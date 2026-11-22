Некоторым актерам сериала пришлось на себе узнать правдивость слов Воланда о том, что человек не просто смертен, а внезапно смертен Источник: кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (18+), реж. Владимир Бортко, «Россия 1», 2005 год

Некоторые фильмы имеют свою темную сторону, о которой зрители узнают не сразу. Странные совпадения, пугающие происшествия на съемках, трагические судьбы актеров — всё это создает впечатление, что картины притянули неудачу. Некоторые считают, что за этим стоят не случайные события, а настоящие темные силы. В этой статье мы собрали советские и российские фильмы, которые до сих пор называют «проклятыми».

«Сталкер» (1979 год)

Фильм Андрея Тарковского «Сталкер» (12+) называют одним из самых злополучных проектов в истории кино. Проблемы начались еще во время выбора места для съемок. Тарковский собирался снимать фильм неподалеку от города Исфара в Таджикистане, но там произошло сильное землетрясение. От первоначального плана пришлось отказаться и искать новые места. В итоге съемки перенесли в Эстонию, под Таллин.

Поговаривают, что съемки в тяжелых условиях могли повлиять на здоровье съемочной команды Источник: кадр со съемок фильма «Сталкер» (12+), реж. Андрей Тарковский, «Мосфильм», 1979 год

Режиссер также всё время был недоволен сценарием и постоянно возвращал его переписывать братьям Стругацким. Однако даже когда всё было готово и, мало того, весь материал по написанному сценарию был отснят, картину пришлось переснимать второй раз. Когда пленку проявили в Москве, выяснилось, что изображение испорчено: кадры приобрели настолько сильный зеленый оттенок, что использовать их было невозможно.

Отдельная мрачная история связана с местами съемок. Фильм об особой зоне снимали возле реки, куда завод сбрасывал отходы, а участники съемок контактировали с загрязненной водой. У некоторых членов команды началась аллергия, а позже несколько человек, работавших над фильмом, умерли от онкологических заболеваний.

На роль жены Сталкера взяли Алису Фрейндлих, но также рассматривали и супругу самого Тарковского Источник: кадр со съемок фильма «Сталкер» (12+), реж. Андрей Тарковский, «Мосфильм», 1979 год

В декабре 1986 года от рака легких скончался сам Тарковский. Ранее от этой болезни умер актер Анатолий Солоницын, сыгравший Писателя. Впоследствии скончалась и жена режиссера Лариса Тарковская. Недолго после выхода фильма прожил и исполнитель главной роли. Александр Кайдановский умер в 1995 году от инфаркта всего через несколько дней после свадьбы.

«Вий» (1967 год)

Первый советский фильм ужасов, который часто включают в списки лучших хорроров по всему миру, оказался окутан множеством тайн и странных совпадений, из-за чего фильм часто считают «проклятым».

После выхода картины за несколько лет умерло пять участников съемочной команды, в том числе и оба режиссера. Церковь, где снимали главные сцены «Вия» (12+), сгорела при загадочных обстоятельствах.

Полеты в гробу чуть не стоили Варлей жизни Источник: кадр со съемок фильма «Вий» (12+), реж. Константин Ершов, Георгий Борисович Кропачёв, «Мосфильм», 1967 год

Непростая судьба постигла и исполнительницу роли панночки — Наталью Варлей. Во время съемок в летающем гробу она чуть не погибла. Актриса упала с большой высоты. Спасла лишь быстрая реакция Леонида Куравлева, который ее поймал, но при этом сам повредил руку.

— На съемках этой картины мне не раз бывало страшно. Например, когда я выпала из гроба, — признавалась актриса.

После выхода фильма актриса практически пропала с экранов Источник: кадр со съемок фильма «Вий» (12+), реж. Константин Ершов, Георгий Борисович Кропачёв, «Мосфильм», 1967 год

Казалось бы, такой яркий фильм должен был сделать из актрисы знаменитость мирового уровня, но вместо этого ее карьера, наоборот, пошла на убыль. Кроме этого, по странным причинам ее стали постоянно «хоронить». То уверяли, что она умерла еще на съемках, то писали в прессе, что она погибла после. Но всё это время актриса была жива и здорова и осознанно выбрала держаться подальше от шумихи.

«Связной» (2002 год)

Во втором и последнем своем фильме Сергей Бодров — младший взялся за мистическую тему. Кино должно было получиться не похожим ни на одну картину, которую снимали до этого.

— Это совсем другое кино. Философско-мистическая притча о жизни двух друзей. Этих людей я подсмотрел в жизни. Они романтики, путешественники, авантюристы. Конечно, будут и бандиты, заложники — в общем, всё, что сопровождает нас в жизни, — говорил о «Связном» Сергей.

Снять недостающие сцены планировали всего за 10 дней Источник: кадр из документального фильма «Сергей Бодров. Где ты, брат?» (16+), Первый канал, 2012 год

Те, кто только слышал о задумке, сразу отмечали, что тут одно из двух: или фильм станет классикой и хитом или полностью провалится, среднего не дано.

— Я слышала, что он снимает второй фильм. Я никак не думала про мистику, даже не могла предположить, что он этим заинтересуется. Мне сценарий показался крайне страшным и мистическим, — говорила актриса Татьяна Догилева.

