Решение об изменениях школы принимают самостоятельно Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Школам рекомендовали скорректировать расписание и перейти на пятидневную рабочую неделю. Об этом говорится в документе Роспотребнадзора.

«При соответствии количества обучающихся проектной вместимости зданий образовательной организации для всех обучающихся рекомендуется пятидневный недельный учебный режим», — говорится в документе.

В Роспотребнадзоре призвали учитывать при оценке недельного графика, что таким образом у детей будет больше времени на отдых. Пока в некоторых учебных заведениях сохраняется шестидневка, при которой уроки проводят в субботу. Решение о ее введении школы принимают самостоятельно.

Также в Роспотребнадзоре призвали предусмотреть не менее трех каникул. Их продолжительность должна быть как минимум семь дней. Например, чередовать пять-шесть недель учебы с неделей отдыха.

«Для профилактики переутомления обучающихся при формировании графика каникул рекомендуется предусматривать равномерное чередование периодов учебы и отдыха», — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Однако министр просвещения Сергей Кравцов считает, что осенние, зимние и весенние каникулы в школах должны длиться не менее девяти дней. Это необходимо, чтобы дети успевали полноценно отдохнуть.