Голубой памятник из бронзы видно с Волжской набережной Источник: Александр куренной / 76.RU

21 ноября считается днем рождения «Золотого кольца». Туристического маршрута, столицей которого признан Ярославль.

Летом 2026 года в городе открыли пятиметровый памятник Юрию Бычкову, автору идеи о туризме по городам со старинной архитектурой.

В этом тексте — история создателя бренда «Золотое кольцо».

Журналист из Подмосковья

Юрий Бычков родился в Подмосковном Чехове. Окончил Московский авиационный институт, но по специальности не работал ни дня — судьба привела его в журналистику. Он стал специальным корреспондентом газеты «Советская культура» и отдал ей десять лет. Часто ездил в командировки, писал не только о столице, но и о других городах.

Главными темами Бычкова были искусство и живопись. Поэтому после «Советской культуры» он возглавил отдел эстетики в издательстве «Молодая гвардия», восстановил журнал «Юный художник», а затем редактировал газету «Московский художник». За годы работы он опубликовал множество статей и очерков по искусствоведению и литературе, но самые известные его тексты — о «Золотом кольце».

Как появилось «Золотое кольцо»

Кажется, что Ярославль столицей «Золотого кольца» был всегда, но в действительности это довольно современная история.

Фото Юрия Бычкова в молодости Источник: правительство Ярославской области

В 1965 году, еще работая в «Советской культуре», Бычков приехал в командировку в Суздаль. Архитектура и история города потрясли его настолько, что он задумал объединить древнейшие русские города в единый туристический маршрут. Тогда он решил протестировать свою идею самостоятельно. В 1967-м Бычков проехал по девяти городам на собственной машине.

Маршрут задумывался так: Москва — Владимир — Суздаль — Иваново — Кострома — Ярославль — Ростов — Переславль-Залесский — Сергиев Посад — и обратно в столицу. После поездки Бычков написал цикл очерков о каждом городе. Название родилось не сразу: в одном из интервью порталу газеты «Культура» он вспоминал, что пришло оно во время прогулки по Москве:

«Загляделся на купол Ивана Великого. Моросил дождь. И блеск золота из-за влаги казался маслянистым. Чудесное зрелище! И я сказал себе: „Золотое“. А на Большом Каменном мосту пришло второе слово — „кольцо“».

Название вдохновлено золотыми куполами Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Первый очерк вышел 21 ноября 1967 года — эта дата считается днем рождения маршрута. Сам Бычков тогда и не думал, что создает новый бренд: ему важнее было сохранить культурный и исторический образ городов.

Борьба за наследие

Юрий Бычков был не только журналистом, но и активным защитником древнерусского искусства. Он сыграл ключевую роль в спасении уникальных фресок в ярославском храме Иоанна Предтечи — ему удалось остановить их уничтожение. Этот эпизод стал одним из многих в его подвижнической деятельности.

Бычков стоял у истоков создания Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИИК). Именно эта организация первой взялась за разработку маршрута: тогда подключилось и государство — построили дороги, гостиницы, разработали тайминг и наполнение поездок. А первые автобусы с иностранными туристами и профсоюзными группами отправились по «Золотому кольцу» в 1971 году.

Чем еще занимался Юрий Бычков

В 1994 году Бычков стал директором мемориального музея-заповедника А. П. Чехова в Мелихове. А еще он был членом Союза художников СССР и Союза театральных деятелей и написал множество книг — как о «Золотом кольце», так и на другие темы.

В 2016 году, на 85-м году жизни, Юрия Бычкова не стало. За год до этого он приезжал в Ярославскую область на межрегиональную конференцию городов «Золотого кольца».

Памятник от сына

Новый памятник в центре Ярославля создал сын Юрия Бычкова — Сергей Бычков, известный скульптор.

Это эскизы. По ним выливали памятник из бронзы Источник: правительство Ярославской области Памятник распилили на части, каждую из которых отливали отдельно Источник: правительство Ярославской области

Сергей Юрьевич Бычков — выпускник Московской средней художественной школы при Суриковском институте и Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова. Для Ярославской области он также создал памятник Достоевскому в Переславле и несколько памятников в Годеново: Серафиму Саровскому, императору Николаю II и его семье, святым равноапостольным царю Константину и царице Елене.

Сам памятник голубой Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что сегодня с «Золотым кольцом»

Бренд «Золотого кольца» с 1970-х годов принадлежит ВООПИИК. В 2017 году в Ярославле был создан Союз городов Золотого кольца, который занимается развитием туризма и продвижением маршрута в России и за рубежом.

В руках Юрия Бычкова — золотое кольцо Источник: Александр Куренной / 76.RU

В 2025 году был получен официальный статус национального туристического маршрута. В 2026 году направление сильно расширили — добавили 50 населенных пунктов, включая города Тверской и Нижегородской областей. От Ярославской области в обновленный маршрут вошли Углич, Мышкин, Тутаев и Рыбинск, села Вятское и Годеново и деревня Карабиха.

Ярославль официально носит звание столицы «Золотого кольца» с 2016 года.

Какие населенные пункты входят в «Золотое кольцо» России Узнать Девять городов: Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Суздаль, Углич и Ярославль.

50 других населенных пунктов. Во Владимирской области: город Александров, поселок Боголюбово, город Вязники, город Гусь-Хрустальный, город Гороховец, село Кидекша, город Киржач, город Кольчугино, поселок городского типа Мстера, город Муром, город Юрьев-Польский. В Ивановской области: город Гаврилов Посад, город Кинешма, поселок городского типа Палех, город Плес, деревня Холуй, город Шуя, город Южа, город Юрьевец. В Костромской области: город Галич, город Нерехта, поселок городского типа Красное-на-Волге, поселок городского типа Судиславль, поселок городского типа Сусанино. В Московской области: село Абрамцево, село Гжель, город Ликино-Дулево, деревня Мураново, поселок городского типа Софрино, город Хотьково. В Нижегородской области: город Арзамас, город Богородск, город Выкса, село Большое Болдино, город Городец, село Дивеево, село Пурех, Нижний Новгород, город Павлово, город Чкаловск. В Тверской области: город Калязин, город Кашин. В Ярославской области: село Вятское, село Годеново, деревня Карабиха, город Мышкин, город Рыбинск, город Тутаев, город Углич.

Среди кого популярен маршрут

По данным «Яндекс Путешествий», чаще всего поездки по «Золотому кольцу» выбирают москвичи.

«Большее число бронирований в городах „Золотого кольца“ приходится на жителей Москвы и Московской области — 45% от общего числа бронирований. Также часть бронирований (2%) приходится на самих жителей Ярославля».

По данным сервиса за 2026 год, приезжают чаще всего в Ярославль — 29% бронирований приходится на него, 19% — на Владимир, и 17% — на Суздаль.

Самым дорогим городом сервис бронирований называет Суздаль — здесь одна ночь в среднем стоит 11 340 рублей. Сколько стоит ночь в других точках маршрута:

Сергиев Посад — в среднем 5150 рублей за ночь;

Ярославль — около 6550 рублей за ночь;

Владимир — 6000 рублей за ночь;

Кострома — 6620 рублей за ночь;

Иваново — 5470 рублей за ночь;

Переславль-Залесский — 7100 рублей за ночь;

Ростов Великий — в среднем 5620 рублей за ночь.

В 2027 году маршруту исполнится 60 лет.