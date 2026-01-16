«Ты моя!»: Шаман закружил Екатерину Мизулину в танце на глазах фанатов — видео

Шаман пригласил жену на танец Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Певец Шаман на концерте (6+) в Ярославле спустился в зал, где сидела его супруга Екатерина Мизулина и пригласил ее на танец под песню «Ты моя».

Пара кружилась под музыку на глазах у фанатов. А в конце Шаман сказал:

«Кстати, Екатерина из Ярославля, ваша землячка. Сегодня народной земле».

Мизулина улыбалась в ответ.

Танец Шамана и Екатерины Мизулиной Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Напомним, на пресс-конференции перед концертом в Ярославле супруга певца Екатерина Мизулина высказалась о штрафе комику Александру Гудкову за пародию на песню Шамана «Я русский». Гудкова оштрафовали на 11 тысяч рублей. По мнению Мизулиной, это слишком мало. Она добавила, что это было оскорбление в адрес всего русского народа

А на самом концерте уже много говорил сам артист. Он признался, что в детстве хотел стать дворником или врачом-хирургом. Ему хотелось приносить пользу людям. Но потом в его жизнь ворвалась новая мечта — музыка.