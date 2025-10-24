Даст два концерта подряд: ярославцы раскупили все билеты на сольники певца с «Евровидения»

Ярославцы раскупили все билеты на концерты (16+) Сергея Лазарева. Певец выступит в столице Золотого кольца два дня подряд — 26 и 27 октября в КЗЦ «Миллениум».

На концертах Сергей Лазарев представит свою новую концертную программу «Шоумен». С ней артист начал гастролировать в октябре 2025 года. Билеты на сольники в Ярославле стоили от 3 до 13 тысяч рублей.

Отметим, что осенние концерты Лазарева в Ярославле стали уже ежегодной традицией. В 2023 и 2024 годах певец также давал у нас в городе по два сольника подряд, и каждый раз собирал полные залы. Как это было — публиковали в репортаже .

42-летнего Сергея Лазарева знают со времен группы Smash (начало 2000-х). Однако большую популярность он обрел после участия в «Евровидении» (16+). Там Лазарев был дважды — в 2016 и 2019 годах. Однако победить так и не смог.

Одни из самых популярных сейчас: «Сдавайся», «Снег в океане», «Это всё она», «Я не боюсь», «Шепотом», «Тут или там» и другие. Певец привозит в регионы музыкальные шоу с переодеваниями и танцевальными номерами.