«Очень большой убыток»: в Ярославкой области после грозы остановилась работа предприятия

В Ярославской области последствия непогоды остановили работу предприятия Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Жители Даниловского округа Ярославской области рассказали о проблемах с электричеством, возникших после грозы с ураганным ветром, которые накрыли регион в воскресенье, 12 июля. Во время непогоды оборвало провода. Из-за этого дома в нескольких населенных пунктах остались без электричества.

«Уже третьи сутки несколько деревень и сел сидят без электричества, в крупном сельхозпредприятии не могут подоить большое количество коров. Водопровод работает от электричества, соответственно, воды у людей тоже нет. У всех текут холодильники и морозильные камеры. И, буквально только что, опять были электрики, и они прямо говорят, что не могут найти, в чем причина», — рассказал читатель 76.RU 14 июля.

«И воды у нас не было»

По его словам, проблема возникла, в том числе, в деревне Федурино. Там расположено СПК «Коопхоз» имени Дзержинского. В беседе с 76.RU руководитель кооператива Алла Копылова рассказала, что работа предприятия, действительно, встала на двое суток из-за последствий непогоды.

«Был ураган. И было отключение электроэнергии в 16:20 [в воскресенье]. И включили ее только вчера ночью, в одиннадцатом часу», — рассказала Алла Копылова.

Она объяснила, что все аппараты на предприятии работают от электричества. Резервных источников и генераторов на производстве нет. При этом женщина сомневается, что их наличие могло бы спасти ситуацию.

«Ураган был такой, что сносил крыши. И воды у нас не было, потому что скважины вышли из строя, так как не было электроэнергии», — объяснила руководитель кооператива.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «КООПХОЗ» имени Дзержинского был образован в декабре 2000 года и зарегистрирован в деревне Федурино Даниловского округа. Предприятие занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Владеет кооперативом Денис Гробов, это его единственный бизнес. За 2025 год кооператив заработал 35,9 млн рублей. После вычета всех производственных расходов чистой прибылью осталось 62 тысячи.

«Мы потеряли 70% молока»

Вручную подоить коров во время отключений электричества было невозможно. На предприятии есть доильная комната со специализированными аппаратами.

«У нас содержание коров беспривязное. При таких условиях их не привяжешь, а просто так животное не будет стоять», — объяснила Алла Копылова. — «Мы понесли большие убытки. Мы потеряли 70% молока. Мы испортили коров, поскольку молоко находилось в вымени. А сейчас вымена заболели, и качество молока резко снизилось. На их восстановление уйдет полмесяца», — рассказала Алла Копылова.

По ее словам, вымя заболело практически у каждой второй коровы. Всего на предприятии 230 голов.

«Убыток, конечно, очень большой. Если раньше мы в день сдавали молоко где-то на 70 тысяч рублей, то сегодня отвезли и сдали только на 20 тысяч», — рассказала Алла Копылова.

«Мы все равно ничего не выиграем»

Руководитель кооператива рассказала, что на предприятии, в основном, производят молоко. Его отвозят в «Агрокон-Сервис». Это компания, которая занимается продажей молока и его доставкой от производств к заказчикам. Фирма входит в топ компаний региона с самыми быстрорастущими выручками.

На компенсации за случившееся Алла Копылова не надеется. По ее словам, в суд она обращаться не будет. Восстанавливать производство придется своими силами.

«Это бесполезное дело, пустая трата времени. Мы все равно ничего не выиграем», — рассказала она.

Сейчас руководитель СПК «Коопхоз» имени Дзержинского надеется, что в будущем с такими проблемами сталкиваться не придется.

«Мы готовы ждать включения электричества несколько часов, но никак не по двое-трое суток», — рассказала она.

Что говорят энергетики

В пресс-службе филиала «Россети Центр» — «Ярэнерго» подтвердили: последствия грозы были масштабными. Мощный ветер с порывами 25 метров в секунду ронял деревья и обрывал провода ЛЭП. Бригады энергетиков сразу вышли на объекты, им пришлось работать круглосуточно.

В «Ярэнерго» рассказали, что кооператив в Даниловском районе подключили к электричеству 13 июля.

«Социально значимые объекты и крупные производства обеспечиваются электроэнергией в приоритетном порядке. Электроснабжение сельхозпредприятия СПК им. Дзержинского было оперативно возобновлено, электроэнергия на ферму подавалась уже с 13 июля. Подача электроэнергии в населенные пункты по основным межпоселковым линиям напряжением 10 кВ была полностью восстановлена во вторник», — уточнили в «Ярэнерго».

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Сейчас энергетики работают по индивидуальным заявкам потребителей в сетях 0,4 кВ — устраняют множественные обрывы проводов внутри населенных пунктов.

«В деревне Федурино Даниловского округа электроснабжение полностью восстановлено», — уточнили в филиале «Россети Центр» — «Ярэнерго».

В компании извинились перед жителями за доставленные неудобства. По данным компании с выходных бригады сняли с проводов больше 270 поваленных ветром деревьев.