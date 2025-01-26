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Развлечения фоторепортаж Пришли с плакатами, танцевали парами: 15 эмоциональных фото с концерта Шуры в Ярославле

Пришли с плакатами, танцевали парами: 15 эмоциональных фото с концерта Шуры в Ярославле

Зрители заполнили весь зал

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5 комментариев

Шура выступил перед сотнями зрителей в Ярославле

Источник:

Вечером 25 января ярославцы отжигали на концерте певца Шуры (18+) в «Руки Вверх! Баре». На выступление пришли сотни людей. Они теснились в зале, а количество зрителей заметил и сам исполнитель.

— И мы всех любим вас, когда в гости приходите! Вы сегодня набились все, что ни потанцевать, ни *****! <…> Поэтому я всех вас люблю! И давайте не будем верить слезам, — обратился к публике артист.

В тот вечер многие пришли послушать хиты нулевых в исполнении Шуры. В зале смешались и молодежь и возрастные фанаты певца.

Как прошел концерт звезды в Ярославле — в фоторепортаже Кирилла Поверинова.

На выступление пришли зрители разных возрастов

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Шура заводил зрителей и много общался с публикой

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Зрители пришли с плакатами

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Так любимого исполнителя лучше видно

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Зрителям даже дали возможность станцевать медленный танец

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В зале было не протолкнуться

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Исполнителю активно подпевали

Источник:

А кто-то делал памятные фото и видео

Источник:

И еще немного медленных танцев

Источник:

На выступлении в перерывах между песнями певец шутил, травил байки и общался со зрителями. Но в какой-то момент Шура даже пустил слезу — когда напомнил зрителям, что скоро у него юбилей.

— Сейчас зареву. 50 лет, — исполнитель отвернулся и сдержал слезы. — Так, всё! Гуляем.

Шура не смог совладать с эмоциями

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Он пригласил зрителей на большой сольный концерт

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В зале было много молодежи

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Люди старались подойти поближе к сцене

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И не выпускали из рук телефоны

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На прощание певец снял видео со зрителями со сцены

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Комментарии
5
Гость
37 минут
Жили и всё было классно но потом решили существовать по плану 👹
Гость
51 минута
Классный чел♥️👍 Смог завязать и начать жить ♥️🫂 Песня "Дари Добро" включена в школьную программу одной из стран Средней Азии
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