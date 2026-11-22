Андрей Шевнин (по центру) вот уже два года сидит в изоляторе. Его близкие за это время попали в разные истории Источник: Филипп Сапегин / Е1.RU

19 ноября в Екатеринбурге вынесли приговор по резонансному уголовному делу бизнесмена Андрея Шевнина, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек в 1994 году. В прениях гособвинитель потребовал назначить подсудимому максимальный срок — 25 лет в колонии. Предприниматель в последнем слове заявил, что преступления он не совершал.

«Признать Шевнина виновным. По совокупности назначить ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет в колонии строгого режима», — озвучил приговор судья.

При этом бизнесмена освободили от наказания по двум эпизодам изнасилования из-за истечения сроков давности преступления. В качестве компенсации морального вреда Шевнин обязан выплатить по 2 миллиона рублей родственникам каждой убитой девочки.

На момент вынесения приговора подсудимый сидел под стражей уже второй год. За это время вокруг него произошло очень много событий. Его бывшая супруга погибла в аварии. Сын, любовница и два его адвоката угодили под следствие за попытку подкупа свидетеля. В этом большом материале редакция Е1.RU рассказывает, как разворачивалась история.

Восстановить некоторые ее детали нам помог бывший руководитель четвертого отдела СУ СКР по Свердловской области Ярослав Кузвесов. Именно он подписывал материалы уголовного дела и направлял их в суд летом 2025 года.

«Убиты две девочки…»

17 октября 1994 года рыбаки, возвращавшиеся домой с Чусовского озера, наткнулись на два обгоревших трупа. Подошли ближе — и стало видно, что тела исколоты ножом. Убитыми оказались 13-летние Наташа и Катя. Одна — с темно-русыми волосами, в темно-синем платье с пуговицами и синих спортивных тапочках. Другая — светловолосая в сине-голубой спортивной кофте, белых плавках и светлых туфлях из кожзаменителя.

Преступление потрясло уральскую столицу, о нем писали многие СМИ. Так, сотрудники «Вечернего Екатеринбурга» выяснили, что Екатерина и Наталья были из неблагополучных семей, состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, поскольку регулярно сбегали из дома, не хотели учиться и даже участвовали в кражах.

Судмедэкспертиза установила, что смерть Кати и Наташи наступила от удушья петлей. Изрезали их уже после смерти. На теле одной из них обнаружили следы биологической жидкости некоего Василия Кузнецова. Впоследствии он станет подозреваемым.

«Несмотря на юный возраст, они курили и злоупотребляли спиртным. Видимо, такой образ жизни и привел к трагедии. Девочки не чувствовали внимания со стороны родителей», — отмечали корреспонденты «Вечернего Екатеринбурга» в октябре 1994-го.

Вырезка из газетного номера от 1994 года Источник: «Вечерний Екатеринбург»

Силовики установили, что девочек сначала изнасиловали, потом задушили и привезли к озеру. Там их искололи ножами и подожгли. Преступники хотели максимально замести следы зверской расправы, но тела обгорели не слишком сильно. По одной из версий, о которой в девяностые сообщали в прессе, трупы изначально хотели сбросить в озеро, но дорогу машине, по всей видимости, преградила траншея. По этой причине страшный груз выбросили в болотистом месте, где на тела и наткнулись рыбаки.

Еще репортеры смогли выяснить, что незадолго до гибели 13-летние девочки подрабатывали в коммерческих киосках. Многие их родственники были судимы за кражи и наркотики. У Кати был старший брат, у Наташи — сестра-близнец. На сегодняшний день никого из них уже нет в живых. Остались только мамы девочек.

Тела девочек нашли на берегу озера (архивное фото) Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Оперативники, которым тогда поручили расследовать чудовищное убийство, довольно быстро вышли на след подозреваемых. По их версии, в тот день несовершеннолетние проводили время с двумя парнями — друзьями Василием Кузнецовым и Андреем Шевниным. Им тогда было по 18 лет.

За что задушили школьниц?

Катя и Наташа связались с дурной компанией. Дети и подростки 10–15 лет сбились в группу, выпивали и пробовали наркотики. Очень часто молодежь встречали на свободных квартирах и в притонах, один из которых держал Василий Кузнецов.

Вероятно, там он познакомился с Наташей. При этом девочка до убийства уже вступала в половую связь с Андреем Шевниным, рассказал Е1.RU экс-следователь СК России Ярослав Кузвесов:

«Знакомые знали, что девочки катаются на машине с Шевниным и Кузнецовым. Вот и в тот день Наташа рассказала одной из подруг, что планирует вечером провести время с ними. Когда обнаружили трупы, то через друзей сыщики установили, что погибшие были именно с Кузнецовым и Шевниным. На следующий день мужчин задержали».

