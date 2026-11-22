Осадки продолжатся 22 ноября Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Сочи постепенно уходит под воду после мощных ливней. Как сообщают наши коллеги из SOCHI1.RU, за несколько часов сильных осадков дороги превратились в каналы Венеции, на дорогах образовались километровые пробки, а также затопило подъезды жилых домов. Рассказываем подробнее о последствиях буйства стихии.

Источник: ЧП Сочи / MAX

Так, в районе Мамайского перевала поток воды частично подтопил участок федеральной трассы в Сочи. Как сообщили в городской ГАИ, движение ограничили на 170-м километре трассы Джубга — Сочи до границы с Абхазией.

Источник: ГАИ Сочи / Telegram

Потоки воды остановили движение и на улице Альпийской. Там на дорогу сошел настоящий сель из размягшей глины, превратив участок в непроходимый для автомобилей. Машина санитарной уборки не смогла преодолеть препятствие, поэтому рабочим пришлось вручную убирать последствия ливня.

Источник: ЧП Сочи/ MAX

Подтоплены оказались и улица Плеханова, и площадь возле Морпорта. А в Виноградном переулке вода доходит до окон автомобилей. По словам местных жителей, она продолжает прибывать.

Источник: ЧП Сочи/ MAX

Но не только улицы скрылись под потоками. Так, во многих районах вода зашла в подъезды, заблокировав людей. Как отмечают местные, чтобы выйти на улицу или зайти внутрь, придется потрудиться, чтобы открыть дверь. А вот в микрорайоне Мамайка и вовсе затопило супермаркет «Пятерочка».

Источник: ЧП Сочи/ MAX