Пришли с плакатами, танцевали парами: 15 эмоциональных фото с концерта Шуры в Ярославле

Шура выступил перед сотнями зрителей в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вечером 25 января ярославцы отжигали на концерте певца Шуры (18+) в «Руки Вверх! Баре». На выступление пришли сотни людей. Они теснились в зале, а количество зрителей заметил и сам исполнитель.

— И мы всех любим вас, когда в гости приходите! Вы сегодня набились все, что ни потанцевать, ни *****! <…> Поэтому я всех вас люблю! И давайте не будем верить слезам, — обратился к публике артист.

В тот вечер многие пришли послушать хиты нулевых в исполнении Шуры. В зале смешались и молодежь и возрастные фанаты певца.

Как прошел концерт звезды в Ярославле — в фоторепортаже Кирилла Поверинова.

На выступление пришли зрители разных возрастов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Шура заводил зрителей и много общался с публикой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Зрители пришли с плакатами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Так любимого исполнителя лучше видно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Зрителям даже дали возможность станцевать медленный танец Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В зале было не протолкнуться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Исполнителю активно подпевали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А кто-то делал памятные фото и видео Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И еще немного медленных танцев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На выступлении в перерывах между песнями певец шутил, травил байки и общался со зрителями. Но в какой-то момент Шура даже пустил слезу — когда напомнил зрителям, что скоро у него юбилей.

— Сейчас зареву. 50 лет, — исполнитель отвернулся и сдержал слезы. — Так, всё! Гуляем.

Шура не смог совладать с эмоциями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Он пригласил зрителей на большой сольный концерт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В зале было много молодежи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Люди старались подойти поближе к сцене Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И не выпускали из рук телефоны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









