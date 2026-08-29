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Экономика От банковских карт придется избавиться? В Госдуме ответили, что произойдет после введения лимита

От банковских карт придется избавиться? В Госдуме ответили, что произойдет после введения лимита

Как будут работать ограничения

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Получить новую карту получится не у всех | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПолучить новую карту получится не у всех | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Получить новую карту получится не у всех

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России готовится закон, который ограничит количество банковских карт у одного человека до 20 штук. Как нововведение затронет тех, у кого их больше, и придется ли избавляться от лишнего пластика, объяснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Закон ограничивает максимальное количество банковских карт у одного человека до 20 штук суммарно во всех банках. Он вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Ограничение направлено на борьбу с мошенничеством и «дропперскими» схемами, когда злоумышленники оформляют десятки карт на подставных лиц для обналичивания похищенных средств. Единая система учета платежных карт появится в России с 1 сентября.

«Устаревающие карты будут постепенно выходить из оборота естественным путем, то есть не надо будет их куда-то сдавать… Но эти люди смогут использовать карты, пусть их больше 20 или даже 50, пока срок действия этих карт не истечет», — сказал Аксаков в беседе с РИА Новости.

При этом до истечения срока старых карт человек не сможет получать новые. По словам Аксакова, новый лимит начнет действовать, только когда у владельца останется 19 карт — тогда он сможет снова обратиться в банк за 20-й.

Депутат отметил, что по статистике у граждан в среднем не более четырех банковских карт на руках. Таким образом, решение коснется незначительной части общества.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Банковская карта Лимит Анатолий Аксаков
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Комментарии
7
Гость
1 час
скоро вас от всего избавят 🤣🤣🤣
Гость
5 часов
Зачем столько людям карт! Что реально каждой пользуетесь..
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Гость
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