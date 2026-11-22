В Ярославле 20-летний водитель иномарки сбил мужчину Источник: Подслушано Ярославль (18+) / Max

В Ярославле 20-летний парень на иномарке сбил человека. Всё случилось вечером 21 ноября на улице 8 Марта в Красноперекопском районе. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в соцсетях.

«На Перекопе сбили человека. Каршеринговая машина. Человека забрали на скорой помощи», — написала очевидица под кадрами в паблике «Подслушано Ярославль».

На снимках видно, как пострадавшего мужчину окружили медики. На место приехало аж две машины скорой помощи. Посреди дороги — белая иномарка.

В полиции уточнили, что 20-летний водитель был за рулем автомобиля «Джили». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Пострадавшего госпитализировали сотрудники медицинской помощи. В настоящее время сведений о тяжести травм нет», — добавили в региональном УМВД.

Недавно в Ярославле на проспекте Фрунзе водитель иномарки сбил 33-летнюю девушку на пешеходном переходе.