Ярославцам пообещали новый парк с аттракционами Источник: Александр Куренной / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что достигнуты договоренности о создании на Даманском острове в Ярославле нового детского парка аттракционов. Переговоры об этом глава региона провел с председателем ПСБ Петром Фрадковым после открытия нового бегового центра в ярославском Подзеленье 21 ноября.

«Прогулялись с Петром Михайловичем по острову в пойме Которосли и обсудили создание на острове нового детского парка аттракционов. Начинается его проектирование», — рассказал Михаил Евраев.

Он добавил, что в дальнейшем вокруг Даманского острова планируется проложить беговую дорожку.

Детали нового проекта пока обсуждаются.

Напомним, на обновленном стадионе «Спартаковец» в Ярославле вновь открыли детскую площадку. В мэрии рассказали, что там завершены все работы, теперь игровая зона доступна для посещений.