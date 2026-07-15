Звезда «Фишера» прокатилась на «Яавтобусе» — что она тут делает

Известная актриса прокатилась на «Яавтобусе» — о ком речь Источник: Стартранс в Ярославской области / Vk.com

Известная актриса Александра Бортич прокатилась на «Яавтобусе». Об этом рассказали в Стартрансе Ярославской области 14 июля.

«У нас родилась традиция ежегодно на безвозмездной основе участвовать в культурной жизни города и помогать творить нашим артистам. В этом году нам посчастливилось прокатить Александру Бортич и Никиту Зимина. Желаем им завершения съемок и скорейшей экранизации проекта», — рассказали в ГКУ ЯО «Организатор перевозок ЯО».

Для экранизации автобусу присвоили номер 6.

Александра Бортич — актриса театра и кино. Ей 31 год. Александра родом из Белоруссии. В детстве вместе с мамой она переехала в Москву. Интересно, что актриса не имеет профильного образования. Карьера Александры началась с фильма «Как меня зовут» (18+), вышедшего в 2014 году. С тех пор в фильмографии актрисы уже несколько десятков картин. Среди них — «Духless 2» (18+), «Полицейский с Рублевки» (16+), «Я худею» (18+) и другие.

В этот же день кинозвезду заметили бегущей по улице Трефолева. В Ярославле сейчас идут съемки романтической комедии «Синий и Пурпурная». Ранее о начале проекта сообщали в соцсетях онлайн-кинотеатра START.

Известно, что в комедии, помимо Саши Бортич, снимаются немало звезд, среди них Марина Александрова, Юрий Быков и Никита Зимин. Режиссером фильма стала Юлия Сапонова, а сценарий написала Дана Жанэ. Производством занимаются «АТ-Продакшн», «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и онлайн-кинотеатр START при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Фильм «Синий и Пурпурная» — это история о двух людях, которые совсем не похожи друг на друга. Даня — молодой человек с аутизмом, привыкший жить по четким правилам. Марина — циничная, импульсивная барменша. Их встреча перевернет привычный мир обоих и заставит научиться принимать несовершенство, свое и чужое.

Ранее мы публиковали кадры улиц и местечек в Ярославле, где снимали культовый для России сериал «Котовский» с Владиславом Галкиным в главной роли.