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Развлечения фоторепортаж Отрывались под «Сигма-бой»: в Ярославле отгремел концерт Бэтси. Эмоциональный фоторепортаж

Отрывались под «Сигма-бой»: в Ярославле отгремел концерт Бэтси. Эмоциональный фоторепортаж

Юная исполнительница завирусившегося трека приехала с сольным выступлением

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5 комментариев
Бэтси выступила в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБэтси выступила в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бэтси выступила в Ярославле

Источник:

В Ярославле вечером 9 февраля прошел концерт Бэтси (6+). С сольником во Дворце молодежи выступила юная исполнительница популярнейшего хита «Сигма-бой» (6+), который обогнал даже новинки американских певиц Кети Перри и Кеши.

На концерт пришли сотни зрителей. В основном — подростки и их родители. Показываем, что происходило на выступлении.

Фанаты пришли на концерт исполнительницы с плакатами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФанаты пришли на концерт исполнительницы с плакатами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фанаты пришли на концерт исполнительницы с плакатами

Источник:
Сама Бэтси успевала не только петь, но и танцевать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСама Бэтси успевала не только петь, но и танцевать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сама Бэтси успевала не только петь, но и танцевать

Источник:
Ребята перед концертом выстроились в очередь у Дворца молодежи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРебята перед концертом выстроились в очередь у Дворца молодежи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ребята перед концертом выстроились в очередь у Дворца молодежи

Источник:
Зрители снимали всё происходящее на видео | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗрители снимали всё происходящее на видео | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители снимали всё происходящее на видео

Источник:
На концерте Бэтси исполнила несколько своих песен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа концерте Бэтси исполнила несколько своих песен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На концерте Бэтси исполнила несколько своих песен

Источник:
На экране транслировались строчки, которые, кажется, в зале каждый знал наизусть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа экране транслировались строчки, которые, кажется, в зале каждый знал наизусть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На экране транслировались строчки, которые, кажется, в зале каждый знал наизусть

Источник:

Сигма-бой — это сленговый термин для парня или взрослого мужчины, который пресыщен женским вниманием. «Сигма-бой» — песня о нелегкой женской доле, насколько нелегкой она может быть у школьниц в 11–12 лет.

На горизонте у них появляется персонаж, известный как сигма-бой — альфа-самец около 14 лет. Все девчонки хотят с ним как минимум танцевать, но тут в игру вступает юная манипуляторша. В ее планах — заставить будущего мужчину рыдать и добиваться ее год (ни больше ни меньше).

Толпа пела вместе с юной исполнительницей

Источник:

На концерте Бэтси спела и другие свои треки

Источник:
Зрители смотрели на выступление и с балкона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗрители смотрели на выступление и с балкона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зрители смотрели на выступление и с балкона

Источник:
Взрослые в основном сидели на местах и занимались чем-то в телефонах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВзрослые в основном сидели на местах и занимались чем-то в телефонах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Взрослые в основном сидели на местах и занимались чем-то в телефонах

Источник:
А дети не теряли времени даром и старались подойти как можно ближе к сцене | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА дети не теряли времени даром и старались подойти как можно ближе к сцене | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А дети не теряли времени даром и старались подойти как можно ближе к сцене

Источник:
Ребята показывали сердечки исполнительнице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРебята показывали сердечки исполнительнице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ребята показывали сердечки исполнительнице

Источник:
И еще плакаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ еще плакаты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И еще плакаты

Источник:
Некоторые взрослые с интересом смотрели на происходящее на сцене | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые взрослые с интересом смотрели на происходящее на сцене | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые взрослые с интересом смотрели на происходящее на сцене

Источник:

Оказалось, что Бэтси наградила фанатов за старания и выбрала лучшие плакаты, которые они нарисовали. Корреспондент 76.RU Кристина Геворкян рассказала, что певица подарила им подарки со сцены.

Юная Бэтси впервые давала сольный концерт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЮная Бэтси впервые давала сольный концерт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Юная Бэтси впервые давала сольный концерт

Источник:

Билеты на выступление юной певицы продавали по цене от 580 рублей до 2 тысяч.

Кстати, взрывная популярность «Сигма-боя» ранее вызвала массу обсуждений. Возмутились депутат Европарламента Нела Риль и православные активисты из «Сорок сороков». Одни увидели пропаганду патриархата, а другие — сексуализацию подростков.

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Сигма-бой Концерт Зрители Дворец молодежи
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Комментарии
5
Гость
50 минут
Это называется отрыв от реальности. Прямой результат идеологических диверсий Запада. Ни на что негодная поросль.
Гость
12 минут
УжЫс то какой! "Амэрикан бой-уеду с тобой" Взвейтесь кострами синие ночи -мы пионЭры дети рабочих
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