Сейчас Ярослав Кузвесов руководит собственной юридической фирмой Источник: Сергей Бодров / E1.RU

Правоохранители по крупицам восстанавливали хронологию преступления. По их мнению, сначала Шевнин привез Наталью к своему 30-летнему дяде по фамилии Дерябин. Во время распития спиртного девочку изнасиловали, а затем убили.

«Понимая, что Катя расскажет следствию, с кем уехала ее подруга, Шевнин приехал в притон за Кузнецовым, сообщил ему о преступлении и попросил помочь выманить Катю из дома. Под предлогом распития алкоголя ее вытащили из квартиры, отвезли к дяде, там изнасиловали, а потом тоже убили. После этого тела отвезли к водоему, где их попытались сжечь», — продолжил Ярослав Кузвесов.

Скорее всего, у Шевнина произошел конфликт с Наташей, который закончился трагедией.

По словам бывшего топ-следователя, затем Шевнин и Кузнецов приехали на дачу к бабушке последнего, где бросили кровавые вещи, чехлы и коврики из машины. Они переоделись и вернулись в Екатеринбург.

«В своих первых показаниях Шевнин заявил, что он действительно катал Наташу по городу, но якобы в 21–22 часа высадил ее на улице и уехал к дяде, где пил до ночи вместе с ним и Кузнецовым. Василий Кузнецов рассказывал такую же версию. Только вот они не смогли объяснить, почему дома у бабушки был найден пакет с кровавыми вещами. Пятна бурого цвета также были и на пиджаке Кузнецова, его мама говорила, что в день убийства сын был именно в нем», — отметил бывший следователь СКР.

Тогда же у силовиков появилась информация о причастности Шевнина и Кузнецова к другим преступлениям. Одна из свидетелей рассказала, что мужчины периодически возили на машине малолетних девочек, которых потом насиловали. Силовики нашли потерпевших и допросили. Те признались во всём, свои показания они подтвердили на очной ставке с Кузнецовым и Шевниным. Последние всё отрицали.

«В итоге в девяностые Шевнина осудили за других девочек, с которыми он вступал в интимную связь, а по сути насиловал. Когда мы задержали его в 2024 году, появилась еще одна потерпевшая, которая заявила, что тоже была его жертвой. Это дело было прекращено по истечении сроков давности», — отметил Ярослав Кузвесов.

Почему не осудили сразу?

Итак, в 90-е у следствия на столе были два уголовных дела. Но по какой-то причине в суд ушло лишь одно. Материалы об убийстве Кати и Наташи угодили в архив. Обвинение в изнасиловании других девочек с Шевнина и Кузнецова сняли. Им вменили более мягкую статью о добровольном вступлении в половую связь с лицами, которые не достигли 16-летнего возраста. За это мужчины получили небольшие тюремные сроки.

«Отмазались совершенно по непонятной причине. Родные Кати и Наташи, другие свидетели были уверены, что мужчин отправили в колонию за убийство. Но дело сняли с учета, положили в архив. И более до меня к нему не возвращались. Нельзя вразумительно объяснить действия того прокурорского следствия. Массы протоколов и постановлений в деле нет, само дело сформировано посредственно — просто каша из документов и вещдоков.

Были утрачены все смывы с трупов, обнаруженные на месте убийства следы и предметы, одежда и обшивка салона автомобиля Шевнина в крови. В этом и была сложность — трудно было возобновить следствие, когда у тебя лишь пара томов желтых бумажек без объективных вещдоков. В самом раскрытии проблемы не было, а вот всё восстановить и исправить ошибки — было нелегко, но мы справились», — объясняет Ярослав Кузвесов.

К слову, дядю Шевнина — Дерябина — в девяностые тоже допрашивали. Он сказал силовикам, что племянник с другом к нему не приезжали в день убийства. А после этого он загадочно пропал. И до сих пор не объявился. Где он находится, неизвестно. Как сообщил источник Е1.RU, Дерябин объявлен в розыск. Существует версия, что его убили и закопали, чтобы он не успел дать показания против Шевнина и Кузнецова. Официального подтверждения этому нет.

Задержали спустя 30 лет

23 октября 2024 года — после тщательной и кропотливой работы следствия — Андрея Шевнина и Василия Кузнецова вновь задержали. За 30 лет первый стал успешным бизнесменом, владеющим салоном красоты и магазином одежды, недвижимостью и дорогими машинами. Второй половину жизни пробыл за решеткой. Известно, что Кузнецов отмотал срок за незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), кражу (ст. 158 УК РФ) и половое сношение с несовершеннолетней (ст. 119 УК РСФСР).

Василий Кузнецов (слева) и Ярослав Кузвесов Источник: СУ СКР по Свердловской области

Шевнин, кроме преступления за секс с несовершеннолетней, к тому моменту был осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ).

