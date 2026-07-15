В дочки годится: звезда «Дневников вампира» женился на молодой модели — фото избранницы

Звезда сериала «Дневники вампира» (18+) 43-летний Пол Уэсли официально расстался со статусом холостяка и женился на своей 26-летней возлюбленной — модели Натали Кукенбург.
Пара решила обойтись без пафосного голливудского размаха и устроила скромную, по-домашнему уютную свадебную церемонию для самых близких. Первыми кадрами с праздника Натали поделилась в своих соцсетях.
На свадебных снимках молодожены светятся от счастья на фоне тропических пальм, а компанию им составил любимый пес по кличке Грег. Невеста выглядела потрясающе в своей изысканной простоте: она выбрала прямое шелковое платье цвета слоновой кости, распустила волосы и сделала легкий нюдовый макияж. Жених не стал отходить от классики и надел элегантный темно-синий костюм. «Мистер и миссис и лучший мальчик Грег», — трогательно подписала фотографии модель.
Свадьба прошла скромно и камерно. Решение сыграть ее пришло в головы влюбленным спонтанно — на всё про всё у них были сутки.
— Мы решили пожениться за 24 часа до свадьбы, поэтому я пытаюсь найти идеально подходящее платье, еду на ранчо Сан-Исидро и просыпаюсь в 7 утра, чтобы сделать прическу и макияж к нашей свадьбе в ЗАГСе в 8 утра, — описала свое утро невесты Натали. — Оно того стоило, и это было так весело!
Натали Кукенбург — успешная международная фотомодель и предпринимательница немецко-бразильского происхождения. Она родилась 24 июня 2000 года в Ганновере в интернациональной семье. Скауты модельного агентства заметили ее еще в подростковом возрасте, когда она жила в Берлине.
Громкий старт карьеры Натали пришелся на Парижскую неделю моды в 2020 году, где она дефилировала на весенне-летнем показе культового бренда Balmain.
Девушка сотрудничает с ведущими мировыми агентствами (включая Ford Models и Elite). Она украшала обложку журнала Harper’s Bazaar Brazil, участвовала в показах Philipp Plein и Chopard, а также снималась для крупных брендов нижнего белья и одежды.
В 2025 году Натали запустила собственный экологичный бренд органической одежды из кроше Nareia. Вещи этого проекта вручную создают женщины-ремесленницы из бедных северных регионов Бразилии. За свою работу они получают прямую долю от прибыли. Кроме того, Натали является амбассадором благотворительного проекта AfriCraft.
Модель серьезно увлекается пленочной фотографией. Во все путешествия она берет с собой винтажную аналоговую камеру и заявляет, что проявление снимков позволяет ей заново проживать лучшие моменты.
Роман пары начался в ноябре 2022 года. Сам актер признавался в интервью, что Натали — один из самых смешных и легких людей, которых он встречал, и их союз построен на юморе.
Летом 2025 года актер устроил любимой романтический сюрприз и сделал предложение на живописном побережье Амальфи в Италии.
Для Натали этот поход под венец стал дебютным, а вот у Пола за плечами уже солидный семейный опыт — это его третий брак.
Впервые он женился на актрисе Торри Девито, с которой прожил около двух лет (с 2011 по 2013 год). Второй супругой звезды стала дизайнер ювелирных изделий Инес Де Рамон. Пара разъехалась еще в 2022 году, хотя бумажная волокита затянулась, и официальную точку в разводе они поставили только два года спустя. К слову, бывшая жена Уэсли сейчас тоже не скучает — она крутит роман с Брэдом Питтом.