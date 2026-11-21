В Ярославле с 1 января собираются ввести туристический налог Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле с 1 января 2027 года собираются ввести туристический налог. Соответствующий проект решения в муниципалитет внесла мэрия города.

«Налогоплательщиками признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании и включенных в реестр классифицированных средств размещения», — поясняют власти.

По оценке мэрии, сейчас в Ярославле расположено 79 объектов для размещения туристов, которые подпадают под действие закона.

Налоговые ставки предложено установить следующие (от цены гостиничного номера или койко-места):

в 2027 году — 3%;

в 2028 году — 4%;

начиная с 2029 года — 5%.

Туристический налог полностью подлежит зачислению в бюджет Ярославля. По расчетам властей, туристический налог должен принести в казну: в 2027 году — 52,3 млн рублей, в 2028 году — 85,1 млн рублей, в 2029 году — 106,0 млн рублей.