со славой в раннем возрасте. Мне не пришлось прикладывать для этого колоссальных усилий, строить сложные планы или идти на огромные жертвы, — подчеркивала Джансу Дере. — По этой причине я не боюсь потерять свою известность. И я не позволяю ей определять мою жизнь».

В шаге от «Мисс Вселенная»

В 2000 году Джансу Дере заняла второе место на конкурсе «Мисс Турция» и мгновенно привлекла к себе внимание своей потрясающей внешностью и грацией. Правда, сама звезда подиума не считает себя фантастической красоткой.

«Спасибо, но я совсем так не чувствую. Даже комплименты принимаю со смущением. Конечно, я благодарна за них. Но я не просыпаюсь каждый день с мыслью: „Боже мой, до чего же я великолепна“. Наверное, человек, который встает с таким ощущением, не может быть психически здоров, — поделилась она с газетой „Хюррийет“. — Я считаю, что внешность важна. Но здесь я имею в виду не красоту. Чтобы ваши эмоции дошли до зрителя, люди должны видеть в вас искренность. Для кого-то я могу быть красавицей, а для кого-то — совсем наоборот».

После победы в конкурсе Джансу Дере должна была представлять страну на «Мисс Вселенная», но из-за политических разногласий между Турцией и Республикой Кипр, принимавшей конкурс, поездка сорвалась. Суть конфликта заключалась в том, что остров разделен на две части: южную — Республику Кипр и северную — непризнанную и самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра.

С Карлом Лагерфельдом Источник: cansudere / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Турции не было дипломатических отношений с Республикой Кипр, где проходил финал «Мисс Вселенная». Правительство запретило Джансу Дере лететь на конкурс и требовало, чтобы она въехала на остров только через северную, турецкую часть. При этом власти Республики Кипр считали такой въезд незаконным. Несмотря на попытки организаторов конкурса отправить Джансу Дере на Кипр через Афины, в последний момент турецкие власти окончательно наложили вето на выезд модели по политическим соображениям.

«Меня очень беспокоит, что красоту преподносят как единственную дверь, ведущую к счастью, как нечто самое важное и необходимое в жизни, — рассуждает Дере. — Если мы проведем исследование среди счастливых людей, неужели победителями станут только красавцы? Сильно сомневаюсь. Есть те, кто лишается здоровья в погоне за этим идеалом».

Тем не менее этот скандал открыл ей двери в мир моды. Джансу успешно начала карьеру модели и работала на показах ведущих турецких дизайнеров. В 2002–2003 годах она представляла свою страну на международных мероприятиях под эгидой Стамбульской ассоциации экспортеров текстиля и одежды. В этот период она выходила на подиумы Парижа и сотрудничала с известными фотографами из мира высокой моды.

«Когда я занималась моделингом, я была хороша в этом деле. Сейчас, кажется, этой профессии в прежнем виде уже не осталось, а в наше время она была прекрасна, — вспоминала Джансу Дере в интервью „ХаберТюрк“. — Иногда я смотрю показы Недели моды в Париже, мне нравится. Но всему свое время, и тот период прошел. Я давно оставила подиум и по нему не скучаю».

Где снималась Джансу Дере

Модельный бизнес открыл Джансу Дере дорогу в мир медиа и на ТВ. Ее первый опыт в качестве ведущей состоялся в программе «Дети и музыка» (6+) на популярном турецком канале D. Затем она вела проект «Звезды Турции» (12+) на Show TV, а на канале NTV стала лицом программы Life Style Moda (12+) и одновременно ее редактором.

Умение держаться на подиуме и уверенность перед камерами помогли Джансу Дере быстро сделать медийную карьеру. В 2005 году она закрепила успех в качестве ведущей шоу «N Moda» (12+). Но настоящий прорыв в ее карьере произошел благодаря программе «Наука о жизни» (12+).

