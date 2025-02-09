Отрывались под «Сигма-бой»: в Ярославле отгремел концерт Бэтси. Эмоциональный фоторепортаж

В Ярославле вечером 9 февраля прошел концерт Бэтси (6+). С сольником во Дворце молодежи выступила юная исполнительница популярнейшего хита «Сигма-бой» (6+), который обогнал даже новинки американских певиц Кети Перри и Кеши.
На концерт пришли сотни зрителей. В основном — подростки и их родители. Показываем, что происходило на выступлении.
Сигма-бой — это сленговый термин для парня или взрослого мужчины, который пресыщен женским вниманием. «Сигма-бой» — песня о нелегкой женской доле, насколько нелегкой она может быть у школьниц в 11–12 лет.
На горизонте у них появляется персонаж, известный как сигма-бой — альфа-самец около 14 лет. Все девчонки хотят с ним как минимум танцевать, но тут в игру вступает юная манипуляторша. В ее планах — заставить будущего мужчину рыдать и добиваться ее год (ни больше ни меньше).
Оказалось, что Бэтси наградила фанатов за старания и выбрала лучшие плакаты, которые они нарисовали. Корреспондент 76.RU Кристина Геворкян рассказала, что певица подарила им подарки со сцены.
Билеты на выступление юной певицы продавали по цене от 580 рублей до 2 тысяч.
Кстати, взрывная популярность «Сигма-боя» ранее вызвала массу обсуждений. Возмутились депутат Европарламента Нела Риль и православные активисты из «Сорок сороков». Одни увидели пропаганду патриархата, а другие — сексуализацию подростков.