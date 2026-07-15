Задержали водителя «Яавтобуса», насмерть сбившего девушку на переходе: что он говорит

Водитель автобуса, сбивший девушку на переходе, задержан Источник: Ярньюс / yarnews.net

В Ярославле задержали водителя «Яавтобуса», насмерть сбившего девушку на пешеходном переходе. Авария произошла 14 июля в 16:56 на проспекте Октября, в районе дома № 32б.

Напомним, по информации Госавтоинспекции, 38-летний водитель автобуса № 44 сбил переходившую на зеленый свет светофора 26-летнюю девушку. К сожалению, ей не смогли помочь, травмы оказались слишком серьезными, и она скончалась в больнице.

В прокуратуре Ярославской области рассказали, что во время происшествия в автобусе находились люди. Сам водитель, кажется, не сразу понял, что произошло.

«Сказал, что не видел девушку», — уточнили в ведомстве.

Сейчас водитель задержан по статье 91 УПК РФ. Компания перевозчик пока не делала заявлений. Редакция 76.RU отправила запрос.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает список оснований для задержания. Статья 91 в числе причин указывает, когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения.

Момент ДТП попал в запись уличной камеры на здании градостроительного колледжа. На ней видно, что автобус выехал на перекресток проспекта Октября с улицей Чайковского на мигающий желтый сигнал светофора. И решил завершить маневр, когда ему уже загорелся красный.

Для пешеходов уже загорелся зеленый сигнал, и девушка пошла по переходу. Она успела сделать пару шагов, когда автобус сбил ее. Девушка упала и оказалась под автобусом, он проехал дальше и остановился.

Момент аварии попал на камеру Источник: Ярньюс / yarnews.net

Маршрут № 44 в Ярославле обслуживает компания ООО «Транском-Авто». Основной деятельностью организации является перевозка пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугороднем сообщении. «Транском-Авто» давно работает на рынке перевозок — фирма зарегистрирована в июне 2013 года в поселке Ивняки Ярославской области. Владельцем и директором компании с 2015-го является Алексей Смирнов. На конец 2025 года при выручке в 210,6 млн рублей чистая прибыль организации составила 2,8 млн.