Москвичи съезжались в Ярославль ради концертов. Вспоминаем, кто собирал полные залы в 2025 году

Какие концерты прошли в Ярославле в 2025 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 2025 год был богат на концерты. В столицу Золотого кольца съезжались москвичи и жители других регионов, чтобы послушать песни любимых артистов.

На большинстве крупных сольников редакция 76.RU присутствовала. В этом материале предлагаем вспомнить самые яркие события года.

Предложение руки и сердца на концерте Кадышевой

Надежда Кадышева собрала в Ярославле полный зал в «Миллениуме» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

24 января в Ярославле выступила одна из самых популярных певиц 2025 года — Надежда Кадышева. Новый виток популярности артистка получила благодаря соцсетям: ролики под ее песни стали набирать миллионы просмотров, а билеты на концерт раскупались с бешеной скоростью. Так было и с сольником в Ярославле: места в КЗЦ «Миллениум» были разобраны за несколько недель до мероприятия.

На концерт съехались сотни зрителей из разных городов. В числе собравшихся — туристы из Москвы, Оренбурга, Минска и, конечно же, ярославцы.

Не обошлось без сюрпризов. На концерте в Ярославле 35-летний Андрей сделал предложение своей девушке Светлане. Пара приехала в столицу Золотого кольца России из Москвы, чтобы послушать народную артистку вживую.

«Я люблю [мою невесту] Светлану, я решил сделать ей предложение только на этом концерте, потому что Надежда Кадышева — это лучшее, что было в моей жизни. Я 89-го года, я вырос на ее песнях. И вот, пожалуйста, она взрывает сейчас стадионы — Ярославль, Москва, Хабаровск, — поделился Андрей. — Мы приехали сегодня на поезде из Москвы, за час до концерта. Спасибо вам, ярославцы, вы — лучшее, что было в моей жизни!» — сказал Андрей.

Поклонник Кадышевой на ее концерте сделал предложение своей девушке Источник: читатель 76.RU

«Вы там детей мне не нарожайте»

Шура много общался с ярославцами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 25 января в баре «Руки Вверх!» отгремел концерт певца Шуры. В зале было битком: зрители пришли зажечь на выступлении звезды начала нулевых. Артист исполнил свои главные хиты — «Твори добро», «Отшумели летние дожди», «Холодная луна» и другие.

Александр Медведев (так на самом деле зовут певца. — Прим. ред.), заигрывал с публикой, шутил и не стеснялся в выражениях. В какой-то момент он решил рассказать анекдот с пошлой концовкой. А еще уточнил у зрительницы, не колет ли она «Оземпик», признавшись, что сам использует препарат.

Кадры с концерта Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Певец много смеялся и пытался поднять настроение толпе. Во время концерта он распереживался из-за того, как тесно было зрителям в зале.

«Девчонки-мальчишки, вы чего так плотно встали? Вы там детей мне не нарожайте. Хотя я — за! Мои хорошие, мои любимые, спасибо, что вы такие к нам пришли», — растрогался артист.

Выступила исполнительница «Сигма-боя»

Настоящее имя Бэтси — Света Чертищева Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

9 февраля в Дворце Молодежи выступила юная мировая звезда — 12-летняя Бэтси. Несмотря на возраст, популярность певицы превышает некоторых эстрадных артистов, которые десятилетиями занимаются музыкой. Хит «Сигма-бой» попал в топ-10 Billboard, опередив песни Кэти Перри и Кеши.

Концерт в Ярославле был первым сольником артистки. После выступления Бэтси дала 76.RU эксклюзивное интервью, где рассказала об обратной стороне мировой славы и успешной карьеры.

История успеха 12-летней Бэтси Источник: Городские медиа

Концерт группы «Пикник»

Концерт «Пикника» в Ярославле прошел в КЗЦ «Миллениум» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Большой ажиотаж был с билетами на концерт «Пикника». В Ярославле сольник прошел 27 февраля в КЗЦ «Миллениум». В зале было не протолкнуться. За несколько часов до концерта свободными оставались только восемь мест.

На сцене Эдмунд Шклярский с командой презентовал новый альбом и исполнил известные хиты. Выступление сопровождалось световым шоу.

Шоу под дождем

Ух! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В начале 2025 года в соцсетях завирусились ролики с театрально-хореографического концерта «Шоу под дождем». 8 марта сольник проекта состоялся и в Ярославле. Десятки обнаженных мужчин радовали своими танцами поклонниц в Международный женский день.

Редакция 76.RU пообщалась с главным солистом шоу. В чем секрет такого сумасшедшего успеха — читайте в этом материале.

