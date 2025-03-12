Их танцы набирают сотни тысяч просмотров: как шоу с накачанными мужчинами покоряет соцсети. Видео

Что известно о популярном мужском театре «Шоу под дождем» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Последние недели в соцсетях то и дело вирусятся ролики с концертов полуобнаженных танцующих мужчин. Девушки ходят на спектакли, снимают выступления атлетов и делятся видео в своих аккаунтах. Ролики набирают сотни тысяч просмотров.

Речь идет о «Шоу под дождем. Только для женщин» (16+). Театр гастролирует с концертами в разных городах России и собирает полные залы. Из-за большого ажиотажа вокруг шоу в Ярославле сделали сразу два выступления подряд.

В чем феномен «Шоу под дождем» (12+) и кто его создал — читайте в эксклюзивном интервью 76.RU с ведущим спектакля — актером Сергеем Ильинским.

Интервью с ведущим «Шоу под дождем» Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

Гастролируют по всей России

«Шоу под дождем» существует уже 15 лет. Танцевальный проект создал режиссер и хореограф Рустам Надыршин из Санкт-Петербурга. Изначально это были хореографические постановки без дождя, но позже к танцевальной программе добавили спецэффекты. Сейчас шоу успешно гастролирует по всей России, собирая полные залы зрительниц.

Хореографический спектакль оказался таким востребованным, что в гастролях сейчас находятся две труппы: одна ездит по городам Центральной России, другая — по северным регионам страны.

«Шоу под дождем» было создано в 2010 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Гастрольный график расписан на месяцы вперед, — рассказал в беседе с 76.RU актер Сергей Ильинский. — Летом нам предстоит поехать на концерты в Китай. Сейчас решаются вопросы с документами. А так полная занятость.

Сергей работает в штате «Шоу под дождем» не так давно, с октября 2024 года. Примерно тогда спектакль и начал набирать широкую популярность в соцсетях.

Востребованность шоу не может не радовать. Это здорово! Тем более что я только пришел. Они уже годами наработали свою аудиторию, но сейчас… Может, я приношу им удачу? Не знаю. Но как только я присоединился, интерес только возрос. Сергей Ильинский актер «Шоу под дождем»

О чем «Шоу под дождем»?

«Шоу под дождем» включает восемь тематических концертов, каждый из которых посвящен любви и отношениям между мужчинами и женщинами.

— У нас всё основано на том, что женщины — наши музы. Всё держится на любви, а любовь между мужчиной и женщиной — на дружбе. Мне кажется, именно это и привлекает наших зрительниц, — поделился своими мыслями о популярности шоу актер Сергей Ильинский. — Основной посыл спектакля в том, что нужно любить, несмотря на трудности в жизни. Мы транслируем это через текст, который я читаю на сцене, и, конечно же, через танцы. У нас есть и тяжелые постановки с расставанием, но мы всегда заканчиваем хеппи-эндом. Считаем важным донести мысль, что, какой бы ни была ситуация в жизни, нужно уметь сохранять человеческие и близкие отношения.

Одна из основных фишек шоу — эффект дождя, под которым танцуют атлеты. Всю технику для спецэффектов организаторы шоу возят с собой из города в город. Чтобы не портить сцены на разных площадках, команда стелит специальный линолеум с бортиками. Вода поступает из отверстий специальных шлангов, которые протягиваются сверху.

Когда ты занимаешься любимым делом, вдохновения искать не требуется. Сергей Ильинский актер

Снимался для НТВ и телеканала «Домашний»

Актер Сергей Ильинский — ведущий «Шоу под дождем» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сергею Ильинскому 33 года. Родом он из Латвии. Родился и вырос в Риге, там получил высшее образование, а шесть лет назад переехал в Москву за мечтой стать актером.

— С первого класса заметил, что мне легко даются стихи. Выступая в школьных постановках, начиная с каких-то зайчиков на утренниках, я перешел к первой моей большой площадке — актовому залу. Я испытал невероятный кайф от аплодисментов и чувства, когда ты стоишь на сцене и все на тебя смотрят. Хотя моментами мне было очень волнительно, но я перебарывал свой страх и выходил на сцену, — отметил наш собеседник.

Когда дело дошло до выбора профессии, Сергей решил поступить на специальность, связанную с IT, потому что важно иметь «надежное образование». Но мечту стать актером не бросал.

Кадры с концерта Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

— Когда в Риге открылся филиал Ярославского театрального института, я пошел туда. Получается, учился параллельно на двух специальностях. На сессии приходилось ездить в Ярославль. Это занимало много сил и времени, поэтому принял решение оставить театральный и доучиться на IT-специалиста. Получил диплом, подарил родителям, так и ни дня не проработав по профессии, — рассказал Сергей.

В 2019 году актер переехал жить в Москву. Сначала подрабатывал аниматором и официантом. После потихоньку стал пробоваться на кастинги и сниматься в небольших эпизодах на телевизионных проектах, а том числе в сериалах для НТВ и «Домашнего». Снимался в популярном ситкоме «СашаТаня» (16+), а также сериалах «Неоконченный бой» (16+) и «Грозный» (16+).

Осенью 2024 года получил предложение принять участие в «Шоу под дождем». Скинул продюсерам свои пробы. Его быстро утвердили, и уже через несколько недель он гастролировал с мужским театром.

На сегодняшний день, по-моему, это уже 90-й концерт у меня. Я сбился со счета. Сергей Ильинский актер

Популярность в соцсетях

Сергей отмечает, что, после того как кадры с шоу завирусились в соцсетях, увеличилось внимание со стороны девушек.

— В соцсетях, конечно, поприбавилось подписчиков. Теперь девушки чуть больше огонечков ставят на мои фото, — с улыбкой отмечает актер.

Нередко и после шоу поклонницы подходят сфотографироваться.

— Был случай, к нам после концерта подошла компания девушек. Они хотели сфотографироваться. Слово за слово и решили вместе пойти посидеть где-нибудь. У нас как раз на следующий день был выходной, что бывает нечасто. Мы подумали: почему бы не посидеть с ними немного? В итоге пообщались и разошлись, — рассказал Сергей Ильинский.

Танцевальные номера чередуются с монологами ведущего Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Бывают и менее приятные случаи с поклонницами, которые буквально ломятся за кулисы. Но в таких случаях конфликтные ситуации решает менеджер.

Несмотря на большую популярность, Сергей не находится в отношениях. С бывшей девушкой он расстался накануне гастрольного тура «Шоу под дождем». Отмечает, что на новые отношения пока нет времени.

— С девушкой расстались в октябре прошлого года. Как раз когда я пришел работать в шоу. Сейчас у нас плотный гастрольный график, сложно согласно с ним заводить какие-то отношения. Даже когда я возвращаюсь в Москву, у меня там пару дней есть и есть какие-то дела, которые надо еще решить.

Ранее мы публиковали фоторепортаж с «Шоу под дождем». Больше кадров с пикантными танцами смотрите в этом материале.