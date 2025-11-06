НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославль с большим сольным концертом приедет Егор Крид. Смотрим, сколько стоят билеты

В Ярославль с большим сольным концертом приедет Егор Крид. Смотрим, сколько стоят билеты

Поклонницы уже активно разбирают места в зале

210
Концерт Егора Крида пройдет в Ярославле 10 ноября

Концерт Егора Крида пройдет в Ярославле 10 ноября

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В Ярославль с концертом приедет любимец зумеров — 31-летний Егор Крид. Певец выступит (12+) в «Арене-2000» 10 ноября.

По данным на 5 ноября, большая часть мест в зале раскуплена. Оставшиеся билеты стоят от 2,5 до 8,5 тысячи рублей. Место на танцполе обойдется в 4,5 тысячи рублей.

По данным сайта «Арена-2000», площадка во время концертов вмещает в себя до 8,2 тысячи зрителей.

Билетов на концерт Крида остается все меньше

Билетов на концерт Крида остается все меньше

Источник:

Яндекс Афиша

Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) — российский певец, автор песен и рэпер, ставший известным в 2012 году после выхода дебютного хита «Любовь в сети». Благодаря мелодичным композициям, современному звучанию и харизматичной подаче Крид быстро завоевал популярность среди молодежной аудитории.

Следующие годы его карьеры ознаменовались выпуском хитов «Сердцеедка», «Потрачу», «Невеста» и успешными каверами, включая «Миллион алых роз», которые регулярно занимали верхние строчки чартов. Популярность Егор Крид получил во время работы в лейбле Black Star, после чего начал сольную карьеру.

Напомним, что в начале сентября 2025 года разгорелся скандал из-за концерта Егора Крида в Москве на стадионе «Лужники», который прошел 30 августа. Тогда Екатерина Мизулина пригрозила уголовным делом из-за откровенных танцев на сцене. По ее словам, концерт не соответствовал маркировке «12+». Егор Крид тогда резко ответил главе «Лиги безопасного интернета».

Осенью у репера начался большой концертный тур по стране.

Кристина Геворкян
корреспондент
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
5
Гость
17 минут
Ярославль не Москва, но зато своя атмосфера на концерте.
Гость
17 минут
Билеты дорогие, не по карману студентам.
Читать все комментарии