«Я росла под прицелом чужих симпатий и критики с 17 лет. За это время я научилась не обращать никакого внимания на замечания по поводу моей внешности. У меня нет желания завоевывать всеобщее одобрение. Комментарии в социальных сетях никогда не смогут меня расстроить», — делилась звезда с изданием «Поста».

В соцсетях Джансу Дере не стесняется быть собой Источник: cansudere / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Одновременно с работой на ТВ состоялся актерский дебют Джансу Дере — в сериале «Метро Палас» (16+). Следом она исполнила небольшую роль в проекте «Сумерки» (14+) и привлекла внимание критиков ролью Джейлан в драме «Осенний пожар» (16+). Чуть позже начинающая актриса перевоплотилась в деревенскую девушку Эсму в фильме «Дом кошмаров» (16+).

По-настоящему звезда Джансу Дере взошла в 2006 году, когда она получила главную роль в сериале «Сыла. Возвращение домой» (16+) в паре с Мехметом Акифом Алакуртом. Проект принес ей огромную популярность и заставил зрителей заговорить не только о таланте актрисы, но и о ее мощной харизме.

Джансу Дере — на заднем плане Источник: кадр из сериала «Последний оттоман: Яндым Али» (16+), реж. Мустафа Шевки Доан, студия Özen Film, 2007 год

После этого она снялась в историческом фильме «Последний оттоман: Яндым Али» (16+) с блистательным Кенаном Имирзалыоглу. Только в Турции эту картину посмотрели более миллиона зрителей.

В 2009 году Джансу расширила амплуа, сыграв фотографа Ойю в черной комедии «Горькая любовь» (18+) вместе с Халитом Эргенчем. В том же году актриса озвучила персонажей Алекс и Мэнди в анимационном фильме «Абсолютные шпионки! Как всё началось» (12+).

За феноменальным успехом последовал ряд заметных работ в кино: образ фармацевта Зейнеп в картине «Почерк» (16+) и роль полицейского Сонгюль в детективном фильме «Бехзат Ч.: Я похоронил свое сердце» (18+).

В этот раз ее партнером по площадке снова стал Кенан Имирзалыоглу Источник: кадр из сериала «Эзель» (18+), реж. Улуч Байрактар, студия Ay Yapım, 2009–2011 годы

Мировую известность ей принесла роль Эйшан в культовом сериале «Эзель» (18+), после которого Джансу Дере узнали и в России. Актриса сыграла девушку, в которую был влюблен главный герой до того, как попал в тюрьму. По сути, Эйшан — роковая женщина и самый загадочный персонаж сериала, которую отец с детства превратил в аферистку.

«Играть Эйшан было очень сложно, но в то же время невероятно приятно. Ведь она такая изменчивая, в ней столько противоречий. У этой роли действительно какой-то особенный, ни на что не похожий вкус», — делилась актриса.

В 2012–2013 годах актриса присоединилась к касту «Великолепного века» (16+) в роли иранской шпионки Фирузе. Следующим крупным успехом стал сериал «Мама» (16+), где она сыграла главную роль — женщины по имени Зейнеп Гюнеш.

Турецкий сериал сняли по мотивам одноименного японского проекта Источник: кадр из сериала «Мама» (16+), реж. Мерве Гиргин, Надим Гюч, студия Medyapım и MF Yapım, 2016–2017 годы

С 2020 по 2022 год Джансу исполняла ключевую роль Асии Йылмаз в сериале «Неверный» (18+) — турецкой адаптации британского проекта «Доктор Фостер» (16+). Джансу сыграла обманутую женщину, которая жаждет мести. В интервью журналу InStyle актриса призналась: «Измена — ситуация, которая мне не чужда. Я не из тех, кто будет пребывать в шоке и восклицать: „Не могу поверить, как он мог так поступить!“ Я не питаю таких сильных чувств к предателю, как ненависть или жажда мести. Просто говорю себе: „Ну вот такой это человек, что поделать“ — и иду дальше. Я верю и заранее принимаю тот факт, что там, где есть люди, наравне с добром всегда существуют зло и уродство».

