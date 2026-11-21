Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что достигнуты договоренности о создании на Даманском острове в Ярославле нового детского парка аттракционов. Переговоры об этом глава региона провел с председателем ПСБ Петром Фрадковым после открытия нового бегового центра в ярославском Подзеленье 21 ноября.
«Прогулялись с Петром Михайловичем по острову в пойме Которосли и обсудили создание на острове нового детского парка аттракционов. Начинается его проектирование», — рассказал Михаил Евраев.
Он добавил, что в дальнейшем вокруг Даманского острова планируется проложить беговую дорожку.
Детали нового проекта пока обсуждаются.
Напомним, на обновленном стадионе «Спартаковец» в Ярославле вновь открыли детскую площадку. В мэрии рассказали, что там завершены все работы, теперь игровая зона доступна для посещений.
Стадион вместе с детской площадкой торжественно открыли после реконструкции 24 сентября. Но вскоре вход в детскую зону закрыли. Выяснилось, что в день открытия вандалы повредили и уничтожили часть нового оборудования и элементы спортивного инвентаря.