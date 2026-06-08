Черемша, Бурмалда и «сикс-севен»: 5 безумных мемов современных подростков, смысл которых не поймут даже зумеры

Пять мемов, которые не понимают зумеры и миллениалы Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU

Каждое поколение создает свой сленг, уникальный юмор и тренды. Раньше это были кухонные анекдоты, а с развитием интернета им на смену пришли мемы и демотиваторы. Сейчас же поколение альфа изобретает собственный язык и говорит так, что взрослые то и дело впадают в ступор. Если вы не понимаете, почему подростки вдруг повторяют «сикс-севен», бессмысленно дергают руками и упоминают черемшу, — не пугайтесь: 72.RU все объяснит.

«Сикс-севен»

Самый популярный и транснациональный мем на сегодня — простое сочетание двух цифр «67». Произносят его на английском языке «сикс-севен» и сопровождают движением рук — раскрытые ладони поднимают на уровень груди и плавно покачивают руками вверх-вниз, словно взвешивая что-то. Смысла в этом не ищите никакого — это просто вайб, который надо поймать.

Пришел в Россию он из Америки. Там очень популярна NBA — Национальная баскетбольная лига. Монтажеры делали нарезки под песню «67» рэперов BLP Kosher и Skilla Baby. Особое внимание привлек спортсмен Ламело Болл, чей рост составляет 6 футов 7 дюймов, а по-нашему — 201 сантиметр. Дальше — больше. Бессмысленное движение руками завирусил школьник-баскетболист Тайлен Кинни, который на одном из видео прокричал «сикс-севен».

Тот самый парень, прокричавший «сикс-севен» на камеру перед тем, как стать популярным Источник: tiktok.com/matvii

Клипы с фразой и этим движением начали повторять в TikTok, так мем и разлетелся по миру. Бессмысленно и беспощадно. Теперь дети из любой точки мира могут легко словить коннект, просто повторяя «сикс-севен» и делая движение руками. А уж сколько вариаций на эту тему сняли блогеры — не сосчитать.

Мем про Черемшу и Советский Союз

Человечество освоило искусственный интеллект, которого в Союзе не было. Сгенерированные ролики с якобы ностальгическими воспоминаниями заполнили интернет, причем делали их не взрослые, а нынешнее поколение, которое возвело фразу «трава была зеленее и мороженое вкуснее» в постиронию.

Именно так выглядит Черемша. Тело зайца, голова льва, но вообще-то это кот, который жил в Советском Союзе Источник: tiktok.com

На этих видео с Черемшой реальность Советского Союза значительно приукрашена. Фраза «тихо, не спеша, без суеты» появилась как баг нейронки. Именно так, по мнению ИИ, выглядела жизнь в Союзе. Там выдавали зарплату продукцией, которая менялась на еду, у всех были одинаковые зарплаты, зимой носили вместо одежды бетономешалки. В общем, абсурд возведен до максимума.

Черемша же стала следствием мемов про Советский Союз. Это выдуманное животное с телом зайца и мордой льва появилось еще в 2025 году во Франции. Однако свой контекст оно приобрело только с приходом абсурдных видео спустя год. Почему так произошло — неизвестно.

Больше про историю появления странного мема с кото-зайце-львом, мы рассказывали в отдельном материале.

Бурмалда

Бессмысленный набор букв не такой уж и бессмысленный. Одна из версий его появления звучит так: этим словом называли онлайн-казино, рекламируя его на различных площадках во время стримов, чтобы обходить автоматические запреты.

Пример использования мема в отрисованном ИИ видео Источник: youtube.com/shorts

Есть и вторая версия, с отсылкой к Советскому Союзу. Согласно ей, в СССР не было домашних животных, и все растили кота Черемшу и собаку Бурмалду. Изображают ее по-разному: то в виде обычного пса, то виде кота-сфинкса, смиксованного с совой. Еще один абсурд в чистом виде.

Слово обрело популярность еще и благодаря шутке. В чатах публиковалось сообщение примерно такого содержания: «Ваш комментарий не может быть отправлен. Чтобы разблокировать, напишите: „Бурмалда“. Человек принимал его за настоящее системное сообщение и писал это слово. Всем становилось смешно.

Mellstroy

Стример Меллстрой — кумир молодежи. Именно от него пошли фразы про «турецкую баню», «хамам», «вторую смену», «котость» и прочие. Суть тренда — вырезать кадры с ним и сделать смешной ролик с этими фразами.

Блогер наговорил разных эпических фраз сразу на несколько мемов Источник: tiktok.com/@glavstroy

Есть мнение о причастности Mellstroy к распространению мема про Бурмалду. Якобы это слово обыгрывает настоящее имя стримера — Андрея Бурима.

«Обоюдно»

История этой фразы связана со спортсменом из медиафутбола Иваном Коршуновым. Ехав в поезде, он вел себя громко — как позже признался сам футболист, он был нетрезв. На шум пришла сотрудница РЖД, которая потребовала вести себя тише и попросила предъявить документы. В ответ парень тоже требовал показать удостоверение, а после и вовсе выдал фразу: «Обоюдно» — и показал жест — кулак с оттянутым мизинцем и поднятым вверх большим пальцем. И подуть на палец нужно обязательно, иначе жест не считается.

Тот самый жест Источник: rutube.ru/channel/cat303

Видео завирусилось, стало популярным в молодежной среде благодаря блогерам, которые разнесли этот жест по Сети. Исказился и его смысл — теперь это может означать как пренебрежение, так и поддержку. Зависит от ситуации.