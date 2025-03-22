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Развлечения «Много разговоров, мало песен»: зрители — об аншлаговом концерте Анны Асти. Видео

«Много разговоров, мало песен»: зрители — об аншлаговом концерте Анны Асти. Видео

Звезда поп-музыки выступила в «Арене-2000»

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6 комментариев
21 марта в Ярославле отгремел концерт Анны Асти | Источник: читательница 76.RU Анна21 марта в Ярославле отгремел концерт Анны Асти | Источник: читательница 76.RU Анна

21 марта в Ярославле отгремел концерт Анны Асти

Источник:

«Теперь он пьяный по твоей вине. Царица-а-а, царица-а-а» (18+). Громко выкрикивая слова песни, пять подружек в платьях и на каблуках продвигаются в длиннющей очереди у «Арены-2000» в Ярославле. Пятничным вечером 21 марта на площадке должна была выступить артистка Анна Асти (12+).

«Мы ехали сюда из города Тейково Ивановской области и всю дорогу слушали песни Ани. Повторяли слова, чтобы быть максимально готовыми к концерту», — поделились девочки.

Пять подружек больше десяти лет следят за творчеством Анны Асти, но на концерте звезды до этого ни разу не были.

<p>Лена</p><p>Лена</p>

Знаем все песни Анны, даже те, что она пела в группе «Артик и Асти». Переживали их распад. А сейчас слушаем ее песни в сольной карьере.

Эмоции зашкаливали, и девочки начинали петь уже на подходе к концертному залу

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Раньше Анна Дзюба (настоящее имя певицы) выступала в группе Artik & Asti. В 2021 году музыкальный коллектив распался. Анна начала индивидуальную карьеру под псевдонимом Анна Асти, а Артем Умрихин взял в группу новую солистку — Севиль Валиеву.

За четыре года Анна Асти выпустила 48 треков. Одна за другой ее песни попадают в топ-чарты и занимают лидирующие позиции в верхних строчках. Самые популярные треки — «Феникс» (12+), «Царица» (12+), «По барам» (12+), «Повело» (12+) и др.

Девочки из Ивановской области не единственные, кто приехал в Ярославль из другого региона ради концерта Анны Асти. Например, Регина Ларионова с коллегами преодолели путь в 360 километров, чтобы послушать треки любимой исполнительницы.

<p>Регина Ларионова</p><p>Регина Ларионова</p>

Мы очень давно планировали эту поездку. Приехали с коллегами из Костромской области. Работаем на местном комбинате, выпускающем фанеру. А билеты на концерт подарили нам на 8 Марта.

Регина с коллегами приехала из Костромской области специально, чтобы послушать песни любимой исполнительницы

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Собравшиеся на концерт девочки заранее, за несколько месяцев, планировали поход на сольник любимой исполнительницы. Кто-то за компанию брал с собой мужчин.

«Муж не слушает Анну Асти, но пошел за компанию. А так билеты нам с подругой подарили на 8 Марта в качестве подарка», — рассказали Дарья и Юлия. Они приехали на концерт из Солигалича Костромской области.

Дарья и Юлия получили в подарок на 8 Марта билеты на концерт Анны Асти

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Самые преданные фанаты посещают все концерты Анны Асти в Ярославле и области.

«Следим за Анной лет 10. Она еще к нам в Рыбинск приезжала с концертами, мы ходили слушать ее. Мы еще были на одном концерте Анны Асти тут же, в Ярославле. Она в прошлом году, по-моему, приезжала. Нам очень понравилось», — поделились подруги Анастасия и Мария.

Подруги Анастасия и Мария приехали из Рыбинска на концерт Асти

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Свободных мест в зале не было. Такого, кажется, в Ярославле давно не было. Певица собрала полный стадион, который считается самым большим в городе. Как сообщается на сайте «Арены-2000», во время концертов зал вмещает в себя до 8200 человек.

Как отмечают зрители концерта, большое количество людей доставляло дискомфорт во время концерта. На танцполе было тесно.

«Людей было очень много. Я впервые вижу, чтобы на концертах было так много народу. Вся „Арена-2000“ была битком, — поделилась читательница 76.RU Анна. — Асти хорошо пела, живьем, что порадовало. Много разговаривала, но песен было маловато. Нам хотелось потанцевать, только разгонялись, она снова начинала истории из жизни рассказывать».

Певица исполнила все хиты: «Феникс» (12+), «Царица» (12+), «По барам» (12+), «Повело» (12+) и др. Многим песням зрители подпевали хором, иногда даже заглушая голос самой певицы.

Кадры с концерта Анны Асти

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А вы ходили на концерт Анны Асти?

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Комментарии
6
Гость
2 часа
даром не надо этот отстой 🤮🤮🤮
Гость
1 час
Очень много разговоров, качество звука, желало лучшего, хотели потанцевать, но получалось урывками из-за разговоров. Разочарованы этим мероприятием. Да ещё и задержали начало на час, но это из-за большого кол-ва желающих. Больше не пойдем.
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