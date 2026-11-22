Куда поехать в отпуск на новогодних? Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Новогодние каникулы — повод не только отдохнуть от работы, но и сменить обстановку. Одни планируют поездки по России, другие выбирают теплые страны, а кто-то мечтает встретить праздник на горнолыжном курорте. При этом цены на новогодние путешествия уже выросли, а откладывать бронирование популярных направлений становится рискованно — свободных дат и туров всё меньше.

О том, куда россияне покупают путевки чаще всего, сколько стоит недельный отдых на двоих и какие направления подойдут для семейной поездки или необычного путешествия, нашим коллегам из 71.RU рассказала турагент Алина Зайцева.

Алина Зайцева туроператор

Куда россияне едут на каникулы

Среди зарубежных направлений в этом году особенно востребованы страны Юго-Восточной Азии. В числе популярных вариантов также Египет и ОАЭ.

«Вьетнам, Таиланд — наиболее востребованные зарубежные направления. Также активно набирает популярность Китай», — говорит Алина Зайцева.

Если говорить о путешествиях по стране, то в числе популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Карелия и Вологда, которая в этом году получила звание новогодней столицы России.

Интерес к зарубежным поездкам постепенно растет: за последние годы он увеличился на 12–15%.

«На зарубежные направления всё же приходится меньшая доля туристов, поездка за границу существенно дороже, а расходов на Новый год всегда много», — отметила турагент.

Сколько стоит новогодний отдых

По сравнению с прошлым годом новогодние туры подорожали на 7–10%. Поездка за границу на неделю для двоих на не самый дорогой курорт и не в самую дорогую страну будет стоить порядка 200 тысяч рублей — это сумма, которой нужно располагать, чтобы в принципе искать тур на праздники. Хотите Мальдивы — готовьте полмиллиона. Верхней границы нет: многое зависит от страны, отеля и формата отдыха. Самым экономичным зарубежным вариантом среди популярных направлений остается Египет. Внутри страны можно найти предложения на разный бюджет.

Тем, кто хочет провести праздники на пляже, Алина Зайцева советует в первую очередь присмотреться к Таиланду.

Таиланд. Недельный тур на двоих с вылетом из Москвы обойдется примерно в 350–400 тысяч рублей. Самые бюджетные предложения начинаются от 160–190 тысяч рублей.

«Хочется лежать на песке, купаться, греться на солнце: в первую очередь Таиланд (Пхукет), и цена такой поездки средняя, если бюджет позволяет — Мальдивы; при ограниченном бюджете — Египет», — говорит турагент.

Египет. На неделю вдвоем стоит заложить около 190–220 тысяч рублей. Самые дешевые туры можно найти от 80–100 тысяч рублей.

Совместить пляжный отдых с экскурсиями можно в ОАЭ. Для тех, кому интереснее городская атмосфера и достопримечательности, подойдут Турция, Грузия и Китай.

«Стамбул — городские экскурсии и праздничная иллюминация. Тбилиси — самое сильное новогоднее настроение с застольями, вином и фейерверками, плюс экскурсии по Мцхете, Кахетии и горам», — перечисляет Алина Зайцева.

Турция. Поездка на двоих на неделю обойдется примерно в 150–215 тысяч рублей. Бюджетные варианты начинаются от 80–110 тысяч рублей.

Новый год можно встретить и на пляже Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Какие места выбрать в России

Для тех, кто хочет остаться в стране, выбор тоже большой. За праздничной атмосферой можно отправиться в Москву и Санкт-Петербург, за зимней сказкой — в Великий Устюг, а за природой и активностями — в Карелию или на Байкал.

«Великий Устюг — главная новогодняя сказка страны: вотчина Деда Мороза, праздничные программы и атмосфера настоящего зимнего праздника для всей семьи. Вологда в этом году носит звание новогодней столицы России: украшенный город, ярмарки, этнодеревня Семенково и дегустации вологодского масла», — советует турагент.

Любителям гор подойдут Кавказ, Архыз, Шерегеш, Урал и Красная Поляна. А тем, кто хочет совместить веселье и прогулки с культурной программой, можно рассмотреть Казань или Калининград.

