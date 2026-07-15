На Сочи обрушился сильный ливень: улицы превратились в реки, а туристов пришлось спасать — кадры

Подземные переходы в городе затопило Источник: Пресс-служба администрации Сочи

Сильный ливень обрушился на Сочи. За ночь улицы превратились в реки, а дождь не унимается. Синоптики прогнозируют, что погода испортится еще сильнее, а ливни могут сопровождаться градом и шквалистым ветром. В материале рассказываем, что происходит сейчас на российском курорте.

Улицы превратились в реки

В ночь с 15 на 16 июля на курорт обрушился мощный ливень. За считанные часы он превратил улицы города в реки.

К утру очевидцы начали делиться кадрами. На них видно, как сель разлил огромное озеро грязи, затопив дворы и придомовые территории.

Источник: Сочи № 1/Telegram

Непогода оставила не только эти последствия. У некоторых людей пострадал транспорт.

«У кого там машину разбило, мотоциклом куда-то улетел, залило детскую площадку, про теннисный корт я вообще молчу. Нам пока повезло, — делится житель курорта.

Источник: Сочи № 1/Telegram

Источник: Сочи № 1/Telegram

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Наши коллеги из SOCHI1.RU со ссылкой на власти сообщают, что в Центральном районе города за час выпало 51 мм осадков — почти месячная норма. На реках Кепша и Бзугу уровень воды достиг опасной отметки, но к 6:40 вода вернулась к норме.

Источник: ЧП Сочи / MAX

Туристы застряли в лесу

О непогоде синоптики предупреждали накануне. Однако несмотря на это две туристки отправились на маршрут в ущелье Агуры. Девушек пришлось спасать.

Они ушли по тропе и застряли из‑за резкого подъёма уровня воды в реке. Для спасения туристок по тревоге поднимали бригаду.

Для спасения туристок пришлось поднимать бригаду по тревоге. Источник: МКУ «Служба спасения города Сочи»

«Напоминаем жителям и гостям курорта: перед выходом на природные маршруты необходимо учитывать прогноз погоды, оценивать возможные риски и не планировать переходы через русла рек в период осадков и подъёма уровня воды», — подчеркнули в МКУ «Служба спасения города Сочи».

По информации МЧС, на курорте сохраняется опасность формирования смерчей над морем на участке Магри–Веселое. Синоптики также предупреждают о граде и усилении ветра до 20–22 м/с.