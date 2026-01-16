НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

0 м/c,

 773мм 92%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Ярославна в шоу
Шаман в Ярославле
Адреса купелей
Отменят троллейбусы
Губерниев в Рыбинске
Сколько стоит аренда квартир
Развлечения «Ты моя!»: Шаман закружил Екатерину Мизулину в танце на глазах фанатов — видео

«Ты моя!»: Шаман закружил Екатерину Мизулину в танце на глазах фанатов — видео

Кадры с концерта в Ярославле

119
Шаман пригласил жену на танец | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUШаман пригласил жену на танец | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Шаман пригласил жену на танец

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Певец Шаман на концерте (6+) в Ярославле спустился в зал, где сидела его супруга Екатерина Мизулина и пригласил ее на танец под песню «Ты моя».

Пара кружилась под музыку на глазах у фанатов. А в конце Шаман сказал:

«Кстати, Екатерина из Ярославля, ваша землячка. Сегодня народной земле».

Мизулина улыбалась в ответ.

Танец Шамана и Екатерины Мизулиной

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Напомним, на пресс-конференции перед концертом в Ярославле супруга певца Екатерина Мизулина высказалась о штрафе комику Александру Гудкову за пародию на песню Шамана «Я русский». Гудкова оштрафовали на 11 тысяч рублей. По мнению Мизулиной, это слишком мало. Она добавила, что это было оскорбление в адрес всего русского народа

А на самом концерте уже много говорил сам артист. Он признался, что в детстве хотел стать дворником или врачом-хирургом. Ему хотелось приносить пользу людям. Но потом в его жизнь ворвалась новая мечта — музыка.

Кстати, мы вели онлайн-трансляцию с концерта Шамана.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Шаман Екатерина Мизулина Концерт Танец
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
14 минут
А по-моему, у них просто вкусовщина какая-то. Свои стандарты красоты надо обосновывать, а не просто объявлять.
Гость
15 минут
Неужели организаторы не могли сделать нормальное шоу без лишних заморочек? Лучше бы уделили внимание качеству, а не количеству.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Рекомендуем