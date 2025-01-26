«Не рекламирую, но колю»: певец Шура признался, что использует «Оземпик». Видео

Шура сделал признание перед зрителями в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Певец Шура на своем концерте в Ярославле (18+) признался зрителям, что использует «Оземпик». Это препарат для пациентов с диабетом второго типа и ожирением. Он сокращает чувство голода, стимулирует выработку инсулина, который снижает уровень глюкозы в крови, а также подавляет образование глюкагона.

За границей семаглутид (действующее вещество, которое содержится в «Оземпике». — Прим. ред.) также разрешен для лечения ожирения. В России же его можно назначать только пациентам с диабетом 2-го типа.

О том, что Шура пользуется «Оземпиком», он рассказал во время диалога со зрителями.

— Вы вместе? Вы мама? Ты тоже на «Оземпике»? Нет? Я так завидую, мама выглядит младше, чем ее сын. Вы не «Оземпик»? Я его не рекламирую, но я его колю, нормально. И вы вместе пришли вот эту ***** [фигню] смотреть? Обоссаться, — изумился звезда эстрады.

Шура рассказал зрителям, что использует популярный препарат Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Выступление Шуры прошло вечером 25 января в «Руки Вверх! Бар». Его приезд в столицу Золотого кольца после Нового года уже становится традицией. В прошлом году он приезжал 27 января. Зрительницы завалили исполнителя цветами, перед этим расхватав самые дорогие билеты.

Музыка Шуры стала символом начала нулевых. Артист привлек аудиторию своими необычными сценическими образами. Беззубый певец выступал в пестрых неоновых лосинах и с лысой головой. Да еще и сильно шепелявил. Но, кажется, свои особенности он сделал своими фишками. Многие почти наизусть знают хиты Шуры — «Твори добро» (12+), «Отшумели летние дожди» (12+), «Холодная луна» (12+), «Три пути» (12+), «Воздушные шары» (12+).

Про использование «Оземпика», кстати, открыто признавались зарубежные знаменитости Ким Кардашьян, Илон Маск, Шерон Осборн. Приспешники нашлись и в России: на нем худела телеведущая Дана Борисова, и не одна, а вместе с дочкой.