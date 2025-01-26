Пришли с плакатами, танцевали парами: 15 эмоциональных фото с концерта Шуры в Ярославле

Вечером 25 января ярославцы отжигали на концерте певца Шуры (18+) в «Руки Вверх! Баре». На выступление пришли сотни людей. Они теснились в зале, а количество зрителей заметил и сам исполнитель.
— И мы всех любим вас, когда в гости приходите! Вы сегодня набились все, что ни потанцевать, ни *****! <…> Поэтому я всех вас люблю! И давайте не будем верить слезам, — обратился к публике артист.
В тот вечер многие пришли послушать хиты нулевых в исполнении Шуры. В зале смешались и молодежь и возрастные фанаты певца.
Как прошел концерт звезды в Ярославле — в фоторепортаже Кирилла Поверинова.
На выступлении в перерывах между песнями певец шутил, травил байки и общался со зрителями. Но в какой-то момент Шура даже пустил слезу — когда напомнил зрителям, что скоро у него юбилей.
— Сейчас зареву. 50 лет, — исполнитель отвернулся и сдержал слезы. — Так, всё! Гуляем.