Также она приняла участие в криминальной драме «Личность» (18+), которая была удостоена международной премии «Эмми». Этот детективный триллер 2018 года рассказывает о бывшем судмедэксперте, у которого в 65 лет диагностировали болезнь Альцгеймера. Решив, что скоро потеряет свою личность и воспоминания, он начинает совершать жестокие убийства людей, чтобы очистить свою совесть. Джансу Дере сыграла роль женщины-детектива, которая сталкивается с сексизмом на работе и пытается выйти на след загадочного киллера.

Это был первый интернет-проект, в котором приняла участие Джансу Дере Источник: кадр из сериала «Личность» (18+), реж. Онур Сайлак, студия Ay Yapım, 2018 год

«Чтобы моя героиня Невра выглядела на экране достоверно, мне прежде всего нужно было научиться правильно держать оружие. Поэтому я прошла курс стрелковой подготовки, — сказала актриса. — В процессе подготовки к роли я также работала с женщиной-комиссаром в отставке. У нас был долгий период общения, за время которого я узнала, как ведет себя женщина-полицейский, как она живет и какова ее психология».

Новый этап в карьере Джансу Дере связан с фильмом «Португальская любовь» (18+). Картина вышла на экраны в Турции 8 мая, европейская премьера назначена на 14 мая. А вот дата проката в России пока еще неизвестна. Фильм рассказывает историю Ясмин, которая, несмотря на разочарования, не теряет веры в любовь.

Сюжет «Португальской любви» объединяет две культуры в эмоциональном путешествии из Стамбула в Лиссабон. Партнером Джансу Дере по площадке стал португальский актер Диогу Моргаду. Актриса неоднократно подчеркивала, что не мыслит свой жизни без поездок.

Актриса объездила почти полмира Источник: cansudere / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Благодаря путешествиям я даже саму себя узнала лучше. Я нашла те мелочи, которые способны сделать меня счастливой, и изменила свой взгляд на жизнь. Я освободилась от всего лишнего и обрела свободу», — признавалась Джансу Дере.

Личная жизнь Джансу Дере

Джансу Дере никогда не была замужем и всегда предпочитала скрывать личную жизнь от посторонних глаз. У нее были долгие и обсуждаемые в прессе отношения с турецким комедийным актером Джемом Йылмазом. Их союз длился шесть лет и стал одной из самых громких историй любви.

Таблоиды судачили о том, что Джансу скоро выйдет замуж, но пара рассталась, и Джем Йылмаз женился на другой. Сама же актриса практически не комментировала разрыв.

«Мне и неловко говорить об этом, и кажется это совершенно бессмысленным», — заявляла Дере.

Актриса недавно побывала в Мадриде Источник: cansudere / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Позже ей приписывали отношения со многими известными мужчинами, в том числе и коллегами по цеху, вот только актриса в интервью опровергала все предположения. Джансу Дере не раз признавалась, что одиночество не является для нее проблемой — напротив, в этом состоянии она чувствует себя сильной и спокойной.

«Любовь — это удача, — считает актриса. — Я человек, который живет в гармонии со своим одиночеством. Зачем мне встречаться с людьми только ради того, чтобы не быть одной? Те, с кем я общаюсь в жизни, — мои настоящие друзья. Я люблю быть счастливой, выбирая свой путь, и веду закрытый образ жизни».

Актриса уверена, что каждый взрослый человек должен уметь быть счастливым наедине с собой.

«Отношения — это когда два разных человека берут на себя ответственность друг за друга, а это непросто. Начать их легко, но продолжать и развивать — большой труд. Бывает так, что путь, который вы начали вместе, не получается завершить вдвоем. И это касается как дружбы, так и любви», — объясняет Джансу.

Актриса обожает животных Источник: cansudere / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У актрисы нет детей, она не была замужем.