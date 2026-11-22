Ярославская семья хочет возродить старинную усадьбу в глухой деревне Источник: картинка сгенерирована с помощью ИИ/ usadba-belova.ru, предоставлено Романом Щербаковым

В ярославской глубинке могут возродить старинную помещичью усадьбу. С такой инициативой выступил 40-летний ярославец Роман Щербаков. Он работает в сфере продаж, маркетинга и управления проектами. Его жена Дарья — историк по образованию. Идеей о воскрешении забытого всеми места Роман с супругой загорелись совсем недавно.

Усадьба, о которой идет речь, находилась в деревне Скоково Даниловского округа. Роман и Дарья узнали о ней совершенно случайно, когда выбирали место для строительства загородного дома.

Роман и Дарья загорелись идеей возродить старинную усадьбу Источник: предоставлено Романом Щербаковым

«Эта деревня нас зацепила»

— Мы с женой хотели построить дом подальше от города, ближе к природе. Объезжали участки, смотрели, приценивались. И как-то раз заехали в Скоково. Эта деревня нас чем-то зацепила, мы решили, что хотим жить именно здесь. Так бывает, когда находишь свое — совершенно необъяснимое ощущение, — рассказал Роман.

Когда начали готовить место под фундамент, наткнулись на участке на старые кирпичи, битую посуду.

На участке много осколков Источник: предоставлено Романом Щербаковым Предметы старой утвари Источник: предоставлено Романом Щербаковым

— Думали, что это просто крестьянский мусор. А потом узнали, что наш дом стоит на месте конюшен усадьбы помещика Белова, — говорит Роман.

Сведений об усадьбе до наших дней дошло немного, даже имени владельца поместья пока выяснить не удалось. Буквально по крупицам Роман с Дарьей собрали все, что известно на настоящий момент. В этом помогли местные старожилы, старинные карты и Скоковская школа, в архивах музея которой сохранились некоторые сведения о бывшей усадьбе.

Скоково чем-то зацепило Щербаковых, и они решили именно здесь строить загородный дом Источник: предоставлено Романом Щербаковым

«Усадьба была чудом техники»

А она, как оказалось, была уникальной.

— В конце XIX — начале XX века на этом месте стоял огромный двухэтажный дом — настоящий барский особняк, в котором насчитывалось более 40 комнат. Для Ярославской губернии тех лет такая усадьба была настоящим чудом техники. Здесь были механизированные скотные дворы — они были оборудованы водопроводом. Тогда это было признаком высочайшего достатка. Иметь водопровод в деревне — это как сегодня иметь персональный вертолет, — рассказал Роман.

Помещик Белов был не просто богат, он был рачительным хозяином, который вкладывал деньги в развитие своего хозяйства, внедрял передовые для того времени технологии.

Кроме того, рядом с домом был разбит большой фруктовый сад.

— Границы этого сада до сих пор можно угадать по старым канавам, которые сохранились до наших дней. Можно только догадываться, как цвели эти деревья весной и как благоухали яблони. Также вокруг были пруды с купальнями. Но купаться там могли только приближенные хозяина. Для простых крестьян пруды были недоступны, — отметил Роман.

По рассказам, здесь же находилось четыре мельницы. В целом усадьба занимала площадь около 1,5–2 гектаров.

Как выглядела усадьба, точно не известно Источник: картинка сгенерирована с помощью ИИ/ usadba-belova.ru

Подозревают поджог

Как удалось выяснить Роману с женой, в 1904 году поместье продали. О причинах этого сейчас можно только гадать.

— Возможно, Белов оказался в долгах и был вынужден расстаться с родовым гнездом. Возможно, ему самому надоела деревенская жизнь. Многие помещики предпочитали жить в столицах — в Санкт-Петербурге или Москве, где кипела светская жизнь, открывались новые возможности для карьеры и бизнеса. Также помещик Белов мог получить усадьбу в наследство от родственников. А сам, будучи, скажем, военным или чиновником, служил в других губерниях и не имел ни желания, ни возможности заниматься хозяйством в Ярославской. Мы никогда не узнаем наверняка. Но ясно одно — продажа усадьбы стала поворотным моментом в ее истории, — рассказал Роман Щербаков.

