«Я себя не берегу»: Анастасия Волочкова загремела в больницу — у нее почернела нога

Жар-птица российского балета снова сгорела и оказалась на больничной койке Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Анастасия Волочкова снова госпитализирована после экстремального возвращения на сцену. Бывшая прима Большого театра, которая в феврале перенесла сложную операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава в немецкой клинике, угодила в больницу из-за чрезмерных физических нагрузок.

Балерина открыто проигнорировала строгие предписания хирургов из Германии: вместо положенного многомесячного отдыха и плавной реабилитации она сразу же устроила жесткий тренировочный марафон и успела провести серию сольных шоу.

Закономерным итогом такой халатности по отношению к собственному телу и здоровью стали экстренная госпитализация в Центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, иссиня-черный синяк, расползшийся почти по всей внутренней стороне ее бедра, а также диагностированные медиками воспаление и надрыв мышечной ткани.

— Ну вот я и результат моих перегрузок после операции. После очень быстрого вхождения в форму, растяжек оперированной ножкой, стремительного возвращения на сцену вопреки запретам немецких профессоров и уже проведенных 25 концертов, — рассказала Волочкова у себя в соцсетях. — Ну как так? Я себя не берегу. Но я же всё это делаю ради сцены и зрителей и моей радости.

Анастасия Волочкова намерена восстановиться и, несмотря ни на что, дать концерт через полторы недели Источник: volochkova_art / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После лечения в немецкой клинике минувшей зимой Волочкова первые недели передвигалась исключительно на костылях, однако уже 20 мая презентовала свое первое полноценное шоу, исполнив страстное танго с партнером.

Несмотря на серьезную травму и критическое состояние прооперированной конечности, эпатажная звезда наотрез отказывается отменять выступления. Она уже заявила в соцсетях, что планирует любой ценой восстановиться к ближайшему творческому вечеру, который должен пройти 24 июля на сцене столичного ДК «Салют».