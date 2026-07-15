В дочки годится: звезда «Дневников вампира» женился на молодой модели — фото избранницы

Решение сыграть свадьбу пришло к Полу и Натали спонтанно Источник: nataliekuckenburg / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Звезда сериала «Дневники вампира» (18+) 43-летний Пол Уэсли официально расстался со статусом холостяка и женился на своей 26-летней возлюбленной — модели Натали Кукенбург.

Пара решила обойтись без пафосного голливудского размаха и устроила скромную, по-домашнему уютную свадебную церемонию для самых близких. Первыми кадрами с праздника Натали поделилась в своих соцсетях.

На свадебных снимках молодожены светятся от счастья на фоне тропических пальм, а компанию им составил любимый пес по кличке Грег. Невеста выглядела потрясающе в своей изысканной простоте: она выбрала прямое шелковое платье цвета слоновой кости, распустила волосы и сделала легкий нюдовый макияж. Жених не стал отходить от классики и надел элегантный темно-синий костюм. «Мистер и миссис и лучший мальчик Грег», — трогательно подписала фотографии модель.

Одним из главных гостей на свадьбе был любимый пес Натали Источник: nataliekuckenburg / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Свадьба прошла скромно и камерно. Решение сыграть ее пришло в головы влюбленным спонтанно — на всё про всё у них были сутки.

— Мы решили пожениться за 24 часа до свадьбы, поэтому я пытаюсь найти идеально подходящее платье, еду на ранчо Сан-Исидро и просыпаюсь в 7 утра, чтобы сделать прическу и макияж к нашей свадьбе в ЗАГСе в 8 утра, — описала свое утро невесты Натали. — Оно того стоило, и это было так весело!

На подбор платья у Натали было не так уж много времени Источник: nataliekuckenburg / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Натали Кукенбург — успешная международная фотомодель и предпринимательница немецко-бразильского происхождения. Она родилась 24 июня 2000 года в Ганновере в интернациональной семье. Скауты модельного агентства заметили ее еще в подростковом возрасте, когда она жила в Берлине.

До знакомства с киношным вампиром Натали очаровала модельных скаутов Источник: nataliekuckenburg / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Громкий старт карьеры Натали пришелся на Парижскую неделю моды в 2020 году, где она дефилировала на весенне-летнем показе культового бренда Balmain.

Девушка сотрудничает с ведущими мировыми агентствами (включая Ford Models и Elite). Она украшала обложку журнала Harper’s Bazaar Brazil, участвовала в показах Philipp Plein и Chopard, а также снималась для крупных брендов нижнего белья и одежды.

Натали за работой Источник: nataliekuckenburg / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2025 году Натали запустила собственный экологичный бренд органической одежды из кроше Nareia. Вещи этого проекта вручную создают женщины-ремесленницы из бедных северных регионов Бразилии. За свою работу они получают прямую долю от прибыли. Кроме того, Натали является амбассадором благотворительного проекта AfriCraft.

Одно из платьев проекта Натали Источник: nataliekuckenburg / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Модель серьезно увлекается пленочной фотографией. Во все путешествия она берет с собой винтажную аналоговую камеру и заявляет, что проявление снимков позволяет ей заново проживать лучшие моменты.

Главное, чтобы любовь к аналоговым фото не перевесила любовь к Полу Источник: nataliekuckenburg / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Роман пары начался в ноябре 2022 года. Сам актер признавался в интервью, что Натали — один из самых смешных и легких людей, которых он встречал, и их союз построен на юморе.

Летом 2025 года актер устроил любимой романтический сюрприз и сделал предложение на живописном побережье Амальфи в Италии.

Натали в целом не прочь отдохнуть на побережье Источник: nataliekuckenburg / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Для Натали этот поход под венец стал дебютным, а вот у Пола за плечами уже солидный семейный опыт — это его третий брак.