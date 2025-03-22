«Много разговоров, мало песен»: зрители — об аншлаговом концерте Анны Асти. Видео

21 марта в Ярославле отгремел концерт Анны Асти Источник: читательница 76.RU Анна











«Теперь он пьяный по твоей вине. Царица-а-а, царица-а-а» (18+). Громко выкрикивая слова песни, пять подружек в платьях и на каблуках продвигаются в длиннющей очереди у «Арены-2000» в Ярославле. Пятничным вечером 21 марта на площадке должна была выступить артистка Анна Асти (12+).

«Мы ехали сюда из города Тейково Ивановской области и всю дорогу слушали песни Ани. Повторяли слова, чтобы быть максимально готовыми к концерту», — поделились девочки.

Пять подружек больше десяти лет следят за творчеством Анны Асти, но на концерте звезды до этого ни разу не были.

Знаем все песни Анны, даже те, что она пела в группе «Артик и Асти». Переживали их распад. А сейчас слушаем ее песни в сольной карьере. Лена поклонница Анны Асти

Эмоции зашкаливали, и девочки начинали петь уже на подходе к концертному залу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Раньше Анна Дзюба (настоящее имя певицы) выступала в группе Artik & Asti. В 2021 году музыкальный коллектив распался. Анна начала индивидуальную карьеру под псевдонимом Анна Асти, а Артем Умрихин взял в группу новую солистку — Севиль Валиеву. За четыре года Анна Асти выпустила 48 треков. Одна за другой ее песни попадают в топ-чарты и занимают лидирующие позиции в верхних строчках. Самые популярные треки — «Феникс» (12+), «Царица» (12+), «По барам» (12+), «Повело» (12+) и др.

Девочки из Ивановской области не единственные, кто приехал в Ярославль из другого региона ради концерта Анны Асти. Например, Регина Ларионова с коллегами преодолели путь в 360 километров, чтобы послушать треки любимой исполнительницы.

Мы очень давно планировали эту поездку. Приехали с коллегами из Костромской области. Работаем на местном комбинате, выпускающем фанеру. А билеты на концерт подарили нам на 8 Марта. Регина Ларионова поклонница Анны Асти

Регина с коллегами приехала из Костромской области специально, чтобы послушать песни любимой исполнительницы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Собравшиеся на концерт девочки заранее, за несколько месяцев, планировали поход на сольник любимой исполнительницы. Кто-то за компанию брал с собой мужчин.

«Муж не слушает Анну Асти, но пошел за компанию. А так билеты нам с подругой подарили на 8 Марта в качестве подарка», — рассказали Дарья и Юлия. Они приехали на концерт из Солигалича Костромской области.

Дарья и Юлия получили в подарок на 8 Марта билеты на концерт Анны Асти Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Самые преданные фанаты посещают все концерты Анны Асти в Ярославле и области.

«Следим за Анной лет 10. Она еще к нам в Рыбинск приезжала с концертами, мы ходили слушать ее. Мы еще были на одном концерте Анны Асти тут же, в Ярославле. Она в прошлом году, по-моему, приезжала. Нам очень понравилось», — поделились подруги Анастасия и Мария.

Подруги Анастасия и Мария приехали из Рыбинска на концерт Асти Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Свободных мест в зале не было. Такого, кажется, в Ярославле давно не было. Певица собрала полный стадион, который считается самым большим в городе. Как сообщается на сайте «Арены-2000», во время концертов зал вмещает в себя до 8200 человек.

Как отмечают зрители концерта, большое количество людей доставляло дискомфорт во время концерта. На танцполе было тесно.

«Людей было очень много. Я впервые вижу, чтобы на концертах было так много народу. Вся „Арена-2000“ была битком, — поделилась читательница 76.RU Анна. — Асти хорошо пела, живьем, что порадовало. Много разговаривала, но песен было маловато. Нам хотелось потанцевать, только разгонялись, она снова начинала истории из жизни рассказывать».

Певица исполнила все хиты: «Феникс» (12+), «Царица» (12+), «По барам» (12+), «Повело» (12+) и др. Многим песням зрители подпевали хором, иногда даже заглушая голос самой певицы.

Кадры с концерта Анны Асти Источник: читательница 76.RU Анна