В операции по поимке Шевнина и Кузнецова участвовали сотрудники полиции из подразделения госзащиты Свердловского главка МВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Кузнецова скрутили по месту жительства, а его товарища — в парке отдыха. Он оказал сопротивление и даже предлагал взятку в 50 миллионов рублей, чтобы его отпустили, писали в СМИ.

Через два дня Ленинский районный суд на время следствия отправил фигурантов под стражу. Мать Андрея Шевнина говорила Е1.RU, что не верит в его причастность к преступлениям. Она отрицала, что у семьи были связи, чтобы в девяностые отмазать сына.

Андрей Шевнин оказал сопротивление при задержании Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

«Пишут, что у Андрея в 17 лет уже был какой-то автомобиль, семья была обеспеченная, подкупили. Это всё ложь. Мы нищие были, какие связи? У сына ни прав, ни машины не было. Может, он у отца и брал автомобиль, точно не знаю (в тот момент родители были в разводе. — Прим. ред.). В 1994 году работала только я одна, была заведующей в столовой микрохирургии глаза. Муж остался без работы, потому что завод автоматики закрыли, его выгнали, он принимал бутылки, — говорила Галина Ткач. — Когда Андрея арестовали, я была в больнице с тяжелым диагнозом, мне сделали операцию».

При этом Галина подтвердила, что Андрей дружил с Наташей. В тот день, по ее словам, они погуляли и разошлись по домам. Ткач отмечала, что у сына есть проблемы со здоровьем, из-за которых он продавал свои активы, чтобы улететь на операцию в Турцию.

Василий Кузнецов в суде Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

По словам Кузвесова, Андрей Шевнин в показаниях признал вину в убийстве девочек. Позже предприниматель просил отпустить его на СВО (не отпустили), отрицал вину и просил освободить из СИЗО (не освободили). Уголовные дела коммерсанта и рецидивиста Кузнецова поступили в суд по отдельности. Он пошел на сделку со следствием и дал показания против своего приятеля. 22 ноября 2025 года суд приостановил дело и разрешил Василию Кузнецову уйти на СВО. Через 11 месяцев стало известно, что мужчина погиб.

Андрея Шевнина начали судить 14 августа прошлого года. За время, пока шло судебное следствие, проблемы с законом появились у его защитников и близких.

А нужен ли был подкуп?

В конце января 2026 года силовики задержали екатеринбурженку Елену — подругу Шевнина. Она хотела передать 500 тысяч рублей той самой выжившей жертве, дело которой закрыли из-за истечения сроков давности. Свидетеля обрабатывали, чтобы она в суде дала положительную характеристику на Андрея и сказала, что тогда секс между ними был по обоюдному согласию.

Елена была под домашним арестом, позже меру пресечения ей смягчили Источник: читатель Е1.RU

Женщина не стала участвовать в криминальной схеме и сообщила следователям о попытке подкупа. В СИЗО или под домашний арест Елену отправлять не стали, ограничились запретом определенных действий. Буквально через неделю силовики поймали адвоката Алексея Рябцева, который представлял интересы Шевнина. Ему тоже вменили статью о подкупе (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Он пошел на сделку и дал показания на коллегу Жанну Калегину (также была защитником коммерсанта).

Алексей Рябцев — почетный адвокат России Источник: сайт Алексея Рябцева

Адвокат Калегина не признала вину. Вот какое заявление она сделала перед избранием меры пресечения (ее поместили под домашний арест).

«Следствие устраняет меня, чтобы оказывать давление на моего подзащитного, который не признаёт вину, в отношении которого отсутствуют какие-либо доказательства. Меня постоянно склоняли сформировать эти доказательства, но я отказывалась. Используют, как всегда, досудебщика. Еще в феврале я давала показания по его надуманным обвинениям. Всё время после этого находилась на свободе, никуда не уезжала, продолжала работать, была на виду. Сегодня уже май месяц. Какая объективная необходимость заключать меня под стражу?» — говорила Жанна весной.

Аналогичное обвинение получил старший сын предпринимателя — Михаил. Он сейчас на свободе (у него запрет определенных действий). Чуть позже появился еще один фигурант — близкий друг Андрея — Вячеслав Николаев. По версии следствия, Шевнин передал ему около 1,5 миллиона рублей, а тот, в свою очередь, обещал добиться прекращения уголовного дела о подкупе свидетеля. Не вышло: действия Николаева квалифицировали как мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), его отправили под домашний арест.

Жанна Калегина в суде во время избрания меры пресечения Источник: читатель E1.RU

«Шевнин не сам придумал эту схему. Его просто „доили“ все подряд: друзья, адвокаты, близкие. Ему впаривали всё подряд, лишь бы он платил. А сам Андрей — в СИЗО и в отчаянии, вот и соглашался каждый раз. Новые показания свидетеля, которую хотели подкупить, ничего бы кардинально не поменяли», — отметил источник Е1.RU.