Отрывались под «Сигма-бой»: в Ярославле отгремел концерт Бэтси. Эмоциональный фоторепортаж

В Ярославле вечером 9 февраля прошел концерт Бэтси (6+). С сольником во Дворце молодежи выступила юная исполнительница популярнейшего хита «Сигма-бой» (6+), который обогнал даже новинки американских певиц Кети Перри и Кеши.

На концерт пришли сотни зрителей. В основном — подростки и их родители. Показываем, что происходило на выступлении.

Сама Бэтси успевала не только петь, но и танцевать

На экране транслировались строчки, которые, кажется, в зале каждый знал наизусть

Сигма-бой — это сленговый термин для парня или взрослого мужчины, который пресыщен женским вниманием. «Сигма-бой» — песня о нелегкой женской доле, насколько нелегкой она может быть у школьниц в 11–12 лет.

На горизонте у них появляется персонаж, известный как сигма-бой — альфа-самец около 14 лет. Все девчонки хотят с ним как минимум танцевать, но тут в игру вступает юная манипуляторша. В ее планах — заставить будущего мужчину рыдать и добиваться ее год (ни больше ни меньше).