Куда поехать с детьми

«С детьми на новогодние каникулы удобнее всего выбирать направления, где совпадают три фактора: недолгая дорога, комфортный климат и достаточное количество развлечений для ребенка», — объясняет Алина Зайцева.

Для короткой поездки с маленькими детьми эксперт рекомендует Москву, для знакомства с зимней сказкой — Великий Устюг, а для отдыха у моря — Сочи.

Великий Устюг. Семейная поездка для двух взрослых и двух детей с железнодорожными билетами и праздничной программой обойдется в сумму от 210–225 тысяч рублей. При размещении в двухместном купе — до 340–355 тысяч.

За границей для семейного отдыха можно рассмотреть ОАЭ, Египет и Турцию. В этих странах есть отели с детской анимацией и бассейнами с подогревом. Если бюджет позволяет, подойдет и отдых на Мальдивах — например, на курорте с детским клубом.

Отдых с детьми требует особого планирования Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Как сэкономить на новогоднем путешествии

Покупать туры на праздники лучше заранее: рассчитывать на дешевые предложения в последние дни не стоит. По словам Алины Зайцевой, в новогодний период горящие туры — редкость, поскольку спрос на поездки и без того высокий.

Сэкономить можно, если немного сдвинуть даты путешествия. Самыми дорогими обычно оказываются вылеты 28–31 декабря. Более выгодными могут быть даты 24–25 декабря или 3–4 января. Еще один вариант — уехать в отпуск после 6–7 января.

Для тех, у кого бюджет на двоих составляет около 100 тысяч рублей, турагент советует обратить внимание на короткие автобусные экскурсионные поездки по России. На большее этих денег, увы, не хватит.

Необычные направления для тех, кто уже много где был

Если привычные маршруты вроде Казани, Сочи или Великого Устюга уже не впечатляют, можно рассмотреть поездку в Мурманскую область. Там туристы могут увидеть северное сияние, побывать в Териберке и попробовать айс-флоатинг — пассивное плавание в морской воде среди льдов. Это безопасно: вас оденут в специальный герметичный неопреновый гидрокостюм, который защитит от воды и холода и будет держать на воде.

Мурманск. Экскурсионная программа на три дня с поездками за северным сиянием и в Териберку стоит 47–59 тысяч рублей на человека. С проживанием на двоих получится около 107–110 тысяч рублей — это без дороги и питания.

«Это не самое массовое направление для новогодних каникул, но оно дает совершенно другие впечатления и эмоции», — отмечает Алина Зайцева.

Из зарубежных вариантов она предлагает обратить внимание на круизы и комбинированные туры в Африку, где можно совместить отдых у океана с сафари.

Африка. Новогодняя программа по ЮАР и Замбии на восемь ночей стоит от 460 тысяч рублей на человека. За двоих придется отдать около 920 тысяч рублей, международные перелеты оплачиваются отдельно.

Тем, кто не хочет проводить отпуск на пляже, подойдут Алтай, Кавказ, Карелия и Байкал. А для знакомства с другой культурой — Армения, Узбекистан.

Стоит ли покупать тур прямо сейчас

Сейчас идет пик бронирований на новогодние каникулы. Поэтому тем, кто планирует поездку в Таиланд, Вьетнам, Сочи или Красную Поляну, Алина Зайцева советует не откладывать покупку: популярные отели и категории номеров разбирают заранее, а цены при заполнении мест растут.

Для Египта и ОАЭ, по ее словам, можно еще немного подождать и последить за акциями, но выбор отелей и номеров постепенно будет сокращаться.

«Железнодорожные и невозвратные авиабилеты покупайте сразу, как только определились с датами: билеты на поезд дешевеют только в начале продаж (за 90 дней), а авиабилеты на новогодние даты в среднем дороже обычных и дешевле не станут», — предупреждает специалист.

Если бы Алине Зайцевой нужно было выбрать три лучших направления на новогодние каникулы, она остановилась бы на Минске, Териберке и Таиланде.