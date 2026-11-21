В Ярославле с 1 января 2027 года собираются ввести туристический налог. Соответствующий проект решения в муниципалитет внесла мэрия города.
«Налогоплательщиками признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании и включенных в реестр классифицированных средств размещения», — поясняют власти.
По оценке мэрии, сейчас в Ярославле расположено 79 объектов для размещения туристов, которые подпадают под действие закона.
Налоговые ставки предложено установить следующие (от цены гостиничного номера или койко-места):
в 2027 году — 3%;
в 2028 году — 4%;
начиная с 2029 года — 5%.
Туристический налог полностью подлежит зачислению в бюджет Ярославля. По расчетам властей, туристический налог должен принести в казну: в 2027 году — 52,3 млн рублей, в 2028 году — 85,1 млн рублей, в 2029 году — 106,0 млн рублей.
Напомним, введение туристического налога ранее анонсировал губернатор Михаил Евраев. В списке городов, где он появится — Ярославль, Рыбинск и Ростов Великий.