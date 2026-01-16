НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Онлайн-трансляция Сотни поклонников съехались на концерт Шамана в Ярославле. Онлайн-трансляция

Сотни поклонников съехались на концерт Шамана в Ярославле. Онлайн-трансляция

Публикуем фото и видео с сольника

1 192

Вечером 16 января в Ярославле пройдет концерт Шамана (6+). Сольник состоится в КЗЦ «Миллениум». Ярослав Дронов выйдет на сцену в 19:00.

Журналисты 76.RU работают на концерте. Все самые яркие моменты будем публиковать в этой онлайн-трансляции.

Екатерина Лещенкова

Начался концерт. Перед этим на сцену вышла Екатерина Мизулина. Зрители подходили к ней фотографироваться. Мы бы вам это всё показали, но, к сожалению, у нашего корреспондента не работает интернет.

Будем надеяться, что всё настроится.

Екатерина Лещенкова

На пресс-подходе Шаман оценил двух своих коллег по музыкальной сцене — Григория Лепса и Ваню Дмитриенко.

«Григорий Лепс — мой друг, великолепный музыкант, личность в мире музыки. Буквально час назад с ним созванивались», — отметил он.

Признался, что с творчеством Вани Дмитриенко не так хорошо знаком.

«По-моему, еще в 2020 году с песней „Ты Венера, я Юпитер“ он выстрелил. Всё закономерно, продолжает развиваться. Можно пожелать только дальше удачи», — сказал Шаман.

Екатерина Лещенкова

К журналистам вышел не только Шаман, но и Екатерина Мизулина. А пресс-конференция началась с политических вопросов. СМИ попросили Шамана прокомментировать штраф, назначенный комику Александру Гудкову за пародию на песню «Я русский».

«Меня удивил размер штрафа, потому что это было оскорбление в адрес всего русского народа. Получается, что оскорбить русский народ у нас стоит 11 тысяч рублей. Это странно», — высказалась Екатерина Мизулина.

Екатерина Мизулина высказалась про штраф для Александра Гудкова.

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Екатерина Лещенкова

С минуты на минуту должна начаться пресс-конференция артиста. СМИ в ожидании | Источник: Артем Бауман / 76.RUС минуты на минуту должна начаться пресс-конференция артиста. СМИ в ожидании | Источник: Артем Бауман / 76.RU

С минуты на минуту должна начаться пресс-конференция артиста. СМИ в ожидании

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Екатерина Лещенкова

Кстати, в Ярославль вместе с Шаманом приехала и его супруга — глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«СМИ сообщают, что люди в разных регионах рассказывают о проблемах с отправкой сообщений в Telegram. Я сейчас в Ярославле, и у меня в мобильном интернете всё работает хорошо (на двух устройствах с разными операторами связи)», — написала она в посте в своем телеграм-канале.

Кристина Геворкян

Сколько стояли билеты

Билеты на концерт Шамана в Ярославле стоили от 3,3 тысячи до 7,5 тысячи рублей. Места в зале начали раскупать за несколько месяцев до сольника.

По данным «Яндекс Афиши», за два часа до концерта свободных мест почти не осталось.

Зал в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле вмещает до 1448 зрителей | Источник: «Яндекс Афиша»Зал в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле вмещает до 1448 зрителей | Источник: «Яндекс Афиша»

Зал в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле вмещает до 1448 зрителей

Источник:

«Яндекс Афиша»

Кристина Геворкян

Напомним, Ярослав Дронов дал два сольника подряд в Ярославле в декабре 2024 года. Тогда билеты на первый концерт быстро раскупили, и артист объявил о дополнительном выступлении. Кадры одного из сольников Шамана — смотрите в галерее ниже.

Ярослав активно общался с залом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрослав активно общался с залом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В зале были разновозрастные фанаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ зале были разновозрастные фанаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Организаторы раздают российские триколоры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОрганизаторы раздают российские триколоры | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Зал в унисон пел его хиты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗал в унисон пел его хиты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Во время одного из номеров Ярослав вышел с российским флагом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо время одного из номеров Ярослав вышел с российским флагом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Ярослав выступает со своими музыкантами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрослав выступает со своими музыкантами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Екатерина Лещенкова

Зрители начали подходить на концерт еще за час до начала | Источник: Артем Бауман / 76.RUЗрители начали подходить на концерт еще за час до начала | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Зрители начали подходить на концерт еще за час до начала

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Кристина Геворкян

Подписывайтесь на нас в соцсетях! Мы есть в MAX, во «ВКонтакте» и Telegram.

Кристина Геворкян

Перед концертом в Ярославле Шаман даст пресс-конференцию для журналистов. Что вы хотели бы спросить у артиста, пишите в комментариях!

Кристина Геворкян

Вы пойдете на концерт Шамана?

Конечно, уже еду!
Нет, в этом году не получится присутствовать
Не слушаю песни Шамана
Свое мнение напишу в комментариях
Кристина Геворкян

За два дня до концерта, 14 января, Ярослав Дронов в своем телеграм-канале опубликовал текст новой песни «Зависимость» и призвал ярославских поклонников выучить слова.

«Родные, учите слова) Послезавтра будем петь в Ярославле!» — написал Шаман.

Певец опубликовал текст своей новой песни «Зависимость» | Источник: SHAMAN / TelegramПевец опубликовал текст своей новой песни «Зависимость» | Источник: SHAMAN / Telegram

Певец опубликовал текст своей новой песни «Зависимость»

Источник:

SHAMAN / Telegram

Рекомендуем