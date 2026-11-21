В Ярославской области продажу вейпов запретили только на пять лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области 20 ноября был принят закон о запрете продажи вейпов на территории региона. Действовать табу начнет с 1 марта 2027 года и продлится до 1 марта 2032 года. В связи с этим появился вопрос: раз вейпы так вредны, как о них говорят власти, почему запрет введен на ограниченный срок, а не навсегда?

«Субъектам РФ предоставлено право вводить запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей для них (включая безникотиновые). Эта норма действует в рамках пятилетнего эксперимента. Это регламентировано Федеральным законодательством 186-ФЗ от 26.06.2026. Правовое пространство субъекта РФ ограничено данными императивными предписаниями», — пояснили порталу 76.RU в ярославском правительстве.

Напомним, проект закона о запрете продажи вейпов 18 ноября в думу внес губернатор Михаил Евраев.

«В последние годы уровень курения вейпов вырос более чем в три раза, а возраст детей, которые впервые пробуют никотин, снизился до 10–11 лет. Среди подростков регулярно курят электронные сигареты около 27% мальчиков и почти 24% девочек, а доля тех, кто делает это ежедневно, увеличилась в 8–10 раз по сравнению с 2019 годом. Минздрав отмечает уже сформированную зависимость, которая наносит реальный вред здоровью подрастающего поколения. На уровне региона мы видим рост респираторных заболеваний, бронхиальной астмы и других серьезных последствий у подростков», — пояснил губернатор.