Окружающих возмущает, задевает любовь Рыбачки и плетеного человека, при этом женщины мечтали бы провести с ним ночь, а мужчины завидовали восхищению в его адрес Источник: Кадр из фильма «Плетёный муж» (18+), реж. Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, 2026 год / kinopoisk.ru

В кинотеатрах сейчас идет романтическая фэнтези-комедия Алекса Хьюстона Фишера и Элинор Уилсон «Плетеный муж», в которой одинокая рыбачка заказывает себе супруга из лозы, а вместе с ним получает заботу, удовольствие от жизни и зависть всей деревни. За причудливой завязкой угадывается узнаваемый конфликт: окружающие охотно сочувствуют несчастному человеку, но не всегда готовы принять чужое счастье. Почему нужно посмотреть эту прекрасную притчу, рассказала журналист NGS.RU Мария Тищенко.

Рыбачку играет Оливия Колман, а ее мужа из лозы — Александр Скарсгард. Корзинщик — Питер Динклэйдж. Снято на основе рассказа Урсулы Уиллс-Джонс «Плетеный муж».

В чем особенности места действия

Деревушка не имеет названия, и по сути эта история могла произойти в любое время. Ведь так и нужно для сказки или притчи (здесь трудно разграничить эти жанры, и в данном случае как будто и необязательно). При этом создатели хотели воссоздать атмосферу голландской живописи XVII века. И это у них получилось: многие сцены действительно напоминают картины, и вся история происходит на фоне красивых пейзажей.

Многие кадры из фильма отсылают к голландским картинам XVII века Источник: Кадр из фильма «Плетёный муж» (18+), реж. Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, 2026 год / kinopoisk.ru

В деревне персонажей называют по занятиям и семейным ролям: Трактирщик, Мясник, Лекарь (над которым много насмехаются, потому что специалист из него так себе). Отдельное имя как будто и не требуется, когда окружающие уже решили, кто ты и какое место должен занимать.

На свадьбах женщинам надевают ошейник, и по сути ни у кого в деревне, кроме Рыбачки, нет своего ремесла. Женщины показаны как приложение к мужу в этом патриархальном мире — например, Жена Посудомоя.

А когда жена Портного предлагает стать ему партнером, он отказывается, потому что это его ремесло, а у нее прекрасно получается ходить по деревне, стирать, готовить, следить за детьми.

Сотворение идеального мужа

При этом одинокая Рыбачка живёт на окраине деревни, торгует рыбой и постоянно сталкивается с насмешками из-за того, что у нее нет мужа. О ней постоянно судачат (какая хорошая получается игра слов), а она может дать леща — как в прямом, так и в переносном смысле. Она умеет за себя постоять, но все равно это непросто, поэтому в какой-то момент она просит Корзинщика сплести ей мужа.

Корзинщик становится волшебником и в каком-то смысле богом, создающим человека, и является рассказчиком в начале и конце фильма Источник: Кадр из фильма «Плетёный муж» (18+), реж. Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, 2026 год / kinopoisk.ru

И здесь начинается таинство. Это не только отсылка к Пиноккио или Буратино, но и более ранняя, библейская, только здесь уже существует женщина, а не делается из ребра Адама.

Плетеный человек получается весьма похожим на настоящего, только его голос замедлен, напоминает робота, а движения сопровождаются скрипом ивовой лозы. Кстати, создатели фильма хотели достоверности в эпоху ИИ и записывали настоящий звук лозы, а еще делали сложный грим для актера.

Рыбачка не ожидала, что муж из лозы окажется таким идеальным во всех сферах Источник: Кадр из фильма «Плетёный муж» (18+), реж. Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, 2026 год / kinopoisk.ru

На свадьбе Рыбачка не надевает ошейник — так символично утверждается равенство в их паре. И в целом результат превосходит все ожидания: плетеный человек создан, чтобы быть идеальным мужем для Рыбачки. Он оказывается не только страстным мужчиной, ломающим каждую ночь их кровать, доставляющим жене удовольствие, но и тем, кто способен ее потом и починить. А также в целом ремонтировать дом, помогать ей в ее ремесле, разводить с ней сад.

Да и вообще, как бы сейчас сказали, он способен был говорить с ней на всех пяти языках любви. Способен сказать ей: «Если бы не ты, я бы никогда не увидел солнце над океаном и облаков в небе», «Только ради тебя я живу и дышу».

Деревня красных флагов

Такая пара, конечно, становится объектом еще больших насмешек в деревне, а также теми, кто вызывает дичайшую зависть и злость. Они другие. Они показывают, какими могут быть отношения и брак, и тем самым подсвечивают проблемы в остальных парах.

О Рыбачке судачили как до ее брака, так и после него, хотя Жена Портного заметила, что с мужем Рыбачка стала смелее Источник: Кадр из фильма «Плетёный муж» (18+), реж. Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, 2026 год / kinopoisk.ru

Заботливый супруг делает заметным то, с чем другие пары давно смирились. После такого соседства труднее считать холодность неизбежной, а пренебрежение — естественной частью брака. Если говорить на языке современности, то в этой деревне красных флагов появляется зеленый. И сказочные «здоровые» отношения.

