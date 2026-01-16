Сотни поклонников съехались на концерт Шамана в Ярославле. Онлайн-трансляция

Вечером 16 января в Ярославле пройдет концерт Шамана (6+). Сольник состоится в КЗЦ «Миллениум». Ярослав Дронов выйдет на сцену в 19:00.
Журналисты 76.RU работают на концерте. Все самые яркие моменты будем публиковать в этой онлайн-трансляции.
Начался концерт. Перед этим на сцену вышла Екатерина Мизулина. Зрители подходили к ней фотографироваться. Мы бы вам это всё показали, но, к сожалению, у нашего корреспондента не работает интернет.
Будем надеяться, что всё настроится.
На пресс-подходе Шаман оценил двух своих коллег по музыкальной сцене — Григория Лепса и Ваню Дмитриенко.
«Григорий Лепс — мой друг, великолепный музыкант, личность в мире музыки. Буквально час назад с ним созванивались», — отметил он.
Признался, что с творчеством Вани Дмитриенко не так хорошо знаком.
«По-моему, еще в 2020 году с песней „Ты Венера, я Юпитер“ он выстрелил. Всё закономерно, продолжает развиваться. Можно пожелать только дальше удачи», — сказал Шаман.
К журналистам вышел не только Шаман, но и Екатерина Мизулина. А пресс-конференция началась с политических вопросов. СМИ попросили Шамана прокомментировать штраф, назначенный комику Александру Гудкову за пародию на песню «Я русский».
«Меня удивил размер штрафа, потому что это было оскорбление в адрес всего русского народа. Получается, что оскорбить русский народ у нас стоит 11 тысяч рублей. Это странно», — высказалась Екатерина Мизулина.
Кстати, в Ярославль вместе с Шаманом приехала и его супруга — глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«СМИ сообщают, что люди в разных регионах рассказывают о проблемах с отправкой сообщений в Telegram. Я сейчас в Ярославле, и у меня в мобильном интернете всё работает хорошо (на двух устройствах с разными операторами связи)», — написала она в посте в своем телеграм-канале.
Сколько стояли билеты
Билеты на концерт Шамана в Ярославле стоили от 3,3 тысячи до 7,5 тысячи рублей. Места в зале начали раскупать за несколько месяцев до сольника.
По данным «Яндекс Афиши», за два часа до концерта свободных мест почти не осталось.
Напомним, Ярослав Дронов дал два сольника подряд в Ярославле в декабре 2024 года. Тогда билеты на первый концерт быстро раскупили, и артист объявил о дополнительном выступлении. Кадры одного из сольников Шамана — смотрите в галерее ниже.
За два дня до концерта, 14 января, Ярослав Дронов в своем телеграм-канале опубликовал текст новой песни «Зависимость» и призвал ярославских поклонников выучить слова.
«Родные, учите слова) Послезавтра будем петь в Ярославле!» — написал Шаман.