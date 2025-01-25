«Ни один концерт так не зажигал души»: Надежда Кадышева вышла на сцену в Ярославле. Видео

Вечером 24 января в Ярославль с концертом (6+) приехала певица Надежда Кадышева. На мероприятие съехались сотни зрителей из разных городов. В числе собравшихся — туристы из Москвы, Оренбурга, Минска и, конечно же, ярославцы.
— Кажется, что 90% зала молодые, максимум до 40 лет, все в кокошниках. В антракте все поют, хороводы водят. Услышала мнение, что ни один концерт так не зажигал души, как этот. Видимо, русские напевы делают свое дело, — рассказала в беседе с 76.RU Алена Филиппова.
Многие девушки принарядились на концерт народной артистки — взяли с собой кокошники и цветастые платки. Как передает с места событий фотограф 76.RU Кирилл Поверинов, послушать звезду пришли молодежь, дети и ветераны труда — Нина Александровна и Павел Никитич.
65-летняя звезда эстрады Надежда Кадышева выступала в окружении подтанцовки. Организаторы подготовили световое шоу и разнообразие народных костюмов.
— Когда играют русские народные песни, все зрители — в пляс. Все пришли зажигать. На лирике зал замирает, — передал с места событий Кирилл Поверинов. — Подтанцовка создает настроение. Люди пытаются спускаться ниже, в партер, чтобы танцевать ближе к сцене.
Вместе с Надеждой вышел на сцену ее сын Григорий. В его программе сольные песни, также мама с сыном поют дуэтом.
Отметим, что Надежда Кадышева должна была спеть для ярославцев еще в октябре 2024 года, однако выступление перенесли на январь 2025 года. Билеты на концерт народной артистки расхватали за полтора месяца до мероприятия.