До наших дней дошли сведения, что покупателями усадьбы стали примерно 30 семей крестьян из Могилевской губернии (современная Беларусь).

— Как крестьяне могли купить целую усадьбу? Дело в том, что они покупали ее через Земельный банк в рассрочку. Срок рассрочки был огромным — 50 лет. Это была кабальная сделка с очень жесткими условиями. Платить должны были всем обществом, общиной. По сути, это был кредит на полвека. Попытка выбраться из нищеты обернулась еще более тяжелой удавкой, — рассказал Роман.

Новыми хозяевами помещичьего дома стали крестьяне Источник: картинка сгенерирована с помощью ИИ/ usadba-belova.ru

В апреле 1907 года в истории усадьбы наступил новый этап. Две комнаты на втором этаже барского дома были выделены под школу. Это был важный шаг — крестьяне старались дать детям образование. Кстати, в нынешней Скоковской школе говорят, что именно с этого года они ведут отсчет истории своего учебного учреждения.

Правда, просуществовала школа в усадьбе недолго. В том же 1907 году здесь произошел пожар.

Есть сведения, что скоковские мужики накануне застраховали бывший барский дом и хозяйственные постройки. И не исключено, что это обстоятельство и пожар связаны.

— Вокруг этого пожара ходит много слухов. Но если посмотреть на факты, кажется, что это был поджог. Крестьяне понимали, что выплачивать кредит 50 лет нереально. А пожар помог сбросить долговое ярмо. Получив страховку, часть денег они внесли в счет погашения платежа за землю. Но, как это часто бывает, простые люди стали жертвами более хитрых дельцов. Часть денег, полученных за страховку, была присвоена нечестными посредниками и организаторами этой схемы, — рассказал Роман.

От двухэтажного помещичьего дома осталось только пепелище. Уроки для крестьянских детей проводили прямо в избах.

— До наших дней сохранились только исторические канавы, которые окаймляли сад, и память местных жителей. Часть земли сейчас в частной собственности, часть территории заброшена и заросла бурьяном, — говорит Роман.

Сейчас место заросло борщевиком и бурьяном Источник: предоставлено Романом Щербаковым

«Нашли настоящее чудо»

Ярославец хочет вдохнуть в это место новую жизнь.

— Наша идея — создать на исторической территории ландшафтный парк с восстановленным фруктовым садом из старинных сортов яблонь, груш и слив. Открыть музей, посвященный истории усадьбы. Конечный результат — усадьба, которая живет, принимает гостей, создает рабочие места и приносит пользу округу. Мы вдохновляемся примерами малых деревень — и верим, что тоже сможем преобразить нашу, — рассказал Роман.

Сейчас он продолжает собирать сведения об этом месте, зарегистрировал автономную некоммерческую организацию «Усадьба Белова», создал информационный ресурс, посвященный проекту, где можно узнать всю информацию. Роман говорит, что предварительно заручился поддержкой руководства Даниловского округа, планирует заняться земельным вопросом — поставить на кадастровый учет и взять в аренду заброшенные участки, которые входили в состав старинной усадьбы, работает над возможностью привлечения грантов.

Он не отрицает, что проект нуждается в поддержке.

— Помощь очень нужна. В первую очередь юридическая и бухгалтерская: мы не профессионалы в этих сферах. Также нужна информационная поддержка, чтобы о проекте узнало как можно больше людей. Мы будем рады любой помощи — консультации, материалы, техника, руки, — говорит Роман.

Проект уже получил финансовую поддержку от благотворительного комитета одного из банков.

Инициаторы проекта нуждаются в самой разной помощи Источник: предоставлено Романом Щербаковым

Автор идеи убежден, что восстанавливает не стены, а живую связь поколений, что важно для сохранения культурного кода страны.

— Мы не архитекторы и не реставраторы. Мы просто люди, которые искали участок для проживания, а нашли настоящее чудо, которое мы хотим вернуть к жизни. Это — место силы. Место, где чувствуется дыхание истории, — заключает Роман.