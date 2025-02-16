«Хочу мировой славы»: певица, покорившая TikTok с хитом «Сигма-бой», раскрыла секрет своей популярности

Бэтси объяснила, кто такой «Сигма-бой» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











12-летняя школьница из Санкт-Петербурга опередила по прослушиваниям популярных американских певиц Кети Перри и Кешу. В январе 2025 года песня «Сигма-бой» (6+) Бэтси попал в топ-10 Billboard. Блогеры по всему миру записывают ролики под ее треки, а недавно юная певица поехала в свой первый в жизни концертный тур.

9 февраля Света Чертищева (известная под псевдонимом Бэтси) выступила во Дворце молодежи в Ярославле (6+). Сотни зрителей пришли послушать полюбившиеся хиты из TikToka. Основная аудитория — подростки и их родители.

После сольника Бэтси дала интервью 76.RU. Про славу «Сигма-боя», дуэт с Катей Лель и планы на мировой концертный тур — читайте в этом материале.

Бэтси дала эксклюзивное интервью 76.RU Источник: Городские медиа / Елена Вахрушева

Кто такой сигма-бой?

Концерт Бэтси в Ярославле прошел 9 февраля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Выступление в Ярославле — первый сольный концерт в карьере Бэтси. Множество репетиций, прогонов номеров и доработок программы. Однако в моменте волнение взяло вверх.

— Это был мой первый сольный концерт. Я волновалась немного. То, что мы репетировали на чеке, я немного подзабыла, — призналась в беседе с журналистом 76.RU.

Но, кажется, никто кроме артистки не заметил недочетов. С первой песни все зрители оставили свои сидячие места и ринулись к сцене танцевать вместе с Бэтси.

Весь зал подпевал певице под хит «Сигма-бой» Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Одна из самых ожидаемых поклонниками песен была исполнена в конце. Дети и родители хором подпевали под ритмичные строчки «Сигма, сигма-бой, сигма-бой, сигма-бой / Каждая девчонка хочет танцевать с тобой». Но тут может возникнуть резонный вопрос: «Кто же такой этот сигма-бой?»

— Сигма-бой — это очень уверенный в себе, самодостаточный, красивый мужчина или парень, у которого очень много женского внимания, — объяснила Бэтси. — То есть он красавчик, и за ним бегают все девочки. Но он настолько перенасыщен этим вниманием, ему это всё не нужно.

На вопрос, есть ли в жизни юной суперзвезды свой сигма-бой, Бэси ответила коротко:

— Нет, сигма-бой будет бегать только за мной.

«Я привыкла к тому, что песни залетают на мир»

Под песню «Сигма-бой» станцевала журналист Ксения Собчак Источник: xenia_sobchak / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Песня про «Сигма-боя» была выпущена в октябре 2024 года. Постепенно она стала набирать популярность в России. Звезды стали записывать ролики под трек, в их числе — журналистка Ксения Собчак, рэпер Егор Крид. Казалось, это уже вершина успеха. Но нет.

Уже к концу 2024 года песня залетела у иностранных блогеров в TikTok. Популярные инфлюенсеры с миллионными аудиториями один за другим стали публиковать ролики под «Сигма-боя».

— Честно, я не ожидала, что песня «Сигма-бой» настолько сильно залетит. У меня до этого были тоже мировые хиты — «Я тебе поставлю лайк» (6+), «Симпл-димпл» (6+), «Котики» (6+). Я привыкла к тому, что они залетают на мир, но ни разу не было такого, чтобы моя песня попала в Billboard, в мировой чарт, — рассказала Света. Знаете, что самое интересное? Я это увидела, когда папа выложил это в мой телеграм-канал. Я такая: «Папа, а что такое Billboard?» Я сначала подумала, что это какой-то левый чарт. А потом мне сказали, что это мировой чарт.

Я очень сильно обрадовалась, для меня это большое достижение, потому что попасть в мировой топ, мне кажется, очень круто. Бэтси певица

Школа VS карьера

Бэтси 12 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Света учится в шестом классе в общеобразовательной школе в Санкт-Петербурге. Правда, из-за концертов и репетиций ей часто приходится пропускать занятия.

— Бывают стыки концертов с общеобразовательной и музыкальной школами. Я еще танцами занимаюсь, — поделилась певица. — В общеобразовательной школе я не успеваю из-за того, что очень много пропускаю. Но, естественно, учителя не будут мне дополнительно объяснять, потому что, к сожалению, нет такой возможности, поскольку школа государственная, не частная, и у нас в классе не пять человек. В музыкальной школе я всё успеваю, меня любят учителя. На танцы я хожу раз в месяц. Я раньше была основной в группе, а теперь как бы там, где-то в конце.

Вся школа, там, старшеклассники, младшеклассники, очень начали меня любить, дарить мне подарочки всякие. Они очень хорошо отнеслись к моей популярности. Меня никто не буллил, даже не пытался. Бэтси певица

Последние месяцы жизнь Бэтси состоит из репетиций по подготовке к туру, записей новых песен и походов на телевизионные и интернет-шоу.

— Меня начали звать по разным шоу. Благодаря этому я познакомилась со всякими звездами, с блогерами, например, с ЦУ Е ФА и с Асланом Шукаша. Вот, я очень много с кем познакомилось, что даже не могу причислить, — поделилась Бэтси.

«Скоро будет фит с большим русским исполнителем»

Дуэт Бэтси с Катей Лель Источник: katyalelofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В ближайшее время планируется выпуск нового трека Бэтси с певицей Катей Лель. Фрагмент уже анонсирован в соцсетях. Но и это не всё.

— Ну у меня скоро будет фит с большим русским исполнителем, который также стал известен на весь мир. Потом у меня будет еще один фит. Пока не могу сказать с кем, но тоже из русских исполнителей. А хотела бы я еще спеть с британской певицей Charli XCX. Она очень крутая, — поделилась своей мечтой Света.

Также юная певица отметила, что из русских музыкантов слушает Мукку, чьим продюсером выступает папа Светы — Михаил Чертищев.

— Из русских исполнителей я слушаю Серафима Мукку, а из зарубежных — Bbno$ (baby no money) и Charli XCX — она сейчас популярна, и мне очень нравится её творчество.

«Хочу мировой славы»

Бэтси выступает с 5 лет. Сейчас юной певице 12 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Несколько хитов, высокие позиции в рейтингах мировых чартах и в 12 лет личный сольный концертный тур. Казалось бы, о чем еще может мечтать артист? Но останавливаться на достигнутом Бэтси не планирует.

— Я очень хочу добиться мировой славы, чтобы у каждой песни была стабильная популярность. Я считаю, что очень стремительно иду к этой мечте. Мой папа очень вкладывается в меня, пишет всё с любовью. И, конечно же, я стараюсь и хочу стать успешной мировой звездой.