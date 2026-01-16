Сотни поклонников съехались на концерт Шамана в Ярославле. Онлайн-трансляция

К журналистам вышел не только Шаман, но и Екатерина Мизулина. А пресс-конференция началась с политических вопросов. СМИ попросили Шамана прокомментировать штраф, назначенный комику Александру Гудкову за пародию на песню «Я русский».

«Меня удивил размер штрафа, потому что это было оскорбление в адрес всего русского народа. Получается, что оскорбить русский народ у нас стоит 11 тысяч рублей. Это странно», — высказалась Екатерина Мизулина.