Первые этапы съемок проходили без проблем. Большую часть сцен создавали в Москве, лишь часть нужно было снять в горах. Друг Бодрова, который когда-то сделал его знаменитым, Алексей Балабанов, посоветовал Кармадонское ущелье. Место отличалось живописностью и красотой. Режиссер также дал Бодрову часть своей команды. В итоге никто из них не вернулся домой, в чем Балабанов винил себя до конца дней.

20 сентября 2002 года обещало быть насыщенным, но испортилась погода, съемки остановили. Ходит легенда, что по дороге в гостиницу Бодров с командой увидели, как кого-то хоронят, и остановились по просьбе хозяина дома проводить в последний путь. Из-за задержки они все попали под сход ледника.

Местные жители поговаривали, что съемочная группа снимала в нехорошем месте, которое считается вратами в параллельный мир, и в итоге все они перенеслись в иное пространство. Ведь даже после многих лет раскопок и поисков на месте трагедии нашли лишь несколько тел. Где еще больше 100 человек, в том числе Сергей Бодров — младший, так и неизвестно.

— Сергей Бодров снимал фильм о параллельном мире. И в итоге как будто люди сами вошли в параллельный мир и за секунду исчезли, — говорит Айрам Гаджиев, очевидец событий 2002 года.

Вместе с Сергеем Бодровым — младшим пропал и исполнитель главной роли Хазби Галазов Источник: кадр из документального фильма «Сергей Бодров. Где ты, брат?» (16+), Первый канал, 2012 год

Отец Сергея не захотел возвращаться к этой истории и доснимать задуманный фильм сына.

— Сценарий замечательный, очень хороший мог бы быть фильм. Но его мог снять только он, — поставил точку в истории фильма Сергей Бодров — старший.

«Мастер и Маргарита» (2004 год)

Роман «Мастер и Маргарита» часто называют «книгой дьявола». И проклятье коснулось не только книги, но и экранизаций, особенно сериала 2005 года. Его до сих пор считают самым образцовым и полным, но при этом и самым мистическим.

Проблемы с «Мастером и Маргаритой» (18+) начались на этапе подбора актера на роль Воланда. У некоторых кандидатов случались трагедии, и они были вынуждены отказаться, а Олег Янковский прямо отверг предложение, посчитав, что эта роль — табу.

— Дьявола, как и Господа Бога, играть нельзя. Иисуса Христа — можно, он был реальным человеком. А к этому нельзя прикасаться. Не ко всему роману Булгакова — к Воланду, — был категоричен он.

После съемок фильма у Анны Ковальчук на всю жизнь остались шрамы из-за неудобного образа Маргариты Источник: кадр со съемок фильма «Мастер и Маргарита» (18+), реж. Владимир Бортко, «Россия 1», 2005 год

Режиссер Владимир Бортко, хоть и не был суеверным, перед началом съемок пригласил священника и освятил всё. После работы он считал, что последующие несчастья не связаны с мистикой. Однако люди до сих пор находят в них что-то загадочное.

После съемок один за другим за несколько лет сгорели аж 15 актеров, у некоторых из которых не было никаких предпосылок к болезням. Среди тех, кто ушел в мир иной, исполнители главных ролей: Александр Абдулов, сыгравший Коровьева, Кирилл Лавров, воплотивший образ Понтия Пилата, и Владислав Галкин — Иван Бездомный.

Режиссер в мистику не верил и не обращал внимания на разговоры о проклятии романа Булгакова Источник: кадр со съемок фильма «Мастер и Маргарита» (18+), реж. Владимир Бортко, «Россия 1», 2005 год

Во время съемок сериала также не обошлось без странных событий. Например, Олег Басилашвили, в итоге получивший роль Воланда, неожиданно потерял голос. Оказалось, что у него случилось кровоизлияние в голосовую связку. Несколько месяцев актеру нельзя было вообще говорить.

«Я остаюсь» (2007 год)

Фильм называют пророческим для исполнителя главной роли Андрея Краско. Это была его последняя вышедшая работа. По сюжету актер сыграл врача-скептика, который впадает в кому. Пока его тело остается недвижимым в больнице, душа оказывается в особом потустороннем мире между жизнью и смертью.

Вместе с Краско в фильме снялся Федор Бондарчук, которого мистический флер обошел стороной Источник: кадр из фильма «Я остаюсь» (18+), реж. Карен Оганесян, «Централ Партнершип», 2007 год

Съемки проходили в мае 2006 года, а уже в начале июля актер умер во время съемок картины «Ликвидация» (18+).

Вместе с премьерой «Я остаюсь» на телевидении также показали документальный фильм с последним интервью и фактами об актере. В нем отмечали, как за несколько месяцев до своей кончины от сердечной недостаточности актер анализировал, как прожил свою жизнь. Кроме этого, отмечали мистическое, практически пророческое совпадение, что в двух последних ролях он умирал. Поговаривали, что затронул тему, которой лучше не касаться, и сам навлек на себя несчастье.

В фильме «Я остаюсь» Краско получил свою первую главную роль в карьере Источник: кадр из фильма «Я остаюсь» (18+), реж. Карен Оганесян, «Централ Партнершип», 2007 год

Создатель «Ликвидации» Сергей Урсуляк мнение мистиков не разделяет. Он считает, что актера сгубили вредные привычки и ничего более, а остальное лишь случайное совпадение.