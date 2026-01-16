«Удивил размер»: Мизулина на концерте Шамана в Ярославле высказалась о штрафе комику Гудкову

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Как оценила ситуацию глава Лиги безопасного Интернета

576
Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Вечером 16 января в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле прошел концерт певца Шамана (6+). Вместе с артистом в Ярославль приехала его супруга — глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

На пресс-конференции перед началом концерта пару попросили оценить ситуацию с комиком Александром Гудковым, которого оштрафовали за пародию на песню Шамана «Я русский». Несколько лет назад он выложил клип «Я узкий», используя аранжировку композиции Дронова. На днях суд заключил, что видео унижает достоинство людей по признакам происхождения. Гудкова оштрафовали на 11 тысяч рублей.

Сам Шаман высказываться на эту тему не стал, передав слово супруге.

«Меня, если честно, удивил размер штрафа, потому что оскорбление было в адрес всего русского народа. Судя по тексту судебного решения, оскорбить русский народ у нас стоит 11 тысяч рублей. Как-то странно с учетом предыдущих подвигов так называемого комика, который ранее писал шутки про героя Великой Отечественной войны Карбышева, и многие другие оскорбительные моменты высказывал. Я считаю, что здесь прокуратура могла бы это решение обжаловать», — сказала Екатерина Мизулина ярославским СМИ.

Екатерина Мизулина и Шаман провели пресс-конференцию перед концертом

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
7
Гость
30 минут
В каждой бочке затычка (пословица)
Гость
15 минут
А какже свобода слова? Не хочешь - не слушай!
Гость