Интервью с ведущим «Шоу под дождем» Источник: Городские медиа

Концерт Анны Асти

21 марта в «Арене-2000» собрались тысячи женщин с разбитыми сердцами. На сцене выступила Анна Асти. Певица исполнила свои главные хиты «Царица», «Птица Феникс», «По барам», «Хобби» и др.

Однако некоторые зрительницы остались недовольны большим количеством разговоров со сцены: «Людей было очень много. Я впервые видела, чтобы на концертах было так много народу. Вся „Арена-2000“ была битком, — поделилась читательница 76.RU Анна. — Асти хорошо пела живьем, что порадовало. Много разговаривала, но песен было мало. Нам хотелось потанцевать, а она снова начинала рассказывать истории из жизни».

Акустический концерт группы «Звери»

Билеты на концерт стояли от трех до шести тысяч рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

16 октября в Ярославле отгремел акустический концерт «Зверей» в КЗЦ «Миллениум». Сотни поклонников собрались послушать песни, под которые они влюблялись, женились и проживали лучшие годы своей жизни. Два часа концерта вернули многим теплые воспоминания о прошлом.

Лазарев выступил с новым шоу

Лазарев спел свои главные хиты — «Так красиво», «Снег в океане», «Сдавайся», «Шепотом», «Я не боюсь», «В Самое Сердце», «Это всё она» и др. Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле с аншлагом отгремели два концерта Сергея Лазарева. Выступления звезды состоялись на площадке КЗЦ «Миллениум» 26 и 27 октября. Все билеты на сольники поклонники раскупили заранее.

Лазарев выступил в Ярославле со своей новой концертной программой — «Шоумен».

Концертная программа была разделена на несколько частей, для каждой из которых Лазарев и его танцоры переодевались в тематические костюмы, а на сцене появлялись соответствующие декорации Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Песен было немного»

Сергей Жуков ежегодно приезжает в Ярославль с концертами. В 2025 году сольник прошел 9 ноября в «Арене-2000». Вступление певец посвятил воспоминаниям.

«Воспоминания сегодня будут самые теплые, добрые и ласковые. Всё пролетит перед вашими глазами: с самого раннего детства, начиная с первых школьных лет, через подростковый возраст и студенчество. Сегодня всё это вместе с песнями „Руки Вверх!“ вы проживете заново», — пообещал артист.

Читательница 76.RU третий год подряд ходит на концерты Сергея Жукова в Ярославле. По ее словам, программа в 2025 году была похожа на предыдущие.

«Также была тема с поцелуем, шарики под конец мероприятия, много разговоров и самые популярные песни. Песен показалось немного, но, посмотрев на время, понимаешь, что прошло уже два часа! В общем, концерт, как обычно, удался!»

Стала «папиной дочкой»

Егор Крид выступил в «Арене-2000» 10 ноября Источник: Ксения Поправко

12-летняя школьница из Ярославля зажгла с Егором Кридом на одной сцене. Всё случилось на концерте рэпера, который прошел 10 ноября в «Арене-2000». Ксюша отправилась на выступление вместе с подругами. Девочки стояли прямо у сцены и подпевали все песни. У Егора Крида есть традиция: на каждом концерте он вместе с поклонницей из зала поет песню «Папина дочка». Так, юную ярославну пригласили на сцену.

«Я знала песню „Папина дочка“ наизусть, но настолько растерялась, что просто оцепенела от эмоций. Так засмотрелась на Егора, что половину песни даже не пела, просто стояла и думала, что это всё происходит во сне», — рассказала 76.RU Ксения.

После песни певец подарил девочке корону и большой букет белых роз, а также крепко обнял поклонницу.

Как прошло выступление Егора Крида в Ярославле — в эмоциональном видео Источник: Ксения Поправко

Предложение на концерте Басты

На концерте Басты ярославец сделал предложение своей девушке Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Концерт Басты прошел в Ярославле 27 ноября. Рэпер собрал полный зал в «Арене-2000». Василий Вакуленко много общался с залом, шутил и рассказывал истории из жизни.

В середине концерта он на сцену позвал смельчака, который собирался сделать предложение своей девушке. Так вышли Даниил и Анастасия.

«Выйдешь за меня?» — парень опустился на колено.

«Подожди, не торопись», — вмешался Баста, обращаясь к девушке. — Хороший парень? Послушный?»

Девушка кивнула.

«Тогда что думаешь? Конечно! — благословил пару Баста. — Будьте счастливы! Всего вам наилучшего!»