НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

3 м/c,

южн.

 750мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
Оштрафовали владельца «Мёда»
К нам едет «Ревизор»
Раскупили все билеты на концерты Лазарева
«Умные решения» в недвижимости
Когда пройдет шествие Дедов Морозов
Подготовить авто к холодам
Читайте 76.RU в MAX без интернета
Бизнес по-женски
Что с усадьбой Михалкова в Рыбинске
Продают дом на набережной
Развлечения Даст два концерта подряд: ярославцы раскупили все билеты на сольники певца с «Евровидения»

Даст два концерта подряд: ярославцы раскупили все билеты на сольники певца с «Евровидения»

Чьи песни так любят местные жители

3 849
Когда в Ярославле пройдут концерты Сергея Лазарева | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда в Ярославле пройдут концерты Сергея Лазарева | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда в Ярославле пройдут концерты Сергея Лазарева

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы раскупили все билеты на концерты (16+) Сергея Лазарева. Певец выступит в столице Золотого кольца два дня подряд — 26 и 27 октября в КЗЦ «Миллениум».

«Все билеты проданы», — говорится на официальном сайте Сергея Лазарева.

Согласно данным на сайте КЗЦ «Миллениум», большой зал вмещает до 1448 зрителей.

Во многих городах тура Сергея Лазарева поклонники заранее скупают все билеты на концерты | Источник: sergeylazarev.ruВо многих городах тура Сергея Лазарева поклонники заранее скупают все билеты на концерты | Источник: sergeylazarev.ru

Во многих городах тура Сергея Лазарева поклонники заранее скупают все билеты на концерты

Источник:

sergeylazarev.ru

На концертах Сергей Лазарев представит свою новую концертную программу «Шоумен». С ней артист начал гастролировать в октябре 2025 года. Билеты на сольники в Ярославле стоили от 3 до 13 тысяч рублей.

Отметим, что осенние концерты Лазарева в Ярославле стали уже ежегодной традицией. В 2023 и 2024 годах певец также давал у нас в городе по два сольника подряд, и каждый раз собирал полные залы. Как это было — публиковали в репортаже.

42-летнего Сергея Лазарева знают со времен группы Smash (начало 2000-х). Однако большую популярность он обрел после участия в «Евровидении» (16+). Там Лазарев был дважды — в 2016 и 2019 годах. Однако победить так и не смог.

Одни из самых популярных сейчас: «Сдавайся», «Снег в океане», «Это всё она», «Я не боюсь», «Шепотом», «Тут или там» и другие. Певец привозит в регионы музыкальные шоу с переодеваниями и танцевальными номерами.

Пойдете на концерт Сергея Лазарева?

Да, уже купил(а) билет
К сожалению, не успел(а) купить билет
В этот день я занят(а)
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Сергей Лазарев Концерт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
32
Гость
20 сентября, 21:10
Если бы раскупили,здесь бы не писали
Гость
21 сентября, 01:53
Девка с голым задом тосчо показала зрителям, как оценивает это пение.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление