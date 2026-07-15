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Дороги и транспорт Что с бензином «Вопрос держим на контроле»: мэр рассказал о ситуации с бензином в Ярославле

«Вопрос держим на контроле»: мэр рассказал о ситуации с бензином в Ярославле

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Мэр Ярославля высказался о ситуации с бензином | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Артем Молчанов / 76.RUМэр Ярославля высказался о ситуации с бензином | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Артем Молчанов / 76.RU

Мэр Ярославля высказался о ситуации с бензином

Источник:

Александр Куренной / 76.RU, Артем Молчанов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов 15 июля на заседании муниципалитета, отвечая на вопрос депутатов, прокомментировал ситуацию с бензином в городе.

«Держим вопрос на контроле. Все, что необходимо, все, что возможно, предпринимаем в части обеспечения города Ярославля. Все возможные и невозможные меры предпринимаются для того, чтобы обеспечить поставки топлива и наличие бензина», — сообщил он.

Мэр добавил, что все экстренные, аварийные, коммунальные и прочие службы, обеспечивающие жизнедеятельность города, снабжаются бензином без перебоев. Что касается поставок топлива на АЗС, то здесь ситуация, по словам главы города, тоже находится на контроле.

«Ситуация у нас лучше, чем во многих других регионах. Есть объективные сложности, с которыми мы сталкиваемся. Причины происходящего понятны. И с этими причинами нужно справляться федеральными и региональными механизмами. Региональный штаб по бензину работает. Для себя ставим задачи увеличения объемов поступления бензина на наши заправки в Ярославской области в целом и в городе Ярославле. К вопросу регулирования этого процесса подключились и правоохранительные органы, и антимонопольная служба», — пояснил он.

Напомним, мы поговорили с ярославскими водителями о ситуации, также они рассказали, почему не готовы отказаться от автомобиля, несмотря на нехватку топлива и необходимость стоять в очередях на заправки.

Всю информацию про топливный кризис в Ярославской области мы публикуем в сюжете «Что с бензином».

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