«Совершенно непонятно!»: ярославцы боятся проблем с зачислением в школы из-за оптимизации

Родители первоклассников обеспокоены ситуацией Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Не утихают беспокойства родителей Ярославля из-за объединения школ и детских садов в образовательные комплексы. В этот раз они задались вопросом о том, хватит ли первоклассникам места в школе №49. Учебное заведение планируют включить в комплекс «Лидер». В него, помимо 49-ой, войдут школа №71 и детские сады №37 и №124.

— Поскольку на базе 49-й школы в этом году создают комплекс, порядок зачисления в первый класс изменится. По информации директора нашей школы, сначала будут переводить детей из детских садов комплекса, потом федеральных льготников и по прописке, — рассказала читательница 76.RU Анна. — Мы проанализировали количество детей, выпускающихся в 2025-м году из детских садов: из 37-го детского сада выпустится около 80 детей, из 124-го около 50 детей.

Родители задались вопросом: по какому принципу будут распределять ребят?

— Нам совершенно непонятно, поскольку в 49-й школе будут формировать всего 3 класса по 30 человек! Уж не говоря про федеральных льготников и тех, кто по прописке. Мы составили обращение нашим губернатору и мэру, — рассказала Анна.

В департаменте образования мэрии Ярославля на вопрос о том, сколько первых классов будет открыто в школе №49 в 2025 году, не ответили. Власти объяснили: подобные решения принимаются в январе.

— Планирование сети классов на 2025 год начнется не ранее января 2025 года. Количество мест и классов для будущих первоклассников определяет руководитель образовательной организации в рамках компетенции, исходя из материально-технических и кадровых возможностей образовательной организации, с учетом требований санитарных правил и на основании статистической информации о количестве будущих первоклассников, — ответили 76.RU в департаменте образования.

По данным властей, из детских садов №37 и №124 в 2025 году планируют выпустить 127 детей.

— Однако не все родители или законные представители воспитанников, посещающих указанные учреждения, планируют подавать заявление о приеме на обучение в первый класс в образовательный комплекс №1 «Лидер», — уточнили в департаменте.

Также власти сообщили, что вопрос перевода воспитанников в первые классы структурных подразделений комплекса «Лидер» пока разрабатывают. Проще говоря, о том, как именно будет происходить зачисление ребят в школу станет известно позже. Как и о том, будет ли существовать «бесшовный» переход, о котором ранее заявляли чиновники.

Зачем объединяют школы в Ярославской области?

Осенью 2024 года пошли разговоры о слиянии образовательных учреждений под одно управление. Об инициативе стало известно случайно: сначала в разных городах начали подписывать постановления о соединении детсадов, затем объединение анонсировали учителям на педсоветах. А позже об этом начали узнавать и родители, которые забили тревогу.

Власти ходят создать комплексы из детских садов, школ и гимназий. Изначально планировалось, что их будет пять: по два в Ярославле и Рыбинске, один в Переславле. Власти говорили, что ни образовательный процесс, ни местоположение, ни педсостав после объединения не изменятся. Все это делается, чтобы повысить качество образования и зарплаты сотрудникам школ и детских садов. Правда, за счет сокращения их коллег.

Несмотря на заверения властей, против выступили родители школы № 42 с углубленным изучением французского языка в Ярославле. Они боялись, что объединения негативно скажется на качестве образования.

Детский омбудсмен Михаил Крупин написал письмо в прокуратуру о проведении проверки законности инициативы. Ярославские депутаты, бывшие учителя и обычные горожане устроили пикет у здания правительства, дело даже дошло до суда. После этого Михаил Евраев заявил, что хоть юридических оснований для отмены создания в регионе образовательных комплексов нет, условия оптимизации могут быть изменены. Сейчас в Ярославле планируют создать три образовательных комплекса.

Тем временем в одной из сельских школ региона рассказали, что сокращения коснутся не только руководящего состава, но и других сотрудников. В том числе, библиотекаря. А власти рассказали, кому в итоге повысят зарплаты.