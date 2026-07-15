Об этом молчат диетологи: что есть, чтобы худеть и не голодать

По словам Алексея Конина, не стоит делить продукты на «хорошие» и «плохие» — гораздо важнее общий рацион и количество калорий Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Стоит отказаться от хлеба, исключить молочку и навсегда забыть про картофель — такие советы регулярно появляются в соцсетях и блогах о правильном питании. Но, по мнению тренера по комплексному похудению Алексея Конина, далеко не все популярные запреты имеют под собой реальные основания. Эксперт считает, что при похудении гораздо важнее общий рацион и дефицит калорий, чем отдельные продукты. Однако некоторые из них он всё же советует пересмотреть.

Хлеб, глютен и молочка — враги?

Самый спорный продукт в списке Конина — обычный магазинный хлеб. По его словам, именно от него он отказался несколько лет назад и советует сделать это своим клиентам. При этом эксперт уточняет: речь не идет о любой выпечке без исключения.

— Если хлеб приготовлен дома из качественной цельнозерновой муки — это уже совсем другая история, — считает тренер.

Еще один продукт, который часто оказывается в списке «вредных», — глютен. Вокруг него, говорит Конин, сформировалось слишком много мифов. По словам тренера, исключать его из рациона стоит только тем, у кого диагностирована непереносимость. С молочными продуктами, по мнению эксперта, ситуация сложнее. Сам он их почти не употребляет, но не потому, что считает вредными.

— Лично я молочную продукцию не ем. Но не потому, что она вредная. Просто в современных магазинных продуктах не вижу для себя особой ценности, — говорит Алексей.

Яйца Алексей Конин называет одним из лучших источников белка и советует не бояться включать их в ежедневный рацион Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

При этом Конин отмечает, что разговоры о том, будто молочка обязательно вызывает отеки или мешает похудению, сильно преувеличены.

— Если после творога или молока появляется отечность — это скорее индивидуальная особенность организма, а не универсальное правило, — уточняет Конин.

Яйца давно пора оправдать

Если хлеб и молочные продукты продолжают вызывать споры, то яйца эксперт считает одним из самых недооцененных продуктов. По его словам, миф о том, что яйца повышают уровень холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, давно устарел. Конин советует тем, кто следит за калорийностью рациона, использовать не только цельные яйца, но и дополнительно яичные белки. При этом желток тоже исключать не стоит.

Яйца — один из лучших источников легкоусвояемого белка. Не нужно их бояться. В желтке содержатся полезные жиры, холин и жирорастворимые витамины. А сами яйца отлично насыщают, поэтому помогают меньше есть в течение дня. Алексей Конин тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела»

Картофель и макароны не мешают худеть

Еще один незаслуженно запрещенный продукт — картофель. Эксперт признаёт, что людям с сахарным диабетом второго типа действительно стоит ограничивать его количество. Но для здорового человека отварной или запеченный картофель вовсе не опасен. В 100 граммах отварного картофеля содержится всего около 85 килокалорий. Совсем другое дело — картофель фри или пюре с большим количеством масла.

— Картофель — один из самых сытных продуктов. По индексу насыщения он превосходит многие крупы, рис и даже овсянку. Если картофель просто сварить или запечь, это хороший источник углеводов, который надолго дает чувство сытости. Я сам его ем и рекомендую своим клиентам, — уверяет тренер.

Не запрещает Конин и макароны, правда, только из твердых сортов пшеницы. По его словам, именно такие изделия содержат сложные углеводы, медленнее перевариваются и не вызывают резких скачков сахара в крови. При этом эксперт советует не экономить.

— Я бы выбирал действительно качественные макароны. Часто более дорогие марки действительно отличаются по составу и качеству сырья, — советует Алексей.

По мнению тренера, вареный или запеченный картофель не мешает похудению, если соблюдать умеренность в питании. А вот с картошкой фри нужно быть очень сдержанным Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Жирная рыба не повод для страха

Завершает список продуктов, которые незаслуженно считают вредными, жирная рыба. Семга, форель, скумбрия и сельдь действительно содержат много жиров, но именно они являются источником омега-3.

— Жирную рыбу не нужно бояться. Она содержит качественный белок и полезные жирные кислоты. Главное — учитывать размер порции и общую норму жиров в течение дня, — уточняет тренер.

По словам Конина, именно это отличает современный подход к питанию от устаревших диет. Важно не делить продукты на «хорошие» и «плохие», а понимать, сколько и в каком виде их есть.

Не всё, что выглядит полезным, помогает похудеть

Если картофель и яйца, по мнению Конина, попали в список вредных незаслуженно, то с некоторыми популярными продуктами ситуация обратная. Многие покупают их в надежде похудеть, хотя на деле они нередко содержат больше сахара и калорий, чем кажется. Эксперт считает, что современный маркетинг часто продает не здоровое питание, а его образ.

Одним из самых переоцененных продуктов Конин называет гранолу. На первый взгляд она выглядит идеальным завтраком: овсяные хлопья, орехи, сухофрукты. Но, по словам тренера, многие магазинные смеси содержат большое количество сахара, сиропов и растительных масел.

— Люди думают, что едят овсянку, а на самом деле получают очень калорийный десерт. Перед покупкой гранолы обязательно стоит смотреть состав, — предупреждает тренер.

По словам эксперта, гранола, протеиновые батончики и сладкие йогурты нередко содержат много сахара, несмотря на репутацию здоровой еды Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Эксперт отмечает, что домашняя гранола без сахара — совсем другая история, но большинство готовых вариантов из магазина сложно назвать диетическим продуктом. Похожая ситуация, по мнению Конина, и с батончиками, которые продаются в отделах здорового питания. Он советует внимательно читать состав и не ориентироваться только на надписи вроде «fitness», «protein» или «без добавленного сахара».

— Очень многие фитнес-батончики — это обычные сладости, только с более красивой упаковкой. Иногда сахара в них почти столько же, сколько в шоколадке, — говорит Алексей.

Если человек действительно хочет перекусить с пользой, гораздо лучше, считает эксперт, выбрать творог, яйца, орехи или обычный фрукт.

Со смузи тоже не всё так просто

Еще один продукт, который многие считают обязательной частью здорового образа жизни, — смузи. Однако тренер напоминает, что жидкие калории насыщают значительно хуже цельных продуктов. Поэтому смузи эксперт предлагает воспринимать не как напиток, а как полноценный прием пищи.

Когда человек выпивает большой стакан смузи, он зачастую получает сразу несколько фруктов за один раз. Такое количество фруктов в обычном виде он, скорее всего, даже не съел бы. Алексей Конин тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела»

Не советует Конин бездумно покупать и обезжиренные молочные продукты. По его словам, чтобы сделать такой продукт вкуснее, производители нередко добавляют сахар, крахмал, ароматизаторы и другие ингредиенты.

Еще один популярный миф касается роллов. Многие считают их легким ужином, однако, по словам эксперта, всё зависит от состава. Большое количество риса, сливочный сыр, соусы и жареные ингредиенты могут сделать такое блюдо весьма калорийным.

Главная ошибка — искать волшебный продукт

Подводя итог, Алексей Конин говорит, что люди слишком часто пытаются найти продукты, которые сами по себе помогут похудеть, или, наоборот, считают, что есть еда, которая гарантированно мешает снижению веса. По его мнению, такой подход не работает. Эксперт считает, что большинство громких заявлений о суперфудах и запрещенных продуктах появляются не из-за науки, а благодаря маркетингу.