В Ярославской области задержали 59-летнего мужчину за призывы к терроризму Источник: УФСБ России по Ярославской области

В Ярославской области задержали 59-летнего мужчину из-за призывов к терроризму и экстремизму. Об этом 20 ноября сообщили в региональном УФСБ.

Известно, что ярославец размещал комментарии в интернете, призывающие к нанесению ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в России и к уничтожению населения страны. Высказывался он в открытых сообществах в «Телеграме».

Силовики скрутили ярославца прямо на улице, прижав его лицом к земле. Подозреваемый особо не сопротивлялся. Во время задержания у мужчины из куртки вылетел смартфон.

Подозреваемый не сопротивлялся во время задержания Источник: УФСБ России по Ярославской области

Теперь мужчину будут судить по двум статьям: за публичные призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

«Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции указанных статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы», — рассказали в УФСБ.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Схожие дела

Уголовные дела по экстремистским и террористическим статьям возбуждаются в Ярославской области нередко.

Ранее задержали и отправили под суд 62-летнего рыбинца за финансирование терроризма. Мужчина сделал несколько денежных переводов в адрес организации, признанной террористической на территории России. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием 2 лет в тюрьме и оставшейся части в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

В середине октября в Ярославской области задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. Ранее по подобной статье обвинили бывшего студента ярославского вуза. Сообщалось, что в период обучения в Ярославле ныне 27-летний москвич разместил в открытом доступе комментарии, оправдывающие террористическую атаку ВСУ на Крымский мост. Кроме того, похожий эпизод случился в середине сентября 2026 года. За публичные призывы к терроризму задержали 19-летнего ярославца. По версии следствия, подозреваемый оставил в соцсетях комментарий, где призывал к нанесению ударов по объектам критической инфраструктуры в Ярославле.