В Ярославле 20-летний парень на иномарке сбил человека. Всё случилось вечером 21 ноября на улице 8 Марта в Красноперекопском районе. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в соцсетях.
«На Перекопе сбили человека. Каршеринговая машина. Человека забрали на скорой помощи», — написала очевидица под кадрами в паблике «Подслушано Ярославль».
На снимках видно, как пострадавшего мужчину окружили медики. На место приехало аж две машины скорой помощи. Посреди дороги — белая иномарка.
В полиции уточнили, что 20-летний водитель был за рулем автомобиля «Джили». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«Пострадавшего госпитализировали сотрудники медицинской помощи. В настоящее время сведений о тяжести травм нет», — добавили в региональном УМВД.
Недавно в Ярославле на проспекте Фрунзе водитель иномарки сбил 33-летнюю девушку на пешеходном переходе.
Напомним, днем 16 ноября в Рыбинске Ярославской области произошло ДТП, после которого водитель устроил драку. Оказалось, что один из участников аварии был пьян. Момент столкновения автомобилей и разборки на дороге попали на видео.