Источник: Семен Громов / 72.RU

Эти машины не боятся грязи, болот и бездорожья. Их покупают охотники, рыбаки, золотодобытчики и крупные компании. А делают такие вездеходы прямо в Тюмени. Десять лет назад Дмитрий Ильев начинал с маленького гаража площадью всего 24 квадрата. Сегодня у него два производства, а в лучшие годы здесь собирали по 500 машин. Цены — от 450 тысяч до почти шести миллионов рублей. Есть даже модель, которую на заводе прозвали «генеральской». Причем тюменскими вездеходами заинтересовались покупатели из США и Канады.

За годы работы у предприятия было немало необычных заказов, но Дмитрий Ильев до сих пор вспоминает самого первого покупателя. Мужчина приехал из Югры. У него не было кистей рук, однако он увлекался охотой и собирался самостоятельно управлять вездеходом.

«Я ему говорю: „А как ты вообще будешь ездить на вездеходе?“ Он отвечает: „Да это ерунда“. Спрашиваю, как он охотится. Оказывается, у него на винтовке было специальное приспособление: он мог приподнимать ее и дергать веревочку зубами. Причем он еще и спортсмен, насколько я помню, мастер спорта в Ханты-Мансийском округе. Очень запоминающийся человек», — рассказывает Дмитрий.