Такой контраст особенно хорошо виден в сцене, где Рыбачка с мужем приходят на свадьбу и начинают танцевать. Если окружающие кудахчут про них, то и выглядят в танце как какие-то несуразные куры в огромном курятнике. А эта пара сливается в танце, сотворчестве и как будто сама становится сплетенной из лозы. Такие вот красивые брачные узы.

Эти двое наслаждались друг другом и не превращали брак в рутинное соседское существование Источник: Кадр из фильма «Плетёный муж» (18+), реж. Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, 2026 год / kinopoisk.ru

С каждым днем любовь Рыбачки и ее мужа расцветает, она сама расцветает как женщина, а остальные еще больше становятся похожи на колючие растения. И опять-таки один из наиболее завистливых разговоров со злостной Женой Портного происходит во время сбора ягод с колкого тернового куста.

Сказочный жанр позволяет довести ситуацию до абсурда и заодно сделать ее нагляднее: чужака легко заметить по плетеному телу, но жестокость и пороки привычных людей особых примет не имеют.

А когда каждый житель этой деревни захочет заполучить от Корзинщика себе плетеную жену, то все же фильм покажет, что нужно бояться своих желаний или правильно их формулировать. А то вдруг он сплетет ее не из ивы, которая слишком хрупка для этого злого общества, а из терновника, чтобы у нее были шипы для защиты.

«Любовь не завидует» и другие библейские мотивы

Какие перипетии в сюжете и козни для пары покажут в фильме, я описывать не буду, посмотрите сами. Но в этом тоже есть библейские мотивы — и о ложном свидетельстве, и о желании присвоить то, что принадлежит ближнему.

Эта пара многое делала вместе. Может, в этом был залог их успешных отношений Источник: Кадр из фильма «Плетёный муж» (18+), реж. Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, 2026 год / kinopoisk.ru

И, конечно, в целом при просмотре этой картины вспоминается гимн любви из послания Павла к Коринфянам, в котором любовь не завидует, не превозносится, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Это огромная сила, но если ее нет в сердцах, то люди и становятся такими злыми, как жители этой деревни.

Но даже такая настоящая любовь может пройти через сомнения. И, как потом объяснит Корзинщик Рыбачке, плетеный человек наделен своей волей, поэтому сам выбрал любить ее так, как она научила. Как эта пара договорилась между собой. Иначе их союз повторил бы тот же деревенский порядок с другим распределением ролей.

Пусть сказка станет былью

Сказка позволяет сплести партнёра из лозы, но даже в ней доверие приходится выстраивать вдвоём. Наверное, это тот самый поучительный компонент притчи. Важно не слушать остальных, жить своей жизнью, договариваться с партнером о том, какой она будет, доверять и наслаждаться.

Плетеный человек тоже подвергался насмешкам, но переносил это Источник: Кадр из фильма «Плетёный муж» (18+), реж. Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, 2026 год / kinopoisk.ru

Мне этот фильм очень понравился и тем, что он, к сожалению, жизненный, потому что зависть чужому счастью слишком распространена, ведь по большей части общество злое и многим проще обсудить чью-то жизнь, чем строить свою. Это же труд.

Это простая и понятная история, которая рассказана с юмором и красиво. Она подчеркивает равенство гендеров и необязательность наклеивания ярлыков и ролей. А также словами Корзинщика напоминает, что нелегкое дело — начинать брак, впускать в свою жизнь кого-то и показывать свою изнанку. Но если постараться, то можно быть счастливым.

Я осталась под большим впечатлением от этого фильма, даже несмотря на то, что сильно нового он не говорит и по сути показывает обычную жизнь обычных людей с их пороками. Единственный момент, который меня задевает, — это то, что любовь и счастливый брак здесь показаны как сказка, как единичный случай в общей массе и как волшебство.

Плетеный человек сказал жене, что она забрала его сердце, но оно воспламеняемо Источник: Кадр из фильма «Плетёный муж» (18+), реж. Алекс Хьюстон Фишер, Элинор Уилсон, 2026 год / kinopoisk.ru

Хочется, чтобы это волшебство люди воплощали в жизнь и своими примерами доказывали, что хэппи-энд, удовольствие, понимание, единение и бесконечная любовь могут быть вокруг нас. И таких счастливых людей нужно не изгонять «из нашей деревни», а радоваться за них и строить свое счастье.

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Мария Тищенко Обозреватель В профессии 11 лет: работала журналистом, корректором и редактором СМИ. Преподавала в школе и в вузах. Образование: красный диплом по специальности «Журналистика» (НГПУ), второе образование — лингвистика («Коммуникативные аспекты изучения русского языка», НГПУ). Повышение квалификации, курсы: «Массовые репрессии в банковском секторе: что происходит и как это освещать» (Высшая школа бизнеса НГУЭУ), семинары от Банка России для СМИ. Я люблю фотографировать, писать свои тексты и редактировать чужие. Один из моих любимых жанров в журналистике — интервью. В разных СМИ я всегда любила специализироваться на темах, связанных с экономикой и наукой, поэтому на НГС я пишу о бизнесе и медицине. Мне интересно рассказывать о врачах не только как о профессионалах своего дела, но и как о людях с их увлечениями и переживаниями. А читателям хочется лишний раз напомнить о том, как важно следить за своим здоровьем и как важна ранняя диагностика различных заболеваний. Во время пандемии я по несколько раз в день отвечала на вопросы новосибирцев, что им делать и куда обращаться из-за коронавируса, — как будто я сотрудник службы 112.