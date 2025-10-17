НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Фанаты перепели Рому Зверя на концерте в Ярославле. Эффектное видео из зала

Как прошло выступление группы в КЗЦ «Миллениум»

470
В Ярославле прошел концерт группы «Звери» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Кристина Геворкян / 76.RUВ Ярославле прошел концерт группы «Звери» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле прошел концерт группы «Звери»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле отгремел акустический концерт рок-группы «Звери». Сольник звезд 00-х прошел в КЗЦ «Миллениум» 16 октября. Здесь собрались поклонники песен группы, которые влюблялись, женились и проживали лучшие годы своей жизни под самые песни.

Два часа концерта вернули многих в теплые воспоминания о прошлом. В этом материале расскажем и покажем, как прошел сольник «Зверей».

Поклонники рассказали, какие воспоминания у них связаны с песнями группы «Звери»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Пропела все песни наизусть»

Подруги Аня и Яна с детства слушают песни «Зверей» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПодруги Аня и Яна с детства слушают песни «Зверей» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Подруги Аня и Яна с детства слушают песни «Зверей»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Встреча с кумирами детства — это всегда нечто сакральное и волнующее. Услышать спустя годы вживую те песни, под которые когда-то проживались важнейшие моменты жизни, — переживание особое. Поэтому некоторые гости тщательно готовились к концерту.

«Долгое время не слушала „Зверей“, а тут включила в машине и пропела все песни наизусть», — поделилась поклонница группы Яна.

Она пришла на концерт вместе с подругой Аней. Для них песни «Зверей» ассоциируются с детским лагерем, где на дискотеке всегда включали «Районы — кварталы». У Ани даже была кассета с песнями группы. В 90-е это было настоящим сокровищем, и друзья выпрашивали её на день, чтобы послушать музыку дома.

Для Ольги и Дениса песни «Зверей» значат чуточки больше, чем для остальных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля Ольги и Дениса песни «Зверей» значат чуточки больше, чем для остальных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для Ольги и Дениса песни «Зверей» значат чуточки больше, чем для остальных

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А супруги Денис и Ольга создали свою семью под аккомпанемент рок-группы.

«Мы поженились в эпоху их творчества. На свадьбе играли их песни. Нам нравится треки „Районы — кварталы“, ну, и „Медлячок“», — рассказала пара.

Ранее им не удавалось попасть на концерт любимой группы, но в этом году все звезды сошлись, и они решили прийти на сольник рокеров.

<p>Денис</p><p>Денис</p>

Их песни ассоциируются с драйвом.

Денис

фанат группы «Звери»

Ездят на концерты в другие города

Подруги давно следят за творчеством группы и ходят на концерты «Зверей» в разных городах России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПодруги давно следят за творчеством группы и ходят на концерты «Зверей» в разных городах России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Подруги давно следят за творчеством группы и ходят на концерты «Зверей» в разных городах России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Екатерина не раз бывала на концертах «Зверей», а однажды даже поехала на их сольник в Москву. На этот вечер она была настроена танцевать и подпевать всем знакомым песням.

«Больше всего ждем песни „Напитки покрепче, слова покороче“, — напевает она.

Екатерина пришла на концерт в компании подруг. Девушки

<p>Анна</p><p>Анна</p>

Хочется эмоций, живой музыки, настроения и драйва.

Анна

фанатка группы «Звери»

Танцевали в проходах

Как прошел концерт — смотрите в видео

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В КЗЦ «Миллениум» почти не было свободных мест. Первые несколько песен зрители скромно сидели на своих местах, наслаждаясь мелодичными композициями группы. Однако ближе к середине концерта многие уже не могли усидеть на месте и начали танцевать прямо в проходах.

Некоторые отметили, что слушать музыку «Зверей» сидя просто невозможно — песни этой группы сами по себе требуют движения.

Тем не менее «Звери» исполнили свои самые популярные хиты: «Южная ночь», «До скорой встречи», «Для тебя», «Танцуй», «Напитки покрепче» и многие другие. В финале Рома Зверь спел легендарные «Районы-кварталы», что, конечно, вызвало настоящий шквал эмоций среди зрителей. В тот момент сидячих в зале практически не было. Все встали подпевать любимой песне юности.

Сколько эмоций! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько эмоций! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько эмоций!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Группа «Звери» была основана в 2000 году вокалистом и гитаристом Ромой Билык. Музыкальный коллектив выступает в жанре рок, на концертах играет вживую. «Звери» знамениты своими хитами «До скорой встречи» (12+), «Районы-кварталы» (12+), «Для тебя» (16+) и другими. «Звери» 9 раз побеждали в номинации «Лучшая рок-группа» от телеканала «Муз-ТВ».

Ранее мы публиковали афишу концертов на эту осень. Какие звезды приедут в Ярославль — читайте в этом материале.

Были на концерте «Зверей»?

Да
Нет
Напишу в комментариях
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Группа Звери Концерт
Гость
1 час
Почему нет скидок на билеты для пенсионеров? Много пожилых людей любят его песни, но не могут позволить себе пойти!
Гость
1 час
Не моё, но исполнение радует. Группе надо поучиться у фанатов!
