На Матрену Зимнюю снег и облачность считались важными признаками погоды будущей весны Источник: GPT

До весны еще далеко, но наши предки пытались предсказать ее погоду уже в ноябре. По народным приметам на 22 ноября, снег и облачность могли рассказать, каким окажется май — теплым и солнечным или холодным и ненастным. Особенно внимательно следили за осадками.

В народном календаре эту дату называли Матреной Зимней. Считалось, что к этому времени осень окончательно уступает место зиме. В деревнях говорили: «С Матрены Зимней зима встает на ноги». Хозяева проверяли теплую одежду, утепляли жилища и готовились к устойчивым морозам.

Православная церковь 22 ноября вспоминает преподобную Матрону Константинопольскую, жившую в V веке. В этот же день совершается празднование в честь одной из особо почитаемых икон Божией Матери — «Скоропослушница».

Икона Божией Матери «Скоропослушница»: о чем молятся 22 ноября

История этой святыни связана с монастырем Дохиар на горе Афон в Греции. Согласно церковному преданию, в 1664 году монах Нил, проходивший мимо иконы с горящей лучиной, услышал голос, повелевший ему больше не коптить священный образ. Не вняв предупреждению, он вскоре ослеп.

Монах раскаялся и стал молиться Богородице. По преданию, после усердных молитв к нему вернулось зрение. Тогда же образ получил название «Скоропослушница» — в знак скорой помощи тем, кто обращается к Божией Матери с искренней верой.

Перед этой иконой верующие молятся об исцелении от болезней, защите детей, семейном благополучии и помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Особое место занимают просьбы о здоровье близких и утешении в скорби.

Название иконы не означает обещания немедленного исполнения любого желания. В православной традиции молитва понимается прежде всего как обращение к Богородице за заступничеством, поддержкой и духовными силами.

В праздник иконы «Скоропослушница» верующие молятся Богородице о здоровье близких, семейном благополучии и помощи в трудных обстоятельствах Источник: GPT

Что нельзя делать 22 ноября

С Матреной Зимней связывали поверья о домашнем благополучии, здоровье и отношениях с окружающими. Некоторые запреты касались даже привычных бытовых занятий:

стричь волосы и ногти — верили, что подобные процедуры могут привлечь болезни в зимние месяцы;

отдавать другим людям грязную одежду — считалось, что вместе с нестиранными вещами можно передать собственные неприятности;

ссориться и повышать голос — по поверью, конфликт мог надолго испортить отношения;

держать обиду на близких — считалось, что накопленная злость привлекает новые несчастья;

отказывать нуждающимся в помощи — жадность связывали с будущими потерями;

браться за непосильную работу — верили, что чрезмерные усилия в этот день не принесут желаемого результата.

Особенно серьезно относились к вещам, которые покидали дом. Старую одежду необязательно выбрасывали: пригодные рубахи, платки и другие предметы могли передать бедным. Но предварительно их полагалось привести в порядок.

Что можно делать 22 ноября

Матрена Зимняя была временем домашних забот. Основные полевые работы давно завершились, поэтому крестьяне уделяли внимание запасам, одежде и подготовке жилища к холодам.

На эту дату приходились следующие обычаи:

перебирать зимнюю одежду — проверяли тулупы, платки, рукавицы и другие теплые вещи;

избавляться от ненужных предметов — освобождали дом от сломанной утвари и старого хлама;

отдавать одежду нуждающимся — помощь бедным считалась добрым делом;

утеплять жилище — заделывали щели и проверяли запас дров;

мириться с родственниками — старались завершить давние ссоры;

готовить травяные напитки — заваривали высушенные летом растения и ягоды;

посещать храм — верующие могли помолиться перед иконой Божией Матери «Скоропослушница».

Для согревающих настоев использовали липовый цвет, мяту, листья смородины и плоды шиповника. Травы сушили заранее, а зимой доставали из мешочков и деревянных коробов. Такие напитки помогали согреться после работы на холоде.

Для зимних напитков крестьяне использовали травы и ягоды, заготовленные еще в теплое время года Источник: GPT

Народные приметы о погоде на 22 ноября

На Матрену Зимнюю наблюдали не только за приближением морозов, но и за погодой будущей весны. Если 22 ноября небо затягивало облаками и шел снег, в народе ожидали ненастный май. Считалось, что последний весенний месяц может оказаться холодным, с частыми осадками.

Для крестьян подобные прогнозы были особенно важны. Именно весной начинался новый сельскохозяйственный сезон, а затяжное ненастье могло помешать полевым работам.

Еще одна известная примета была связана с инеем. Если деревья покрывались белыми кристаллами, ожидали усиления морозов. Но у этого явления было и другое значение: обильный иней на Матрену считали хорошим знаком для будущего урожая овса.

Внимательно смотрели и на вишневые деревья. Если к 22 ноября на их ветвях еще сохранялись листья, считалось, что постоянный снежный покров пока не установится. Даже после сильного снегопада могла наступить оттепель, которая растопит выпавший снег.

Были и другие погодные приметы на 22 ноября:

густой утренний туман — к скорому потеплению;

дождь — к хорошему урожаю пшеницы следующим летом;

ясная погода в течение дня — к солнечной погоде в ближайшие три недели;

гуси выходят на лед и ищут открытую воду — к приближению оттепели;

утки продолжают плавать в водоеме — к сохранению благоприятной погоды;

крепкий лед на реке — к установлению зимних холодов.